HP Việt Nam: Thế hệ mới - Khơi mở tương lai

Tại đây, ngoài những sản phẩm “Thế hệ mới - Khơi mở tương lai”, HP Việt Nam còn mang giúp khách tham quan tận mắt trải nghiệm các công nghệ hàng đầu của hãng, giúp làm việc, học tập và giải trí hoàn hảo hơn, đặc biệt đối với các bạn học sinh, sinh viên và người dùng đang tìm kiếm một chiếc laptop cho phù hợp với nhu cầu và túi tiền.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng giám đốc HP Việt Nam và Thị trường mới nổi châu Á

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng giám đốc HP Việt Nam và Thị trường mới nổi châu Á khẳng định quyết tâm của HP để góp phần trao quyền cho các cá nhân phát triển hơn nữa khi thế giới đang phát triển ở mọi lĩnh vực: học tập và làm việc kết hợp, bảo mật, giải trí, và đặc biệt là phát triển bền vững.

Chia sẻ kỹ hơn về các sản phẩm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh lần này của HP, ông Đức cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục đổi mới để mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Các sản phẩm ra mắt ngày hôm nay, trải dài trên nhiều danh mục khác nhau, hứa hẹn cung cấp cho các cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trong mùa tựu trường những công cụ không chỉ đơn giản hóa công việc mà còn nâng cao năng suất làm việc và học tập, thích ứng với tương lại. Thông qua dòng sản phẩm này, chúng tôi mong muốn trao quyền cho tất cả các cá nhân tự chủ cuộc sống, công việc và vui chơi với những khả năng vô hạn trong một năm học đầy hứa hẹn sắp tới."

Cụ thể, đại diện dòng máy tính gaming sẽ có hai sản phẩm chủ lực là HP OMEN 16 và HP Victus 16, ở dòng máy tính doanh nghiệp sẽ có HP Elitebook, và HP ProBook là đại diện tiêu biểu cho dòng máy tính cá nhân. Trong khi dòng máy in màu không dây, HP Smart Tank được giới thiệu sẽ là sản phẩm tiêu biểu cho công nghệ in ấn thế hệ mới.

Tất cả cùng hướng tới mục tiêu tối ưu cho công việc và học tập của người dùng cũng như các tổ chức giáo dục trong mùa tựu trường.

HP OMEN 16

Chia sẻ kỹ hơn về từng sản phẩm, HP cho biết, OMEN 16 và Victus 16 thế hệ mới sẽ mang đến trải nghiệm gaming vượt bậc. Sự ra đời của hai dòng sản phẩm này đến từ một nghiên cứu gần đây cho thấy 90% người dùng thuộc thế hệ GenZ thường xuyên chơi và tương tác thông qua các trò chơi, và thế hệ Alpha cho biết họ dành đến 21% thời gian giải trí cho việc chơi game. Rõ ràng nhu cầu giải trí, đặc biệt là chơi game của người dùng trẻ là rất lớn. Đó là động lực để HP tiếp tục phát triển và cho ra mắt sản phẩm laptop gaming mới.

HP Victus 15 và HP Victus 16

Trong đó, HP OMEN 16 hướng đến người chơi game chuyên nghiệp với yêu cầu khắt khe về khung hình/giây (FPS) qua từng thế hệ là 119% trong tựa game Cyberpunk 20773, về bộ xử lý Intel Core™ i9-13900HX và đồ họa GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4080… để đáp ứng mọi tựa game nặng đô nhất. Trong khi đó, cũng là một laptop gaming nhưng HP Victus 16 2023 lại là sản phẩm dành cho những người yêu thích chơi game hàng ngày nhờ bộ xử lý Intel® Core™ i7-13700HX lên tới thế hệ 134, với tùy chọn đồ họa GPU NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070, đảm bảo hiển thị hình ảnh đẹp mắt cho các tựa game hàng đầu. Đi cùng với đó là bàn phím cơ học RGB tùy chỉnh màu một vùng, giúp người dùng thỏa sức chọn lựa sắc màu cá tính của bản thân trong game.

HP Victus 16

Cả hai mẫu laptop gaming này đều được trang bị khả năng tản nhiệt tốt, giúp có thể sử dụng máy tính trong thời gian dài. Cảm biến nhiệt hồng ngoại giúp thiết bị quản lý nhiệt độ chính xác và giữ cho máy luôn mát trong những trận game kéo dài.

Đồng thời, giải pháp OMEN Gaming Hub trên hai dòng máy tính này cũng mang đến nhiều tính năng cải tiến vượt trội, cho phép người dùng tùy chỉnh đa dạng hiệu năng, không gian, thiết bị, chủ động.

