Cần xử lý nghiêm việc đốt rác thải y tế bên bờ sông Sài Gòn

Chiếc xe đăng ký của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - chi nhánh Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) chở rác thải y tế đốt ngay bên sông Sài Gòn trưa 12-10 - Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi Báo chí đăng tải bài viết tố cáo Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một về việc "vẽ bệnh, moi tiền", một nguồn tin đã cung cấp cho Báo nhiều hình ảnh và video cho thấy xe của công ty này đang thực hiện việc đốt rác thải y tế bên bờ sông Sài Gòn.

Khu vực đốt rác này nằm tại bờ sông Sài Gòn, khu tái định cư An Sơn (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Trong video ghi lại vào trưa ngày 12/10, chiếc xe bán tải có biển số 61C-517.97 được nhìn thấy, cùng với hai người đàn ông, trong đó có một người Trung Quốc.

Cơ quan điều tra đã xác định rằng nơi này được sử dụng để đốt rác thải y tế, và đang rơi vào danh mục khu vực cấm. Ngọn lửa và khói đen dày bốc lên từ xa. Khi bị một người dân tại đó chất vấn về việc đem rác đến nơi này đốt, một trong nhóm người này thừa nhận: "Thấy nhiều người đốt ở đây, tôi cũng đốt", sau đó anh ta lên xe và rời khỏi hiện trường.

Chai lọ thủy tinh (chất thải y tế nguy hại), các loại giấy tờ điều trị đều được đốt ngay bên bờ sông Sài Gòn, thuộc khu tái định cư An Sơn (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip này, nhiều "phiếu điều trị" ghi tên bệnh nhân, tên bác sĩ chỉ định, dấu mộc "đã thu tiền" ghi rõ là từ Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một. Các giấy tờ này chỉ được thực hiện gần đây, vào tháng 9/2023. Hơn nữa, nhiều hóa đơn có màu xanh và đỏ, ghi rõ số tiền thu từ các bệnh nhân.

Đáng chú ý, trong đám lửa đang cháy, có hàng trăm chai lọ thủy tinh chứa thuốc - loại chất thải y tế nguy hại theo quy định của thông tư 20/2021/TT/-BYT.

Người dân tại đó cho biết rằng các đối tượng đã đem chất thải y tế ra đốt nhiều lần ở khu vực này. Chai lọ và giấy tờ bệnh án vứt lăn lóc, khi cháy, các lọ thủy tinh nổ văng rơi xuống sông Sài Gòn. Sau mỗi lần đốt, họ rời đi một cách nhanh chóng, người dân không kịp giữ lại.

Trong một sự cố khác, vào chiều cùng ngày, hai người đàn ông đã đến khu vực đốt rác thải, và còn có hành vi cào đất chỗ đốt rác, đổ toàn bộ rác thải y tế đang đốt xuống sông Sài Gòn, nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Người đứng đầu Sở Y tế Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Chương, nhấn mạnh đây là "sự việc rất nghiêm trọng" và tuyên bố rằng Thanh tra Sở Y tế sẽ vào cuộc ngay lập tức.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã nhận được 9 đơn tố cáo từ 9 bệnh nhân về việc Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một tiến hành "vẽ bệnh, moi tiền". Ông Nguyễn Hồng Chương xác nhận đã tiếp nhận các đơn tố cáo và đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế tiến hành xác minh.

Các bệnh nhân tố cáo rằng họ đến Phòng khám này thông qua quảng cáo trên mạng và bị "vẽ bệnh", buộc phải trả tiền "cắt cổ" ngay trên giường bệnh. Một số trong số họ đã nhấn mạnh rằng có cả bác sĩ người Trung Quốc và Việt Nam tại đây.

Theo các bệnh nhân, mặc dù các website quảng cáo của phòng khám này quảng cáo "giá mềm", nhưng họ phải trả một số tiền lớn khi đến khám.