Báo chí dữ liệu: Động lực mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Viết Việt - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tại tọa đàm: "Báo chí dữ liệu và sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán" & Lễ ra mắt Chuyên trang Thị trường Tài chính - Hệ thống dữ liệu Fitrade.

Trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, sự kiện Tọa đàm: "Báo chí dữ liệu và sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán" & Lễ ra mắt Chuyên trang Thị trường Tài chính - Hệ thống dữ liệu Fitrade diễn ra vào chiều ngày 5/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và nhà đầu tư.

Sự kiện được tổ chức nhằm thảo luận về vai trò của báo chí dữ liệu trong việc nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính xác, đồng thời giới thiệu nền tảng dữ liệu Fitrade, công cụ tiên phong giúp nhà đầu tư và giới chuyên môn có một cái nhìn toàn diện về thị trường tài chính - chứng khoán.

Sự kiện có sự tham gia của ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; ông Tô Trần Hòa, Phó Ban Phát triển thị trường - UBCKNN; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; bà Hoàng Hải Anh - Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu ký Chứng khoán; Cục An ninh mạng - Bộ Công an; Hiệp hội An ninh mạng; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các Tổng biên tập; các chuyên gia kinh tế; lãnh đạo doanh nghiệp; các nhà đầu tư và phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí...

Tọa đàm “Báo chí dữ liệu và sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán” kết hợp với Lễ ra mắt Chuyên trang Thị trường Tài chính - Hệ thống dữ liệu Fitrade.

Ý nghĩa của báo chí dữ liệu trong thị trường chứng khoán

Báo chí dữ liệu được xác định là công cụ then chốt để nâng cao tính minh bạch, qua đó cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về thị trường, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin chuyên sâu và giám sát thị trường giúp phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm và thao túng.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ông Nguyễn Viết Việt - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam, cho biết "Đây là một dịp vô cùng quan trọng để chúng ta cùng nhau trao đổi, chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm về vai trò của báo chí dữ liệu trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam".

Theo ông Việt, sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán không thể thiếu sự đóng góp từ nhiều yếu tố như: Chính sách pháp lý minh bạch, cơ sở hạ tầng tài chính vững mạnh và đặc biệt là thông tin chính xác, kịp thời. Báo chí dữ liệu, với khả năng tổng hợp và phân tích các xu hướng, sự kiện quan trọng, sẽ giúp thị trường trở nên minh bạch hơn, từ đó thu hút nhà đầu tư và bảo vệ quyền lợi của họ.

"Buổi tọa đàm hôm nay chính là cơ hội để chúng ta cùng thảo luận về cách mà báo chí, đặc biệt là báo chí dữ liệu, có thể đóng góp vào sự phát triển minh bạch, ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà báo và những người làm công tác truyền thông, buổi tọa đàm hôm nay sẽ là một cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả, ứng dụng thực tiễn vào công tác báo chí và truyền thông thị trường chứng khoán. Chúng tôi hy vọng rằng, kết quả của tọa đàm hôm nay sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai" - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán bày tỏ mong muốn.

Cũng tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vinh dự khi tham dự tọa đàm và lễ ra mắt, nhấn mạnh đây là sự kiện ý nghĩa trong bối cảnh báo chí đang có những chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng số hóa.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của công nghệ, báo chí có thể khai thác dữ liệu lớn về tài chính, chứng khoán

Theo ông Lợi, thị trường chứng khoán là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ đóng vai trò huy động vốn cho doanh nghiệp mà còn là kênh đầu tư của người dân. Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường, bao gồm nâng cao tính minh bạch, tăng cường quản lý và khuyến khích đầu tư nước ngoài.

Báo chí được đánh giá là lực lượng góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Với sự hỗ trợ của công nghệ, báo chí có thể khai thác dữ liệu lớn về tài chính, chứng khoán, từ đó cung cấp các bài phân tích chuyên sâu, phát hiện xu hướng và dự báo diễn biến thị trường. Những thông tin trực quan, dễ hiểu sẽ giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để đưa ra quyết định hiệu quả.

Bên cạnh đó, báo chí còn đóng vai trò giám sát hoạt động của doanh nghiệp niêm yết và các tổ chức tài chính, kịp thời phát hiện, đưa tin về các hành vi vi phạm pháp luật hay thao túng thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì trật tự thị trường.

Việc lan tỏa thông tin về những doanh nghiệp hoạt động bền vững và có trách nhiệm xã hội cũng là một nhiệm vụ quan trọng của báo chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Ông Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao vai trò của các tạp chí chuyên ngành trong việc kết nối cơ quan quản lý, tiên phong đổi mới báo chí trong thời kỳ mới, đồng thời khẳng định Hội Nhà báo Việt Nam cam kết đồng hành cùng các cơ quan báo chí trong quá trình phát triển.

Lễ ra mắt Chuyên trang Thị trường Tài chính - Hệ thống dữ liệu Fitrade, là minh chứng cho sự chuyển đổi số của báo chí tài chính, hướng tới một thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả.

Báo chí chuyên ngành đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, ưu tiên khai thác dữ liệu lớn cùng những cung cấp phân tích chuyên sâu và dự báo xu hướng thị trường phục vụ nhà đầu tư và độc giả trong và ngoài nước.