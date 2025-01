Cảnh báo thủ đoạn giả mạo chuyên gia và cơ quan quản lý để lừa đảo trên không gian mạng

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng 64.78% so với cùng kỳ năm trước và tăng 37.82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Có tới 24 hình thức lừa đảo đang hoạt động, nhắm vào các nhóm đối tượng dễ bị lừa gồm người cao tuổi, trẻ em, sinh viên/thanh niên, công nhân, nhân viên văn phòng...

Danh sách các chiêu trò gian lận ngày càng đa dạng và tinh vi, từ lừa đảo "combo du lịch giá rẻ", cuộc gọi video deepfake mạo danh, giả danh các công ty tài chính, ngân hàng, đến các hình thức cài đặt ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen… Hơn nữa, cả những văn bản giả mạo của cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng làm khó khách hàng trong việc xác thực thông tin.

Nguồn: Nhân vật cung cấp

Một trong những trường hợp gây xôn xao là việc chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh bị giả mạo hình ảnh để kêu gọi đầu tư. Điều này chỉ là một phần trong một thực tế đáng lo ngại, khi người dân ngày càng dễ dàng trở thành "nạn nhân" của những lời hứa hẹn lãi suất quá cao và các chiêu trò lừa đảo khác.

Để phòng tránh tổn thất và bảo vệ bản thân, các chuyên gia và cơ quan quản lý đã đưa ra những lời khuyên cần thiết. Cần cảnh giác với các yêu cầu từ cuộc gọi, tin nhắn, email không xác thực, đặc biệt là các yêu cầu chuyển tiền, cài đặt/kích hoạt/nâng cấp dịch vụ. Xác nhận lại thông tin qua các kênh chính thức của công ty, ngân hàng, cơ quan quản lý. Luôn kiểm tra và đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Đối với các nhà đầu tư, cẩn trọng với những lời hứa hẹn lãi suất quá cao và các cam kết lợi nhuận "khủng". Không nên nghe theo những lời rủ rê, và cần xác nhận lại thông tin với nơi đưa ra các gói đầu tư.

Cuộc chiến chống lừa đảo tài chính vẫn còn là một cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sự cảnh giác và tinh thần tỉnh táo từ mỗi cá nhân và tổ chức. Hiểu rõ về các thủ đoạn lừa đảo và đối mặt với chúng bằng sự thông thái, hiểu biết, cập nhật thông tin thường xuyên sẽ giúp mọi người tránh xa những rủi ro không đáng có.