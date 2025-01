'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

Cụ thể, khi truy cập vào mini app “Đồng Nai Smart” trên nền tảng Zalo, người dân ngay lập tức có thể sử dụng các tính năng tiện ích như Quét mã QR; liên hệ đường dây nóng (được liên kết đến toàn bộ các đường dây nóng của tỉnh và Trung ương)… giúp người dân nhanh chóng được hỗ trợ kịp thời khi gặp các sự cố khẩn cấp. Ngoài ra, mini app “Đồng Nai Smart” còn có chức năng liên kết trực tiếp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với hơn 1.480 thủ tục hành chính đã được cập nhật trên hệ thống. Người dân có thể tìm kiếm và thực hiện theo hướng dẫn một cách nhanh chóng, chính xác.

Mini app “Đồng Nai Smart” trên Zalo chính thức được ra mắt trong Lễ khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

Zalo mini app “Đồng Nai Smart” còn được kỳ vọng là công cụ số giúp chính quyền lắng nghe, quan tâm người dân một cách trực tiếp và sâu sát hơn. Với tính năng “Phản ánh, kiến nghị” được liên kết trực tiếp đến Tổng đài 1022, mọi ý kiến của người dân đều được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý công khai. Điểm đáng chú ý là khi công khai kết quả xử lý, thông tin người dân hoàn toàn được bảo mật. Tính năng chỉ hiển thị nội dung phản ánh, cơ quan xử lý và kết quả xử lý. Điều này không chỉ đảm bảo sự an toàn về thông tin cho người dân trên môi trường trực tuyến, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền “gần dân”, phục vụ dân chi tiết, rõ ràng, minh bạch.

Ứng dụng nhỏ này cũng giúp người dân trong tỉnh được kết nối với trang Zalo OA (Zalo Official Account) “Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai”. Trang OA này được chính quyền tỉnh Đồng Nai xây dựng và cài đặt hệ thống chatbot và các tính năng giúp người dân tra cứu mã biên nhận, đánh giá hài lòng, tra cứu thông tin... khi có nhu cầu.

Ngoài ra, người dân cũng có thể sử dụng Zalo mini app “Đồng Nai Smart” để tra cứu lộ trình xe buýt ở tính năng “Busmap Đồng Nai”; theo dõi tin nóng mới nhất từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai; xem truyền hình trực tuyến từ chức năng liên kết Truyền hình Đồng Nai.

Các bước truy cập và sử dụng Zalo mini app “Đồng Nai Smart”

“7 năm trước Đồng Nai là tỉnh tiên phong ứng dụng Zalo để đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tương tác với người dân. Hiện tại, khi Zalo đã phát triển mô hình mini app, Đồng Nai cũng tiếp tục ứng dụng mô hình này để nâng cao hiệu quả tiếp cận và phục vụ người dân.” Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Được biết hiện Đồng Nai đã có hơn 2 triệu người dân sử dụng Zalo, sử dụng mô hình Zalo mini app theo Sở TT-TT là một trong những phương án tối ưu nhất để giúp hơn 2 triệu người dân này có thể tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực đáng kể.

Lãnh đạo Sở TT-TT cũng cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tích hợp thêm nhiều tiện ích về chuyển đổi số lên Zalo mini app để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với những công nghệ số mà tỉnh phát triển, kết nối các tiện ích từ các sở, ngành liên quan. Qua đó, giúp người dân trong tỉnh ngày càng tận dụng sức mạnh của “Đồng Nai Smart”, dễ dàng kết nối và thụ hưởng các tiện ích mà chính quyền cung cấp.

Nhiều tính năng gắn liền với đời sống của người dân được tỉnh Đồng Nai xây dựng trên Zalo mini app “Đồng Nai Smart”

Về vấn đề tính bảo mật, an toàn thông tin của mini app Đồng Nai Smart, ông Tạ Quang Trường cho biết, cơ sở dữ liệu trên mini app này sẽ hoàn toàn do phía tỉnh quản lý và sử dụng. Ứng dụng này chỉ kết nối đến các địa chỉ ứng dụng trực tuyến của tỉnh. Toàn bộ dữ liệu vẫn phải được đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, bảo mật theo quy định.

Được biết, theo kế hoạch, từ năm 2022 - 2025 là giai đoạn tỉnh Đồng Nai tích cực đầu tư vào chuyển đổi số. Năm 2023, tỉnh tập trung các kế hoạch nhằm tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 40%; thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn bằng trực tuyến hơn 30%. Trong đó, việc xây dựng mini app “Đồng Nai Smart City” trên nền tảng Zalo được xem là cách làm phù hợp để góp phần đạt được mục tiêu trên.