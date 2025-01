Huawei IdeaHub thế hệ 2: giải pháp văn phòng và giáo dục thông minh

Cụ thể, Công ty cung cấp giải pháp Audio Visual hàng đầu tại Việt Nam - Collab - sẽ là nhà phân phối chính thức của IdeaHub, cùng Huawei tạo ra giá trị trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Huawei hợp tác chiến lược cùng Collab xây dựng giải pháp Audio Visual tại Việt Nam

Được biết, Huawei IdeaHub là giải pháp phòng họp, lớp học thông minh, là bộ thiết bị tích hợp các tính năng hội nghị truyền hình, trình chiếu và quản lý thiết bị. Giải pháp được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tổ chức các cuộc họp hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Kể từ khi ra mắt hệ thống hội nghị với chất lượng hình ảnh 1080p đầu tiên vào năm 1993, đến nay, màn hình trình chiếu tích hợp của Huawei đã gặt hái được những thành công nhất định như:

Dẫn đầu thị trường hội nghị truyền hình tại Trung Quốc trong 9 năm liên tiếp;

Xuất hiện trong các cuộc họp cấp cao của các nguyên thủ quốc gia, như Tổng thống UAE hay tổng thống Malaysia đã họp trực tuyến thông qua IdeaHub;

Đạt giải thưởng về thiết kế Red Dot Design Award 2020 và 02 giải thưởng sáng tạo tại Frost & Sullivan Best Practices Awards 2021.

Màn hình IdeaHub tại sự kiện trưng bày các sản phẩm Audio Visual của Collab – Collab Partner Connect – Connect The Future

Đây là lần đầu Huawei giới thiệu giải pháp phòng họp thông minh thế hệ thứ 2 - IdeaHub Gen2 tại thị trường Việt Nam với 3 sản phẩm phù hợp từng phân khúc và mục đích sử dụng khác nhau. Đó là:

Giải pháp trải nghiệm nâng cao cho văn phòng thông minh IdeaHub S2,

Giải pháp văn phòng thông minh tối ưu chi phí IdeaHub B2,

Và Giải pháp lớp học thông minh IdeaHub Board2, với 03 kích thước lần lượt 65 inch, 75 inch và 86 inch.

Giải pháp phòng họp và lớp học thông minh, đa nhiệm Huawei IdeaHub Gen2 được áp dụng công nghệ Wi-Fi Direct hỗ trợ việc kết nối và trình chiếu nội dung từ một thiết bị thông qua mạng Wi-Fi, đồng thời cung cấp trải nghiệm làm việc mượt mà trên bảng trắng thông minh với độ trễ 16 mili giây của IdeaHub S2, 25 mili giây của IdeaHub B2 và 35 mili giây của Board2.

Huawei IdeaHub S2

Đặc biệt, Huawei IdeaHub S2 mang đến trải nghiệm nâng cao khi sử dụng hệ điều hành HarmonyOS tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến, đưa trí thông minh vào mọi tình huống. Sản phẩm cũng mang đến khả năng toàn diện trong việc thu thập, mã hóa, truyền tín hiệu, giải mã và hiển thị hình ảnh video chân thực để mang lại trải nghiệm Full-HD chất lượng.

Ngoài ra, với thiết kế BYOM (Be Your Own Meeting), cho phép chuyển tiếp liền mạch các cuộc họp trên điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân sang bảng điều khiển.

Bên cạnh đó, IdeaHub S2 hỗ trợ tính năng Đa cửa sổ (Multi-Window), Huawei IdeaHub Gen2 cho phép người dùng thao tác đa nhiệm như xem thông tin và viết lên bảng cùng một lúc lúc, hỗ trợ nâng cao hiệu quả làm việc. Với tính năng Đa tác vụ (App Multiplier), hơn 1.000 ứng dụng luôn sẵn sàng để điều hướng nội dung trong cửa sổ kép, mang lại không gian lớn hơn để thực hiện các thao tác. Cùng với IdeaHub S2, IdeaHub B2, chạy trên hệ điều hành Android, đều có thể sử dụng trực tiếp các ứng dụng hội nghị đám mây của Huawei như Huawei Cloud Meet và Huawei Cloud WeLink.