Qua tựa game Cyberpunk 2077, OMEN 16 (2023) với vi xử lý i7-13700HX/32GB DDR5-4800/RTX4080 GPU đạt 105 khung hình/giây còn OMEN 16 (2023) i7-13900HX/16GB DDR5-5600/RTX4070 GPU đạt 83 khung hình/giây, và OMEN 16 (2022) ) i7-12700H/32GB DDR5-4800/RTX3070Ti GPU đạt 48 khung hình/giây.

Để kiểm soát và tối ưu hiệu suất của máy, các tính năng OMEN Optimizer, Network Booster, Performance Control, hay nền tảng chơi game nhóm Oasis Live có trong OMEN Gaming Hub đều đã được thử nghiệm.

HP EliteBook

Ở dòng máy tính xách tay HP EliteBook và ProBook mới dành cho người dùng văn phòng. Thấu hiểu nhu cầu cần sở hữu một thiết bị có khả năng kết nối liền mạch, an toàn và đáng tin cậy, HP đã giới thiệu những dòng máy tính xách tay thế hệ mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng bao gồm HP EliteBook và HP ProBook.

Đối với chủ doanh nghiệp, HP EliteBook có thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng tối ưu, bảo mật chuyên biệt, và thân thiện với môi trường. Trong đó, HP EliteBook X360 1040 G10 là đại diện ấn tượng trong dòng máy này được trang bị bộ xử lý Intel® EVO™ thế hệ 13 với khả năng tối ưu hóa tự động hiệu năng thiết bị tùy vào mục đích và môi trường sử dụng. Giải pháp HP Wolf Security được trang bị tạo ra lớp bảo vệ mạnh mẽ, giúp người dùng an tâm làm việc bất kể môi trường nào.

HP EliteBook 645 G10

Còn HP EliteBook 645 G10 với bộ xử lý AMD Ryzen™ 7000 series, mang tới sức mạnh, tính cộng tác và bảo mật cao dành cho đối tượng doanh nhân, chủ doanh nghiệp.

Đối với người dùng cá nhân hay các tổ chức, doanh nghiệp, HP cũng đồng thời giới thiệu dòng máy tính xách tay HP ProBook với các lựa chọn HP ProBook 450 G10 với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 13 và HP ProBook 445 G10.

HP ProBook

Là dòng sản phẩm mới hướng đến phát triển bền vững, các sản phẩm này đều có 30% được làm từ nhựa sinh hoạt tái chế. Ví dụ như nút bàn phím được làm từ ít nhất 50% nhựa sinh hoạt tái chế. Bao bì và hộp đựng hoàn toàn có nguồn gốc sợi tái chế bền vững, thân thiện môi trường, trong khi bộ xử lý mới nhất AMD Ryzen™ 7000 series cũng mang đến độ bền đạt chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD, gia tăng sức mạnh và các tính năng cộng tác AI tích hợp… giúp dòng laptop HP ProBook có thể xử lý nhanh khối lượng công việc mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo tính ổn định lâu dài.

HP cũng đồng thời mang tới sản phẩm HP 245 G10 mới, hướng tới đối tượng là người dùng cá nhân đang tìm kiếm thiết bị văn phòng hiệu năng khỏe và chi phí hợp lý. Đây là sản phẩm laptop doanh nghiệp chứa đủ các yếu tố về hiệu năng (trang bị bộ xử lý mới nhất AMD Ryzen™ 7000 series), độ bền đạt chuẩn và chi phí đầu tư hợp lý.

HP Smart Tank

Nằm trong dải sản phẩm được ra mắt tại sự kiện sáng nay, HP Smart Tank là máy in phun màu mới hướng đến phụ huynh có con em trong tuổi đến trường, giáo viên, hay người dùng cá nhân cần in ấn trong không gian nhỏ. Từng là sản phẩm đoạt giải thưởng Thiết kế Red Dot, sản phẩm này mang tới trải nghiệm in ấn tại nhà đầy ấn tượng với khả năng in màu nhanh, thông minh và đa dạng tài liệu.

Khả năng in màu, in ảnh sắc nét trong một thiết bị nhỏ gọn với độ phân giải lên đến 4800 x 1200 dpi khi in màu. Điểm thú vị là với hệ thống bình mực thông minh chống tràn trong suốt, người dùng dễ nhìn, dễ theo dõi và có thể tự nạp mực ngay tại nhà. Là mẫu máy in màu không dây thông minh mới, nên HP HP Smart Tank có thể kết nối với ứng dụng HP Smart trên điện thoại di động để giúp người dùng thực hiện các lệnh in từ bất cứ đâu, dễ dàng theo dõi tình trạng mực in, giám sát bảo mật và kiểm soát cài đặt các máy in.