Xe và phương tiện
Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

Huyền thoại 911 tái xuất: khi "Entry-level' không còn là khái niệm cơ bản

Hải Anh

Hải Anh

17:47 | 26/03/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Khi phiên bản thấp nhất cũng có giá 8,87 tỷ đồng và sở hữu công nghệ từ những dòng đắt tiền hơn, Porsche 911 Carrera 992.2 facelift vừa ra mắt tại Hà Nội đã khẳng định: Trong thế giới Porsche, "entry-level" chỉ là khái niệm tương đối.
Porsche Macan EV 2024 sẽ có công suất lên tới 603 mã lực Porsche Macan EV 2024 sẽ có công suất lên tới 603 mã lực
Xe ô tô đầu tiên của Xiaomi đã được tiết lộ: Giống hệt Porsche Taycan Xe ô tô đầu tiên của Xiaomi đã được tiết lộ: Giống hệt Porsche Taycan
Lần đầu tiên khán giả chứng kiến dàn siêu xe của James Bond hội tụ Lần đầu tiên khán giả chứng kiến dàn siêu xe của James Bond hội tụ

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Cao cấp từ những phiên bản "thấp nhất"

Trong thế giới siêu xe, không nhiều thương hiệu có thể tự hào khi ngay cả phiên bản tiêu chuẩn của họ cũng được coi là đỉnh cao công nghệ. Porsche là một trong số đó, và 911 Carrera mới, dù là bản "entry-level" vẫn khiến giới mộ điệu phải trầm trồ khi xuất hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cuối tuần qua.

Đánh dấu sự trở lại của dòng 911 với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), Porsche Việt Nam đã tổ chức sự kiện triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2025. Đây cũng đồng thời là sự kiện ra mắt của phiên bản facelift dòng 911, thường được gọi là 992.2 để phân biệt. Vì vậy Porsche đã đem tới 2 chiếc 911 Carrera 992.2 ở cả biến thể mui kín lẫn mui trần để trưng bày.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Porsche 911 Carrera 992.2 mui kín và mui trần. Ảnh: nghenhinvietnam

Không gian nghệ thuật của bảo tàng dường như là một lựa chọn phù hợp để trưng bày những chiếc xe thể thao huyền thoại này, nơi khách tham quan có thể chiêm ngưỡng từng đường nét thiết kế tinh xảo của 911 Carrera như những tác phẩm nghệ thuật công nghiệp đích thực.

Thiết kế tinh gọn: Khi "ít hơn" lại trở thành "nhiều hơn

Triết lý thiết kế của Porsche luôn hướng đến sự tinh giản, và 911 Carrera 992.2 là minh chứng hoàn hảo. Những thay đổi bên ngoài tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho biểu tượng đã tồn tại hơn 60 năm.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Phần đầu xe nổi bật với cản trước được thiết kế lại, đặc trưng riêng cho từng biến thể. Đèn pha LED ma trận giờ đây trở thành tiêu chuẩn, với bốn điểm sáng LED đặc trưng tạo nên nhận diện thương hiệu không thể nhầm lẫn. Các cảm biến hỗ trợ lái được tinh tế ẩn sau bề mặt bóng bẩy dưới biển số, tạo nên vẻ ngoài sạch sẽ và liền mạch.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Đặc biệt, Porsche cung cấp tùy chọn đèn pha LED ma trận HD với hơn 32.000 điểm sáng, có khả năng chiếu xa tới 600 mét trong khi vẫn đảm bảo không gây chói mắt cho các phương tiện khác. Hệ thống này còn cung cấp các chức năng bổ sung cải tiến như đèn vào cua linh hoạt phụ thuộc vào chế độ lái xe, độ sáng làn đường, đèn chiếu sáng công trường và nút thắt cổ chai - những tính năng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Phần đuôi xe được cách tân với dải đèn hậu vòng cung tích hợp logo "PORSCHE", tạo cảm giác rộng và sâu hơn. Lưới tản nhiệt sau với 5 cánh tản nhiệt mỗi bên kết hợp hài hòa với cửa sổ phía sau, trong khi hệ thống ống xả thể thao được tích hợp khéo léo vào cánh khuếch tán - tất cả đều tạo nên tổng thể mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế.

