Lần đầu tiên khán giả chứng kiến dàn siêu xe của James Bond hội tụ

Sự kiện kéo dài từ ngày 1-3 tới tháng 4-2025, triển lãm Bond in Motion được tổ chức tại Bảo tàng Gián điệp quốc tế (International Spy Museum) ở Washington, Mỹ. Triển lãm đặc biệt này được tổ chức để kỷ niệm 60 năm biểu tượng xe của Điệp viên 007 James Bond xuất hiện là chiếc Aston Martin DB5 1964.

Tại Bond in Motion, 17 phương tiện được James Bond sử dụng trong 25 phần phim James Bond trong lịch sử. Trong số này, không ít xe chứa đựng những bí mật thú vị mà chỉ khi tới tham quan triển lãm người xem mới được làm rõ.

Triển lãm hé lộ bí mật đằng sau những siêu xe của Điệp viên 007.

Một chiếc xe Tuk Tuk cũng có mặt trong danh mục trưng bày tại triển lãm Bond in Motion - Ảnh: International Spy Museum.

Lấy ví dụ, chiếc Aston Martin DB5 1964 nói trên xuất hiện trong bộ phim Goldfinger có những "vũ khí bí mật" như dao rạch lốp, súng máy, phun dầu, biển số ẩn và ghế thoát hiểm khẩn cấp trong bộ khung ngoài khá bình thường.

Những mẫu xe đình đám có mặt tại Bond in Motion khác bao gồm Jaguar XKR mui trần và Aston Martin V12 Vanquish trong bộ phim Die Another Day, AMC Hornet trong The Man With the Golden Gun hay Mercury Cougar XR-7 trong Her Majesty's Secret Service.

Trong khi đó, danh sách xe và phương tiện di chuyển "dị" có tàu ngầm Bath-o-Sub trong Diamonds are Forever, tàu Hydrofoil trong Moonraker hay Flying Parahawk trong The World is Not Enough.

Ngoài các dòng xe 007, khách tham quan cũng sẽ được khám phá di sản của ngành gián điệp toàn cầu cũng như tham khảo các thông tin về hoạt động trong lĩnh vực tình báo tại bảo tàng.

Một số hình ảnh các xe của James Bond trong triển lãm Bond in Motion: