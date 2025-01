Diễn đàn công nghệ Dell Technologies Forum 2023 hé lộ điều gì?

Nghiên cứu này được thực hiện tại hơn 45 quốc gia đánh giá quá trình đổi mới của các doanh nghiệp. Trong đó có 60% người tham gia khảo sát lo ngại tổ chức của mình sẽ lạc hậu trong vòng 3 đến 5 năm tới; 59% tin rằng nhân viên rời công ty vì họ không thể thực hiện đổi mới nhiều như kỳ vọng và 58% tin rằng công nghệ của họ đang sở hữu không thật sự tối tân. Hầu hết trong số họ đều tỏ ra lo ngại doanh nghiệp của mình sẽ tụt hậu so với đối thủ.

Nghiên cứu được thực hiện trên toàn cầu với 6.600 đáp án viên là nhân viên các công ty đang làm việc tại hơn 45 quốc gia. Họ đã cùng khắc họa một cách sinh động tại sao đổi mới là vấn đề quan trọng trong kinh doanh, và các tổ chức nên làm gì để rèn giũa con người, quy trình và công nghệ nhằm đổi mới một cách hiệu quả. Riêng khu vực APJ, nghiên cứu được lấy ý kiến từ 1.700 nhân viên tại Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nhật, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, và Thái Lan.

Những người tham gia khảo sát được xếp vào một bảng đánh giá mức độ trưởng thành về đổi mới từ Innovation Leader (người dẫn đầu về đổi mới) cho đến Innovation Laggard (người đang tụt hậu trong đổi mới). Theo phân tích đánh giá, chỉ có 17% các tổ chức tại APJ được xếp vào nhóm Innovation Leader và Adopter (người đang ứng dụng đổi mới). Đây là những tổ chức có chiến lược đổi mới toàn diện và sở hữu vị thế tốt để vượt qua những thử thách từ suy thoái toàn cầu, các vấn đề về nguồn cung ứng, ảnh hưởng của môi trường,… để có thể tiếp tục phát triển.

Cũng tại APJ, các doanh nghiệp này có khả năng tăng tốc đổi mới trong thời kỳ suy thoái nhanh hơn 2,1 lần so với các đơn vị thuộc nhóm Innovation Follower (người theo đuổi đổi mới) và Laggard (những đơn vị đang dần tụt hậu). “Khả năng đổi mới bền bỉ” này (thể hiện qua sự quyết tâm và khả năng đổi mới trong những tình huống khó khăn) cũng là một trong những lý do mà khu vực APJ chứng kiến các doanh nghiệp thuộc nhóm Innovation Leader và Adopter có khả năng đạt mức tăng trưởng doanh thu cao hơn (cao hơn 15% so với tăng trưởng doanh thu dự kiến trong năm 2022) 2,1 lần do với nhóm Innovation Laggard và Follower.

Chia sẻ tại diễn đàn về kết quả nghiên cứu trên, ông Peter Marrs, Chủ tịch, châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, Dell Technologies, cho biết: “Để bắt kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng trên toàn cầu, các doanh nghiệp tại APJ nên cân nhắc ưu tiên đổi mới bên cạnh quản lý, vận hành việc kinh doanh hằng ngày. Các tổ chức thường luôn tìm kiếm một ý tưởng lớn để thực hiện. Họ đang chờ một khoảnh khắc đột phá mới. Tuy vậy, những ý tưởng nhỏ nhưng mang tính thực tiễn có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp nâng cao năng suất làm việc, lợi nhuận và quyết tâm. Các lãnh đạo doanh nghiệp có thể thực hiện điều này bằng cách điều chỉnh các dự án đổi mới sao cho phù hợp với mục tiêu của công ty, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa không ngừng học hỏi.”

Trong mọi công cuộc đổi mới, thì con người luôn được lấy làm trọng tâm. Tại APJ, 59% người tham gia khảo sát tin rằng nhân viên rời công ty vì họ không thể thực hiện đổi mới nhiều như kỳ vọng. Cũng tại APJ, 63% cho biết nhiều khía cạnh về văn hóa doanh nghiệp đang kiềm hãm những nỗ lực sáng tạo mà họ muốn/có thể thực hiện.

Văn hóa doanh nghiệp được thiết lập bởi những người đứng đầu nhưng 73% người tham gia khảo sát cho biết cấp trên của họ có xu hướng bảo thủ, ít lắng nghe. Một trong những rào cản cá nhân về đổi mới được nhắc đến nhiều nhất chính là nỗi sợ thất bại và thiếu tự tin khi chia sẻ ý tưởng với cấp trên.

Để đổi mới dựa trên quy trình, chỉ có 28% người đưa ra Quyết định về CNTT cho biết những nỗ lực đổi mới của họ được thực hiện dựa trên dữ liệu. Và cũng chỉ 46% các tổ chức tại APJ đang điều chỉnh các dự án đổi mới sao cho phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp họ. 40% người tham gia khảo sát cho rằng việc thiếu thời gian do quá tải là thách thức chính cản trở khả năng hiện thực hóa đổi mới.

Đổi mới dựa trên nền tảng công nghệ sẽ giúp thúc đẩy việc đổi mới trở thành nhanh hơn. Đại đa số doanh nghiệp tại khu vực APJ – 84% đang chủ động tìm kiếm những công nghệ có thể hỗ trợ họ đạt được mục tiêu đổi mới. Ở chiều ngược lại, 58% người tham gia khảo sát tại APJ tin rằng công nghệ của họ chưa đủ tân tiến và lo ngại rằng họ sẽ bị đối thủ bỏ lại phía sau.

Nghiên cứu này cũng cho thấy những lĩnh vực mà các tổ chức đang thu được lợi ích và đang đối diện với những rào cản, thông qua các tác nhân công nghệ thúc đẩy đổi mới: đa đám mây (multicloud), vùng biên đám mây (edge), cơ sở hạ tầng dữ liệu hiện đại (modern data infrastructure), làm việc từ bất kỳ đâu, và an ninh mạng.

Trong hầu hết các lĩnh vực, trở ngại lớn nhất để khai thác tiềm năng chính là sự phức tạp. Các tổ chức vô tình tiếp cận môi trường điện toán đa đám mây là một ví dụ điển hình. Đa đám mây là một tổ hợp các nền tảng đám mây, ứng dụng, công cụ,… Chính vì vậy, sự phức tạp khiến các tổ chức lãng phí thời gian, chi phí, và những cơ hội quý giá để thúc đẩy đổi mới.

Trong đó, trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ và thực hiện đổi mới đó chính là chi phí cho điện toán đám mây liên tục tăng. Một số ít cho rằng khó khăn đến từ việc tích hợp kiến trúc kinh doanh tổng thể với kiến trúc cơ sở hạ tầng CNTT. Kế đó là thời gian và chi phí để di chuyển ứng dụng đến các môi trường điện toán đám mây mới. Cuối cùng mới là mối đe dọa an ninh mạng và cơ sở hạ tầng CNTT.

Để hỗ trợ các tổ chức trong hành trình thúc đẩy đổi mới, Dell Technologies sẽ chia sẻ những “kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thuộc nhóm Innovation Leader và Adopter. Truy cập www.dell.com/innovationindex để tìm kiếm thêm thông tin, cũng như đọc các báo cáo tổng hợp từ các lãnh đạo cao cấp của Dell.