Khoang lái - Sự chuyển mình của một biểu tượng

Nếu ngoại thất là sự tinh chỉnh nhẹ nhàng, thì nội thất của 911 Carrera 992.2 lại là cuộc cách mạng thực sự. Lần đầu tiên trong lịch sử, 911 được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn với màn hình cong 12,6 inch cung cấp 7 chế độ hiển thị.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Điều thú vị là dù chuyển sang kỹ thuật số, Porsche vẫn giữ lại DNA của thương hiệu với chế độ hiển thị "Cổ điển" - tái hiện 5 đồng hồ tròn truyền thống với đồng hồ tốc độ ở vị trí trung tâm. Đây là cách tinh tế để tôn vinh di sản trong kỷ nguyên số.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Các phím điều khiển thiết yếu được bố trí quanh vô lăng theo tiêu chí công thái học, bao gồm công tắc chế độ lái, cần hỗ trợ người lái, và đặc biệt là nút khởi động vẫn được đặt ở vị trí truyền thống bên trái vô lăng - một chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với những người yêu Porsche. Vị trí này có nguồn gốc từ những ngày đua xe Le Mans, khi các tay đua phải chạy đến xe và khởi động nhanh nhất có thể.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Hệ thống thông tin giải trí PCM với màn hình 10,9 inch đã được cải tiến đáng kể, với khả năng kết nối mở rộng. Apple CarPlay nay được tích hợp sâu hơn, cho phép hiển thị thông tin trên cụm đồng hồ và điều khiển các chức năng của xe trực tiếp từ hệ sinh thái Apple. Các ứng dụng như Spotify hay Apple Music giờ đây hoạt động như ứng dụng gốc mà không cần kết nối smartphone.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Chi tiết đáng chú ý khác là ngăn chứa đồ ở bảng điều khiển trung tâm nay có tích hợp ngăn làm mát cho điện thoại thông minh kèm chức năng sạc cảm ứng - tiện ích nhỏ nhưng thể hiện tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm của Porsche.

Sức mạnh đến từ dòng cao cấp hơn

Dưới nắp capo sau của 911 Carrera 992.2 vẫn là khối động cơ boxer 6 xy-lanh, dung tích 3.0 lít tăng áp kép đặc trưng - nhưng với những cải tiến đáng kể. Porsche đã áp dụng chiến lược "trickle-down technology" khi trang bị cho Carrera những công nghệ trước đây chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp hơn.

Cụ thể, động cơ mới sử dụng bộ làm mát khí nạp từ các mẫu Turbo, được đặt dưới lưới tản nhiệt nắp sau, trong khi bộ tăng áp được "mượn" từ phiên bản GTS của thế hệ trước. Kết quả là công suất tăng lên 290kW (394 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 450Nm, trong khi vẫn giảm lượng khí thải - thể hiện cam kết của Porsche với cả hiệu suất và môi trường.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai biến thể, giúp 911 Carrera Coupé tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 4,1 giây (hoặc 3,9 giây với gói Sport Chrono) và đạt vận tốc tối đa 294km/h. So với thế hệ trước, đây là sự cải thiện 0,1 giây về thời gian tăng tốc và 1km/h về tốc độ tối đa - những con số nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong thế giới siêu xe.

Phiên bản Carrera Cabriolet cũng ấn tượng không kém, mặc dù chậm hơn bản coupe 0,2 giây để đạt 0-100km/h do trọng lượng bổ sung của cơ chế mui xếp. Cả hai phiên bản đều có 7 tùy chọn thiết kế bánh xe từ 19-/20 inch đến 20-/21 inch. Đáng chú ý, lần đầu tiên 911 Carrera được trang bị bánh xe Thiết kế Độc quyền với các miếng ốp carbon giúp giảm hệ số cản khí động học.

Thông điệp đến từ Stuttgart

Với mức giá khởi điểm 8,87 tỷ đồng cho phiên bản Coupe và 9,64 tỷ đồng cho phiên bản Cabriolet, 911 Carrera 992.2 đưa ra một thông điệp rõ ràng: Đẳng cấp và sự độc đáo có giá của nó.

