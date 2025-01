Fortinet và Samsung Heavy Industries ký kết biên bản ghi nhớ

Được biết, Samsung Heavy Industries là công ty đã tích lũy được năng lực công nghệ đặc biệt và khả năng sản xuất hoàn chỉnh trong lĩnh vực đóng tàu và ngành kinh tế hàng hải, đồng thời sở hữu năng lực thiết kế và xây dựng đẳng cấp hàng đầu, vốn là yếu tố cốt lõi trong việc phát triển cơ sở hạ tầng của ngành hàng hải.

Vào tháng 4 năm 2022, Hiệp hội Đăng kiểm Quốc tế (IACS) đã yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn UR E26 và E27 nhằm bảo vệ các phương tiện hàng hải trước những mối đe dọa tấn công mạng cả từ bên trong và bên ngoài, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động của tàu biển trong bối cảnh các mối đe dọa mạng như thâm nhập trái phép và tống tiền đối với tàu biển ngày càng gia tăng.

Dựa trên những tiêu chuẩn này, ngoài việc hợp tác tăng cường an ninh mạng nhằm tuân thủ các quy định bảo mật mới của IACS, hai bên cũng mong muốn mở rộng thị trường an ninh mạng và mở rộng việc ứng dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến trong lĩnh vực hàng hải, như phân đoạn mạng và các dịch vụ bảo mật dựa trên giao thức OT, giám sát và điều khiển tàu biển từ xa, từ đất liền, cũng như với tàu tự hành.

Fortinet dự kiến sẽ tập trung vào thiết kế các giải pháp an ninh mạng chuyên biệt cho ngành hàng hải dựa trên bộ giải pháp nền cơ bản của Fortinet, chú trọng tối ưu hóa để các giải pháp hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường đặc thù của ngành hàng hải. Điều này sẽ hỗ trợ tăng cường bảo mật OT cho các loại tàu do Samsung Heavy Industries sản xuất, đảm bảo việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bắt buộc mới theo tiêu chuẩn UR E26 và E27.

Với lợi thế sở hữu nền tảng bảo mật OT mở rộng từ nền tảng bảo mật doanh nghiệp Security Fabric, Fortinet có thể cung cấp các giải pháp và dịch vụ nhằm bảo vệ công nghệ vận hành trong mô hình “Purdue”, từ cảm biến đến đám mây, đảm bảo khả năng hiển thị mạng và các tài sản, phân tách mạng, bảo vệ endpoint, xác thực và quản lý quyền truy cập theo mô hình bảo mật zero-trust, công nghệ phòng thủ và phát hiện mối đe dọa, cũng như điều hành các trung tâm hoạt động bảo mật SOC/NOC. Dựa trên kiến thức chuyên môn về bảo mật OT và vị thế của một nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu trên toàn cầu, Fortinet sẽ góp phần đảm bảo hệ thống an ninh mạng trên các tàu mới và các trang thiết bị trên tàu do Samsung Heavy Industries chế tạo.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tàu tự hành của Samsung Heavy Industries, ông Jongung Choi cho biết: “Khi các vấn đề liên quan đến hạ tầng mạng trên các phương tiện hàng hải ngày càng gia tăng, an ninh mạng trở thành yếu tố quan trọng cần đặc biệt lưu tâm trong quá trình thiết kế và vận hành tàu. Thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Fortinet, một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo mật OT, Samsung Heavy Industries sẽ tự tin củng cố vị trí dẫn đầu về an ninh mạng trong ngành sản xuất tàu bằng cách thiết lập một hệ thống tiên tiến, đổi mới cho bảo mật OT trong quá trình đóng tàu và tăng khả năng phục hồi, kiểm soát an ninh mạng của tàu.”

Đại diện Fortinet, ông Michael Murphy – Giám đốc khối giải pháp Công nghệ vận hành và cơ sở hạ tầng trọng yếu, Fortinet khu vực Châu Á Thái Bình Dương bổ sung thêm: “Trên đà mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hỗ trợ toàn diện giữa hai bên trên phạm vi toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng hàng hải. Fortinet cam kết tích cực hỗ trợ Samsung Heavy Industries trong việc đảm bảo an toàn cho nền tảng kỹ thuật để có thể tuân thủ các quy định an ninh mới của IACS, đồng thời hướng tới mục tiêu đổi mới kỹ thuật số, tạo đột phá về công nghệ để mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực an ninh hàng hải.”