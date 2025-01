Cứu sống cô gái bị sét đánh ngừng tim

Cô gái được cứu sống sau khi bị sét đánh ngừng tim - Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 11-6, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) thông tin vừa cứu sống thành công nạn nhân bị sét đánh ngừng tim.

Trước đó, sáng 5-6, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân 30 tuổi (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim phổi do sét đánh khi đi làm đồng. Người bệnh bỏng da vùng mặt, cổ, ngực do đeo dây chuyền vàng tây, sét đánh bỏng in hình kim loại này trên cổ.

Tại thời điểm nhập viện, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, tiên lượng tử vong cao.

Nhận định đây là ca bệnh vô cùng phức tạp và nguy hiểm, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp, cấp cứu hồi sức tim phổi, chuyển khoa hồi sức tích cực để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy tiên tiến nhằm kiểm soát nhiệt độ cơ thể và kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực khác như thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu, bù nước, điện giải... để điều chỉnh các rối loạn do ngừng tuần hoàn gây ra.

Sau hai ngày tích cực điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh, tình trạng dần chuyển biến tích cực.

Đến ngày 11-6, bệnh nhân dần tỉnh táo, các chức năng cơ thể dần hồi phục về mức bình thường, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, nhiều người sau khi bị sét đánh được người dân phát hiện nhưng nghĩ rằng nạn nhân đã tử vong nên không đưa đến cơ sở y tế.