Giá thành sản xuất điện tăng, EVN gánh lỗ nặng trong năm 2023

Giá thành sản xuất điện năm 2023 vẫn cao hơn giá bán lẻ điện bình quân.

Các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến giá thành sản xuất điện bao gồm giá nhiên liệu. Mặc dù giá nhiên liệu đã có sự giảm nhẹ so với năm 2022, nhưng vẫn cao hơn so với giai đoạn các năm 2020-2021.

Đặc biệt, giá than nhập khẩu NewC Index dự kiến tăng 186% so với năm 2020 và 25% so với năm 2021. Còn than pha trộn mua từ Tổng công ty Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cũng có mức tăng rất cao so với năm 2021.

Trong cơ cấu giá thành sản xuất điện, phần lớn chi phí thuộc khâu phát điện, chiếm tới 82,8% giá thành. Sự biến động của giá thành khâu phát điện tác động rất lớn đến giá thành sản xuất điện.

EVN đã phải tăng cường huy động nguồn điện nhiệt để bù đắp sự thiếu hụt của thủy điện do không đủ nước. Điều này dẫn đến việc tăng chi phí sản xuất điện kinh doanh của EVN.

Mặc dù đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm và tiết giảm chi phí, trong 8 tháng năm 2023, dự kiến số lỗ của EVN sẽ lên tới hơn 28.700 tỷ đồng. Tổng cộng, tính chung số lỗ năm 2022 và 8 tháng năm 2023, công ty mẹ EVN đã lỗ khoảng trên 55.000 tỷ đồng.

Những vấn đề về chính sách giá điện cũng được đánh giá là còn nhiều bất hợp lý, đặc biệt trong việc điều chỉnh giá điện chưa thể bù đắp được chi phí đầu vào và đảm bảo lợi nhuận hợp lý của doanh nghiệp. Các tín hiệu thị trường ở khâu phát điện cũng chưa được phản ánh một cách đầy đủ ở giá điện áp dụng cho hộ tiêu dùng cuối cùng. EVN vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cân bằng tài chính.