Thú vị là dù được xem là phiên bản "entry-level", nhưng với tổng giá trị hơn 18,5 tỷ đồng cho cặp đôi Carrera được trưng bày (chưa bao gồm các tùy chọn thêm), rõ ràng khái niệm "cơ bản" đã được Porsche định nghĩa lại hoàn toàn.

Giá trị thực sự của 911 không chỉ nằm ở con số trên hóa đơn. Đó là cảm giác lái đặc trưng không thể nhầm lẫn, là di sản của một thiết kế đã trở thành biểu tượng suốt 60 năm qua, và là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất hàng ngày và đẳng cấp thể thao.

Huyền thoại 911 tái xuất: khi
Ảnh: nghenhinvietnam

Khi "Entry-level" cũng là đỉnh cao

Porsche 911 Carrera 992.2 facelift không phải là một cuộc cách mạng, mà là sự tiến hóa tinh tế của một biểu tượng. Mỗi thay đổi, dù nhỏ, đều có mục đích và ý nghĩa - từ thiết kế ngoại thất tinh giản đến khoang lái kỹ thuật số vẫn giữ được bản sắc truyền thống, hay động cơ mượn công nghệ từ các phiên bản cao cấp hơn.

Đây chính là bí quyết giúp 911 tồn tại và phát triển suốt hơn 60 năm qua: Không ngừng cải tiến nhưng luôn trung thành với DNA cốt lõi. Và dù được gọi là phiên bản "entry-level", 911 Carrera 992.2 vẫn là đỉnh cao mà nhiều thương hiệu khác phải ngưỡng mộ.

Những chiếc 911 Carrera 992.2 đầu tiên dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng Việt Nam vào quý 3/2025, và với số lượng giới hạn, đây không chỉ là chiếc xe mà còn là cơ hội đầu tư cho những người đam mê thực sự.

TÓM TẮT CHỈ SỐ KỸ THUẬT: PORSCHE 911 CARRERA 992.2

Động cơ: Boxer 6 xy-lanh, 3.0 lít, tăng áp kép

Công suất: 290kW (394 mã lực)

Mô-men xoắn: 450Nm

Hộp số: PDK 8 cấp

Thời gian 0-100km/h: 4,1 giây (3,9 giây với Sport Chrono)

Tốc độ tối đa: 294km/h

Giá khởi điểm tại Việt Nam: Carrera Coupe: 8,87 tỷ đồng; Carrera Cabriolet: 9,64 tỷ đồng

(Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng).

Giá Porsche 911 Carrera tại Việt Nam Porsche 911 Carrera 992.2 facelift Porsche 911 Carrera 2025 hông số kỹ thuật 911 Carrera mới Porsche 911 entry-level Porsche 911 Carrera Coupe Cabriolet 911 Carrera 394 mã lực

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG đạt chứng nhận hệ thống Quản lý an toàn an ninh mạng

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG đạt chứng nhận hệ thống Quản lý an toàn an ninh mạng

Xe 365
CSMS là khung chuẩn quốc tế nhằm đánh giá hệ thống quy trình quản lý an ninh mạng áp dụng xuyên suốt toàn bộ vòng đời của xe và linh kiện từ giai đoạn lập kế hoạch, phát triển, sản xuất đến vận hành và quản lý hậu sản xuất.
Ford Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

Ford Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

Xe và phương tiện
Với số tiền này, Ford đã trở thành nhà đầu tư FDI duy nhất và lớn nhất của Mỹ tại thị trường Việt Nam.
Vietnam Cycle 2025: định hình xu hướng di chuyển xanh

Vietnam Cycle 2025: định hình xu hướng di chuyển xanh

Xe và phương tiện
Tiếp nối thành công từ 9 kỳ tổ chức trước, Triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam - Vietnam Cycle 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 16/8/2025 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Hà Nội Metro lên tiếng về thông tin cấm xe điện và xe có pin lên tàu

Lãnh đạo Hà Nội Metro lên tiếng về thông tin cấm xe điện và xe có pin lên tàu

Xe 365
Sáng 12/8, mạng xã hội lan truyền thông tin Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) nghiêm cấm người dân mang xe điện và xe có gắn pin vào nhà ga, lên tàu nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận trong cộng đồng.
Khai trương showroom 3S VFXanh Thủ Đức

