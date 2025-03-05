Công nghệ số
Hệ thống dữ liệu FITRADE: công cụ hỗ trợ cho nhà đầu tư chứng khoán

16:06 | 05/03/2025
Sự ra đời của hệ thống dữ liệu FITRADE đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Viết Việt - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tại Lễ ra mắt Chuyên trang Thị trường Tài chính - Hệ thống dữ liệu Fitrade.

Thị trường chứng khoán biến động không ngừng, việc tiếp cận thông tin nhanh chóng và chính xác trở thành yếu tố quyết định đối với nhà đầu tư. Hiểu được nhu cầu đó, Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam đã ra mắt Chuyên trang Thị trường Tài chính - Hệ thống dữ liệu Fitradera, một công cụ hỗ trợ toàn diện, giúp nhà đầu tư có những quyết định sáng suốt và kịp thời.

Hệ thống dữ liệu FITRADE tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) & Big Data trong phân tích tài chính. Nhà đầu tư giờ đây có thể nhanh chóng nắm bắt các xu hướng thị trường chỉ trong vài giây.

Công nghệ dẫn đầu - Lợi thế cạnh tranh

FITRADE không chỉ cung cấp thông tin chứng khoán theo thời gian thực mà còn tích hợp bộ lọc dữ liệu thông minh, cho phép người dùng phân tích và chọn lọc cổ phiếu tiềm năng một cách chính xác. Với sự hỗ trợ của AI, nền tảng này còn đưa ra dự báo và khuyến nghị đầu tư, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro.

Một trong những điểm mạnh khác của FITRADE là kho dữ liệu khổng lồ, bao quát mọi phân khúc thị trường. Từ thông tin vĩ mô về nền kinh tế đến báo cáo tài chính chi tiết của từng doanh nghiệp, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và phân tích để đưa ra quyết định đúng đắn.

An toàn, minh bạch và đồng hành cùng nhà đầu tư

Bảo mật thông tin là yếu tố sống còn trong lĩnh vực tài chính. FITRADE cam kết mang đến môi trường giao dịch an toàn, bảo vệ tuyệt đối dữ liệu cá nhân của người dùng. Không chỉ dừng lại ở công nghệ, nền tảng này còn có đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ 24/7, giúp nhà đầu tư giải quyết mọi thắc mắc và đưa ra quyết định chính xác.

Kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, kho dữ liệu đồ sộ và sự đồng hành của chuyên gia, FITRADE hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đột phá, giúp nhà đầu tư Việt Nam làm chủ thị trường một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.

Bộ ba MobiFone, Techcombank và One Mount rót 300 tỷ vào cuộc đua fintech

Bộ ba MobiFone, Techcombank và One Mount rót 300 tỷ vào cuộc đua fintech

Kết nối sáng tạo
MobiFone cùng Techcombank và One Mount Group vừa thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, mở ra cuộc cạnh tranh mới trong thị trường fintech Việt Nam.
Wise chuyển niêm yết chính sang Mỹ, sàn chứng khoán London thêm một cú giáng mạnh

Wise chuyển niêm yết chính sang Mỹ, sàn chứng khoán London thêm một cú giáng mạnh

Kinh tế số
Công ty công nghệ tài chính Wise của Anh vừa thông báo kế hoạch chuyển niêm yết chính sang thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, giáng thêm một đòn vào tham vọng của London trở thành trung tâm thu hút các công ty công nghệ toàn cầu.
VIB cảnh báo các chiêu thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng ngân hàng số

VIB cảnh báo các chiêu thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng ngân hàng số

Tư vấn chỉ dẫn
Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa phát đi thông báo khẩn cảnh báo khách hàng về các chiêu thức lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động ngân hàng điện tử.
Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Hé lộ cổ đông chi phối VNPAY: Nắm 99,99% vốn và sở hữu quyền lực tài chính khổng lồ

Doanh nghiệp số
Một trong những cái tên đình đám nhất của ngành fintech Việt, Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) vừa có sự thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu, hé lộ chân dung cổ đông chi phối doanh nghiệp này.
Hội nghị APRC - IOSCO 2025: tăng cường giám sát và cưỡng chế thị trường chứng khoán

Hội nghị APRC - IOSCO 2025: tăng cường giám sát và cưỡng chế thị trường chứng khoán

Fintech
Hội nghị Tiểu ban khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRC) thuộc Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) năm 2025 đã chính thức diễn ra tại Quảng Nam, Việt Nam. Sự kiện quy tụ các nhà quản lý tài chính và chuyên gia hàng đầu khu vực nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi trên thị trường chứng khoán.
