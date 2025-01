Khám phá Sennheiser AMBEO Sub và AMBEO Soundbar Plus

Là chiếc loa thanh (soundbar) độc lập thế hệ 7.1.4 đầu tiên trên thế giới, AMBEO Soundbar Plus được cải tiến với một diện mạo mới, nhỏ gọn hơn so với “đàn anh” AMBEO Soundbar Max, mẫu loa từng được giải thưởng của Sennheiser, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm âm thanh chìm đắm nhất cho người dùng.

Trong khi đó, AMBEO Sub là thiết bị lý tưởng để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh ngoạn mục, và hơn hết vẫn tạo ra chất lượng âm thanh nổi bật khi nghe nhạc - một yếu tố đã làm nên tên tuổi của Sennheiser.

“AMBEO Soundbar Plus và AMBEO Sub được phát triển dựa trên nền tảng thành công của loa AMBEO Soundbar Max - thiết bị đã đoạt giải thưởng và được các nhà phê bình đánh giá là loa thanh tốt nhất thế giới. Với chất lượng âm thanh sống động, sâu lắng và thiết kế nhỏ gọn, AMBEO Soundbar Plus mới của chúng tôi thậm chí sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn, cho phép những người dùng đam mê có thể chìm đắm vào không gian rạp hát tại gia với chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh." Maximillian Voigt, Quản lý sản phẩm AMBEO Soundbars của Sennheiser, cho biết.

Là một thiết bị được cộng đồng những người đam mê âm thanh “Audiophiles” rất mong đợi, AMBEO Soundbar Plus mới được làm mới, nhỏ gọn hơn so với những phiên bản tiền nhiệm, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Chạy trên nền tảng AMBEO|OS, AMBEO Soundbar Plus hỗ trợ các dịch vụ phát nhạc trực tuyến từ nhiều nền tảng như Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect và có thể liên kết với thiết bị sử dụng Google Assistant tích hợp sẵn Chromecast, bên cạnh Alexavà Apple Siri.

AMBEO Soundbar Plus cũng được hỗ trợ bởi công nghệ âm thanh 3D, công nghệ đột phá được Sennheiser hợp tác cùng Viện nghiên cứu và phát triển âm thanh hàng đầu thế giới - Fraunhofer-Institute for Integrated Circuits IIS. Đây là đặc tính tự hiệu chỉnh cho phép chiếc loa này dễ dàng đọc các thuộc tính âm thanh trong phòng và từ đó thiết lập 11 vị trí loa ảo, bao gồm 7 loa xung quanh người nghe và 4 loa từ trên cao.

Người dùng có thể đắm chìm vào không gian và cảm giác như rạp chiếu phim ngay tại nhà mà không cần dây cáp bổ sung hay loa vệ tinh. Các bữa tiệc âm nhạc cũng sẽ không còn nhàm chán nữa, mà thay vào đó các trình cài đặt trước cùng khả năng tùy chỉnh dễ dàng của AMBEO Soundbar Plus và bộ chỉnh âm đi kèm. Tất cả đều có sẵn trong ứng dụng điều khiển thông minh.

Đặc biệt, khi kết hợp với Dolby ATMOS, DTS:X, 360 Reality Audio và MPEG-H Audio, loa AMBEO Soundbar Plus mang lại trải nghiệm âm thanh 3D sống động, ngoạn mục. Với âm thanh nổi upmix và hệ thống 5.1, người dùng có thể điều chỉnh âm thanh 3D thú vị giống như nghệ sĩ yêu thích của họ đang trực tiếp biểu diễn.

Người anh em AMBEO Sub được hỗ trợ bởi công nghệ ảo AMBEO, giúp mang lại trải nghiệm âm trầm ấn tượng, nhờ thiết kế đặc biệt giúp tạo ra những âm thanh độc đáo và sâu lắng khiến bạn nổi da gà. Khả năng kết hợp hoàn hảo giữa loa trầm độc quyền cao cấp 8inch và bộ khuếch đại Class-D 350W để tạo nên âm thanh tự nhiên và sống động chưa từng có.

Thiết kế hiện đại, bóng bẩy, thùng loa kín… giúp tạo ra âm trầm sâu lắng có thể xuống đến 27Hz. Đồng thời, công nghệ “multi-sub array” tiên tiến cho phép người dùng kết nối không dây tối đa bốn loa siêu trầm để tăng hiệu suất âm thanh và hiệu chỉnh chúng riêng lẻ nhằm mang lại âm thanh tối ưu.

Thoát khỏi mớ dây cáp đấu nối phức tạp, tính năng kết nối không dây của AMBEO Sub sẽ hỗ trợ mọi tiện ích trong một thiết bị duy nhất, giữ cho căn phòng của bạn luôn gọn gàng và ngăn nắp.

Và đừng quên, AMBEO Sub còn mang lại trải nghiệm âm thanh tùy chỉnh độc đáo nhờ tính năng tự hiệu chỉnh nâng cao theo môi trường xung quanh với micrô tích hợp, cho phép thiết bị tìm hiểu chính xác tình trạng âm thanh trong phòng và điều chỉnh một cách linh hoạt. Thông qua Ứng dụng Điều khiển Thông minh trên điện thoại di động, người dùng có thể dễ dàng thiết lập và tận dụng tối đa các tính năng tiện nghi của AMBEO Sub. Với AMBEO Sub, bạn chỉ cần cắm điện và thoải mái tận hưởng bữa tiệc âm thanh.

AMBEO Soundbar Plus và AMBEO Sub sẽ được mở bán từ ngày mai, 13 tháng 6 năm 2023 tại các cửa hàng trực tuyến được ủy quyền của Sennheiser Consumer Hearing và một số nhà bán lẻ ủy quyền với giá bán lẻ đề nghị như sau:

AMBEO Soundbar Plus có giá 41.990.000 VNĐ.

AMBEO Sub có giá 19.990.000 VNĐ.

Khi mua trọn gói cả hai sản phẩm, mức giá đề xuất sẽ là 56.990.000 VNĐ.