Khai trương showroom 3S VFXanh Thủ Đức

Xe và phương tiện
Showroom VFXanh Thủ Đức là thành viên thứ tư trong hệ thống đại lý phân phối VFXanh đã chính thức đi vào hoạt động tại số 50 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TP. HCM.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
26°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
23°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 27°C
mây rải rác
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
35°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
35°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
22°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16527 16795 17367
CAD 18497 18774 19387
CHF 32014 32396 33042
CNY 0 3470 3830
EUR 29915 30187 31214
GBP 34619 35012 35944
HKD 0 3256 3458
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15053 15635
SGD 19911 20193 20715
THB 726 790 844
USD (1,2) 26097 0 0
USD (5,10,20) 26139 0 0
USD (50,100) 26167 26202 26536
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,232 30,256 31,444
JPY 175.23 175.55 182.78
GBP 35,063 35,158 36,013
AUD 16,842 16,903 17,360
CAD 18,742 18,802 19,328
CHF 32,394 32,495 33,279
SGD 20,108 20,171 20,827
CNY - 3,638 3,733
HKD 3,331 3,341 3,439
KRW 17.46 18.21 19.64
THB 773.44 782.99 836.43
NZD 15,096 15,236 15,663
SEK - 2,709 2,800
DKK - 4,039 4,175
NOK - 2,556 2,642
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,829.93 - 6,571.91
TWD 779.28 - 941.93
SAR - 6,912.09 7,269.02
KWD - 83,987 89,245
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,196 26,536
EUR 30,088 30,209 31,339
GBP 34,893 35,033 36,027
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,220 32,349 33,261
JPY 174.70 175.40 182.82
AUD 16,785 16,852 17,394
SGD 20,150 20,231 20,779
THB 790 793 828
CAD 18,728 18,803 19,324
NZD 15,185 15,689
KRW 18.13 19.87
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26185 26185 26535
AUD 16710 16810 17375
CAD 18678 18778 19332
CHF 32264 32294 33180
CNY 0 3645.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30204 30304 31079
GBP 34928 34978 36091
HKD 0 3365 0
JPY 174.72 175.72 182.24
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15165 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20073 20203 20933
THB 0 756.1 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,490
USD20 26,180 26,230 26,490
USD1 26,180 26,230 26,490
AUD 16,775 16,875 17,993
EUR 30,298 30,298 31,623
CAD 18,629 18,729 20,048
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.27 176.77 181.45
GBP 35,051 35,201 35,989
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,000 128,000
AVPL/SJC HCM 126,000 128,000
AVPL/SJC ĐN 126,000 128,000
Nguyên liệu 9999 - HN 11,200 11,280
Nguyên liệu 999 - HN 11,190 11,270
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 119,900 122,600
Hà Nội - PNJ 119,900 122,600
Đà Nẵng - PNJ 119,900 122,600
Miền Tây - PNJ 119,900 122,600
Tây Nguyên - PNJ 119,900 122,600
Đông Nam Bộ - PNJ 119,900 122,600
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,750 12,200
Trang sức 99.9 11,740 12,190
NL 99.99 11,010
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960 12,260
Miếng SJC Thái Bình 12,600 12,800
Miếng SJC Nghệ An 12,600 12,800
Miếng SJC Hà Nội 12,600 12,800
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 126 12,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126 12,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,199 1,224
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,199 1,225
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,194 1,214
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,198 120,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,709 91,209
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,521 8,271
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,711 74,211
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 63,433 70,933
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,279 50,779
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cập nhật: 28/08/2025 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Concert

Concert 'Việt Nam Trong Tôi' quyên góp 4,2 tỷ đồng cho miền Trung

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung Galaxy Buds Core, cho người dùng phổ thông

Samsung Galaxy Buds Core, cho người dùng phổ thông

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity 'tiến vào' thị trường Nhật Bản

ManageEngine ra mắt MSP Central

ManageEngine ra mắt MSP Central

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm 'tê liệt' xe máy tại Kim Mã

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

Chương trình CAREME -

Chương trình CAREME - 'Yêu lấy mình': Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 2025

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững