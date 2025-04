Câu chuyện nguồn gốc của Ferrari Portofino: Hành trình định hình một biểu tượng

Khởi nguồn

Trước năm 2008, ý tưởng về một chiếc xe mui trần động cơ V8, đặt phía trước, thuộc phân khúc "đầu vào" có thể đã bị xem là điều báng bổ đối với những người hâm mộ trung thành của Ferrari. Tuy nhiên, khi California được giới thiệu với thế giới, Ferrari đã chứng minh rằng họ có thể cung cấp một mẫu xe có giá thành phải chăng hơn mà không làm giảm đi trải nghiệm đặc trưng mà khách hàng mong đợi từ một sản phẩm Ferrari.

Được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên 4.3 lít với cấu trúc front-mid engine (động cơ đặt phía trước-giữa), nằm phía sau trục trước, California truyền toàn bộ 453 mã lực Italia đầy uy lực đến bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp đặt ở cầu sau. Mặc dù phần lớn xe được trang bị hộp số tự động, Ferrari cũng cung cấp tùy chọn hộp số sàn cài số kiểu cổng cho California, dù rất hiếm gặp. Mặc dù là xe mui trần, California được trang bị mui cứng gập điện, nghĩa là nó sở hữu vẻ ngoài ấn tượng như một chiếc coupe khi đóng mui và có thể biến thành một chiếc roadster mui trần sôi động khi trời nắng.

Ferrari California: Người tiên phong cho Portofino

Sau khi chinh phục được cả người hâm mộ và khách hàng, California cuối cùng đã được thay thế bằng California T vào năm 2014, với thiết kế được cải tiến đáng kể và thay đổi từ động cơ V8 4.3 lít sang động cơ V8 3.9 lít tăng áp kép, sản sinh công suất lên tới 553 mã lực - một bước tiến vượt bậc so với người tiền nhiệm. Ba năm sau, vào năm 2017, Ferrari thay thế California T bằng Portofino.

Được đặt theo tên của Portofino, một thị trấn (comune) xinh đẹp nằm trên bờ biển Liguria, cách thành phố Genoa khoảng 35km, Portofino thể hiện vẻ đẹp duyên dáng của vùng biển - một trong những địa điểm có tính thẩm mỹ hấp dẫn nhất của Ý, đại diện cho đỉnh cao của sự xuất sắc trong lĩnh vực ô tô khi lái xe trên những con đường ven biển Ý. Portofino được giới thiệu chính thức tại Triển lãm Ô tô Frankfurt 2017 và có sự kiện ra mắt đặc biệt tại chính thị trấn Portofino vào ngày 7-8 tháng 9 năm 2017, với sự tham gia của những nhân vật quan trọng như Piero Ferrari và tay đua F1 Sebastian Vettel, tạo nên sự kinh ngạc cho những người đam mê và khách hàng vốn đã bị chinh phục bởi California nguyên bản.

Ferrari Portofino M: Đỉnh cao hiệu suất

Ferrari Portofino đã phát triển dựa trên sự xuất sắc của California với thiết kế hoàn toàn mới và công suất tăng đáng kể. Vẫn duy trì trải nghiệm xe mui cứng gập, động cơ đặt trước-giữa đặc trưng, Portofino đã nâng mọi thứ lên một tầm cao mới. Với 592 mã lực, nó vượt xa khỏi những gì hầu hết mọi người có thể nghĩ đến khi nghe "phân khúc đầu vào", nhưng đây chính xác là những gì người ta mong đợi từ một thương hiệu danh giá như Ferrari.

Sự cải tiến còn tiếp tục với phiên bản Portofino M. Với 612 mã lực từ động cơ V8 3.9 lít tăng áp kép, Portofino M có thể tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ trong chỉ 3,4 giây, nhờ vào hộp số ly hợp kép 8 cấp hoàn toàn mới và vi sai điện tử E-Diff3. Thiết kế nội bộ của Ferrari mang đến dáng vẻ thể thao đặc trưng, từng giành giải "Red Dot: Best of the Best" 2018.

Roma Spider: Người kế nhiệm

Ferrari Portofino M thực sự là một chiếc Ferrari từ trong cốt lõi và được trang bị bộ chọn chế độ lái Mannetino với năm cài đặt độc đáo, bao gồm chế độ "Race", thiết lập hoàn hảo cho xe khi chạy trên đường đua chỉ với một cú nhấn nút. Mặc dù Portofino được thiết kế nội bộ bởi Ferrari - không giống như California được thiết kế bởi Pininfarina - với bốn ống xả, những đường nét đặc trưng ở mặt trước, và tỷ lệ thể thao, sự hiện diện của Portofino trên đường là không thể nhầm lẫn và có thể thu hút gần như nhiều ánh nhìn như người anh em V12 của nó - 812 Superfast.

Năm 2020, Ferrari Roma gia nhập dòng sản phẩm của thương hiệu Ý cùng với Portofino M cho đến khi mẫu xe sau bị ngừng sản xuất vào năm 2023 - được thay thế bằng Roma Spider. Roma Spider được trang bị mui mềm thay vì mui cứng gập như trên Portofino.

Roma sử dụng cùng hệ truyền động từng được trang bị trên Portofino M - động cơ V8 3.9 lít tăng áp kép 612 mã lực - kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Cuối cùng

Mặc dù Ferrari Roma là người kế nhiệm của Portofino, tuy nhiên Roma Spider dường như không hoàn toàn giữ được sức hút đặc trưng của Portofino hay Portofino M. Dù bạn có yêu thích thiết kế Ferrari sau thời Pininfarina hay không, thì cũng khó có phủ nhận sức hút đặc trưng và ấn tượng của Portofino.

Ferrari đã chứng minh với California rằng tỏ họ có thể tạo ra một mẫu xe hấp dẫn như bất kỳ sản phẩm nào từ Maranello mà vẫn giữ trọn tinh thần thương hiệu. Với Portofino, Ferrari đã củng cố di sản của dòng roadster và đảm bảo rằng dòng dõi lịch sử của Roma sẽ được nhớ đến như những chiếc Ferrari cổ điển đáng khao khát qua thời gian.