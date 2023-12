Đà Nẵng thành lập trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch cùng trí tuệ nhân tạo

Hình minh họa.

Trung tâm này được hình thành bằng cách chuyển giao, tiếp nhận và tái cơ cấu Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng, thuộc sự quản lý của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng.

Chức năng chính của Trung tâm là thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, Trung tâm sẽ thực hiện chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố, theo quy định của pháp luật.

Trung tâm sẽ hoạt động dưới tên gọi đầy đủ là "Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch và Trí tuệ Nhân tạo" và có tên giao dịch tiếng Anh là "Danang Semiconductor and Artificial Intelligence Center for Research and Training (DSAC)".

Về tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ Đà Nẵng sẽ đảm nhận vai trò chủ trì quản lý, theo dõi và giải quyết các nội dung liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công TP Đà Nẵng. Các hoạt động như thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên tham gia sẽ nằm trong trách nhiệm của Sở Nội vụ.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng sẽ hướng dẫn Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc bàn giao tài liệu, hồ sơ lưu trữ và các vấn đề liên quan khác. Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận, tuyển dụng và bố trí nhân sự cho Trung tâm, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Quá trình chuyển giao nhiệm vụ và nhân sự, cùng với thủ tục để Trung tâm bắt đầu hoạt động, dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 1-2024.