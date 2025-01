Insta360 GO 3S: camera 4K nhỏ gọn nhất thế giới

Đầu tiên là tính năng định vị qua Apple Find My, loại bỏ nỗi sợ thất lạc camera và tha hồ quay chụp lên đến 140 phút. Bên cạnh đó là hỗ trợ điều khiển thông minh bằng cử chỉ, khả năng chống nước 10m (33ft), phụ kiện cải tiến… giúp camera Insta360 GO 3S xứng đáng trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi hành trình phiêu lưu.

Mặc dù có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 39gram, nhưng Insta360 GO 3S lại được tích hợp hàng loạt chức năng toàn diện với hiệu suất mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn. GO 3 hoạt động như một hộp đựng đa năng để điều khiển từ xa và sạc cho GO 3S. Cho dù quay phim với camera bên trong Action Pod hay gắn riêng biệt thì bạn vẫn có thể xem trước các cảnh quay trên màn hình cảm ứng 2.2inch có thể xoay lật, đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho người dùng quay vlog và chụp ảnh selfie.

Để có thể hoạt động suốt cả một hành trình dài, Insta360 GO 3S đảm bảo độ bền cao ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và áp lực môi trường, với khả năng kháng nước 10m (33ft) và chuẩn chống nước IPX4, bảo vệ máy khỏi mưa và tuyết. Dù vậy nhà sản xuất khuyến cáo, đây vẫn là chỉ số “không ngâm trong nước” cũng như không nên sử dụng cho các hoạt động liên quan đến nước tốc độ cao như lướt sóng và trượt nước.

Nói về khả năng quay video 4K 30fps của GO 3S thì ngoài chuyện đảm bảo chất lượng hình ảnh, máy còn sẵn sàng tạo ra những video sắc nét, rõ ràng và sống động. Nhờ được trang bị chip xử lý mạnh mẽ hơn 50% và ống kính góc rộng mới, GO 3S cung cấp gấp đôi số pixel so với camera 2.7K phiên bản cũ, giúp người dùng giữ trọn khoảnh khắc cần lưu giữ.

Nhà sản xuất cho biết, Insta360 GO 3S còn mang đến góc nhìn nhìn MegaView FOV mới, giúp mang lại hình ảnh chân thực hơn và ít biến dạng hơn. Việc hỗ trợ Dolby Vision giúp dải tương phản động rộng hơn và chi tiết hơn nhờ công nghệ HDR mới.

Khả năng quay chậm Slow Motion cũng rất đáng chú ý khi máy có thể lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt trở nên mượt mà hơn với tốc độ lên đến 200fps ở 1080p hoặc 100fps ở 2.7K.

Với trọng lượng siêu nhẹ nên người dùng có thể quay được những góc quay như ý một cách dễ dàng, độc đáo, chỉ đơn giản là gắn camera lên áo hoặc mũ hay bất kì đâu nhờ thân máy từ tính chắc chắn, điều mà người dùng khó có thể thực hiện được với những chiếc máy ảnh to, cồng kềnh hơn. Việc bắt trọn mọi khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc sống là điều mà bất cứ người quay phim nào cũng mong muốn và chúng ta có thể dễ dàng đạt được với Insta360 GO 3S.

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý của Insta360 GO 3S đó chính là khả năng định vị với Apple Find My, giúp nhanh chóng định vị camera bằng điện thoại, an tâm hơn khi gắn camera trên thú cưng và trẻ con.

Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ của AI nên việc chỉnh sửa video hay tạo nội dung cũng rất dễ dàng. Chỉ cần truy cập vào tính năng Chỉnh sửa Tự động (Auto Edit) trong ứng dụng Insta360 để tạo các cuộn phim sẵn sàng chia sẻ, hoặc chỉnh sửa thủ công với bộ công cụ chuyên nghiệp và đầy đủ. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp người dùng kết hợp các thước phim thành một video tuyệt vời, đồng bộ với nhịp điệu của âm nhạc.

Đối với người dùng chạy bộ và đạp xe, đừng quên thử phủ lên video các dữ liệu như GPS, tốc độ và sức mạnh từ thiết bị Garmin hoặc Apple Watch, bạn sẽ có những trải nghiệm mới cực kỳ thú vị.

Insta360 GO 3S sẽ được bán ra với hai phiên bản Trắng và Đen cùng hai phiên bản bộ nhớ là 64GB và 128GB với giá bán lẻ tương ứng là 10.890.000 đồng và 11.590.000 đồng.