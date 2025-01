Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5.47 tỷ USD

Việt Nam - Lào tăng cường thúc đẩy hợp tác - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam, và ông Khamchen Vongphosy, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào, đồng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ủy ban hợp tác hai nước Việt Nam - Lào, việc thực hiện Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025, các thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai nước các năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra.

Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy; các tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao giữa hai nước được chú trọng triển khai thực hiện tốt từ Trung ương đến địa phương. Hai bên phối hợp tổ chức thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Trong năm 2023, lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục thường xuyên trao đổi, tiếp xúc dưới nhiều hình thức.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam, ông Nguyễn Chí Dũng, đánh giá kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua và nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, coi đó là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Về quốc phòng, an ninh, hai nước tiếp tục hỗ trợ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các thế lực thù địch; các loại tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định. Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng 244 trụ sở công an bản biên giới giáp Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào 241 dự án với tổng vốn đăng ký 5.47 tỷ USD.

Về hợp tác thương mại, hai bên đã ký kết "Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào"; phối hợp sửa đổi Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào, Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào phù hợp với tình hình thực tế. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn duy trì tăng trưởng, đạt hơn 833 triệu USD.

Bên cạnh đó, hai nước đã phối hợp nghiên cứu và thúc đẩy tìm kiếm nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm gồm: Tuyến đường cao tốc nối Hà Nội - Vientiane, tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Thakhek - Vientiane. Triển khai hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào về hợp tác đầu tư phát triển bến cảng 1, 2, 3 của cảng Vũng Áng. Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Lào xuất, nhập khẩu hàng hóa qua tất cả các cảng biển của Việt Nam.

Cũng tại hội nghị này, hai bên thống nhất thời gian tới cần tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phấn đấu hoàn thành tốt thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2023 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025.