Huawei IdeaHub B2

Bên cạnh đó, Huawei cũng hỗ trợ phát triển mô hình lớp học thông minh với giải pháp IdeaHub Board2. Theo đó, IdeaHub Board2 chạy trên hệ điều hành kép AndroidOS và WindowOS, dễ dàng chuyển đổi hệ điều hành để tương thích với các ứng dụng cuộc họp và giảng dạy khác nhau. Với chất lượng hình ảnh 4K cùng khả năng kết nối tương thích với ứng dụng học tập của bên thứ ba, giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý, trao đổi và giảng dạy từ xa, đồng hành cùng nhà trường, giáo viên và học sinh tạo ra môi trường học tập thông minh. Ngoài ra, âm thanh mang dải tần rộng, to và rõ cùng màn hình hỗ trợ chống chói và ánh sáng xanh, IdeaHub Board2 mang đến những trải nghiệm học tập chất lượng và an toàn cho giáo viên và học sinh.

“Trí thông minh và kết nối khắp mọi nơi đang thúc đẩy sự thay đổi thói quen mới trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Dựa trên hệ sinh thái văn phòng thông minh tiên tiến, Huawei đã và đang xây dựng chiến lược giao tiếp hiệu quả cho các tổ chức toàn cầu. Huawei hy vọng tạo ra phong cách làm việc thông minh và hiệu quả cho tất cả mọi người, không chỉ cho nhân viên Huawei. Huawei mong muốn được làm việc với các đối tác và khách hàng để tạo ra nhiều giá trị hơn, đồng thời đưa kỹ thuật số đến mọi không gian làm việc để người dùng có trải nghiệm phong cách làm việc thông minh thông qua IdeaHub.” Đại diện Huawei cho biết.

Huawei IdeaHub Board2

Nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường giải pháp phòng họp thông minh tại Việt Nam, Huawei đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Giải pháp Collab về mảng IdeaHub. Theo đó, Collab sẽ là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm IdeaHub thế hệ mới, bao gồm IdeaHub S2, B2 và Board2. Qua nhà phân phối hàng đầu về giải pháp nghe nhìn, Huawei kỳ vọng IdeaHub sẽ đáp ứng nhu cầu tổ chức các cuộc họp hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Sunqi-Kidd - Giám đốc quản lý kênh phân phối Huawei cho biết: “Huawei luôn đề cao quan hệ đối tác chiến lược khi đồng hành và phát triển giải pháp IdeaHub. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Collab để hỗ trợ các chính sách về quảng bá sản phẩm, trải nghiệm thực tế, cùng nhau tạo ra giá trị bền vững và cơ hội hợp tác bền chặt. Với những lợi thế về công nghệ của Huawei, kết hợp với hệ thống kênh đại lý phân phối và lợi thế triển khai hệ thống tích hợp cho thị trường nội địa của Collab, chúng tôi sẽ đưa IdeaHub phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới”.

Đại diện phía đối tác, ông Nguyễn Danh Thuận, Chủ tịch Collab cho biết: "Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Huawei và Collab về IdeaHub là bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường giải pháp phòng họp thông minh tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành từ giai đoạn tư vấn đến triển khai, nhằm mang đến môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo, cùng trải nghiệm nghe nhìn chất lượng, phù hợp với mọi nhu cầu người dùng. Cả hai bên sẽ từng bước đưa ra định nghĩa mới về không gian cuộc họp, nơi khách hàng có thể làm việc ở bất kì đâu nhưng việc thảo luận, trao đổi và ra quyết định của đội nhóm vẫn hiệu quả và chất lượng”.