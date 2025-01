iPhone rơi từ trên cao 5.000m, vẫn hoạt động bình thường

Chiếc iPhone rơi từ độ cao 5.000m từ máy bay của Hãng hàng không Alaska Airlines - Ảnh: X.

Vào ngày 5-1, chiếc máy bay Boeing 737 Max 9 của Alaska Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp do sự cố cửa thoát hiểm mở khi đang ở độ cao 5.000m. May mắn thay, mọi hành khách trên máy bay đều an toàn.

Trong sự cố, cánh cửa thoát hiểm đã tạo ra một lỗ, làm rơi nhiều đồ đạc xuống đất, bao gồm tai nghe AirPods, một chiếc áo thun bé trai và chiếc iPhone. Theo Hãng tin AFP, Sean Bates, một người dân tại bang Washington, đã tìm thấy chiếc iPhone bên lề đường trong quá trình tìm kiếm vật thất lạc.

Một bức ảnh đăng trên mạng xã hội ngày 7-1 cho thấy màn hình chiếc iPhone vẫn nguyên vẹn, hiển thị một email từ Alaska Airlines với biên lai hành lý trị giá 70 USD. Chiếc điện thoại này vẫn ở chế độ máy bay và pin còn 44%.

Nổi bật trong chiếc biên lai hành lý là tên Cuong Tran, đây có thể là chủ nhân của chiếc iPhone và người gốc Việt.

Trong một video trên TikTok, Bates chia sẻ rằng chiếc iPhone "khá sạch sẽ, không có vết xước, nằm dưới một bụi cây".

Sean Bates đã liên hệ với Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) để thông báo về chiếc iPhone. NTSB xác nhận đây là chiếc điện thoại thứ hai từ sự cố máy bay được tìm thấy.

Chủ tịch Jennifer Homendy của NTSB đã đồng ý gặp gỡ ông Bates và bày tỏ lòng biết ơn. Bà Homendy cũng thông báo rằng cơ quan này sẽ kiểm tra chiếc điện thoại và trả chúng về cho chủ nhân.

Cùng ngày 7-1, cánh cửa thoát hiểm từ chiếc Boeing 737 Max 9 của Alaska Airlines cũng được tìm thấy ở sân sau nhà một giáo viên trung học tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ.