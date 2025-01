Mercedes-Benz The Avantgarde 2023: Triển lãm xe và nghệ thuật sẽ diễn ra tại TPHCM

Đây được xem là sự kiện triển lãm lớn nhất từ trước đến nay của thương hiệu xe Đức tại thị trường Việt Nam với sự kết hợp đặc biệt giữa những mẫu xe đáng khao khát nhất thế giới và không gian nghệ thuật từ các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, với tổng không gian rộng 1,000m2 bao gồm bên trong và ngoài, khách tham quan sẽ được dẫn dắt đi qua chiều dài lịch sử hơn 130 năm của hãng xe Đức cùng những biểu tượng mang tính di sản; tìm hiểu kết cấu hoàn hảo và phức tạp của những khối động cơ AMG đích thực; chiêm ngưỡng những không gian nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ tài hoa của Việt Nam. Khách tham quan có thể trực tiếp cầm lái bộ sưu tập xe Mercedes-Benz Việt Nam - bao gồm hàng loạt xe thuần điện mới nhất.

Mercedes-Benz: The Avantgarde 2023 sẽ được tổ chức tại The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được biết đến như một Trung tâm mới sôi động và hiện đại với tổng diện tích lên đến 117,4 ha, The Global City mang đến một không gian rộng lớn và sang trọng bậc nhất dành riêng cho sự kiện triển lãm Mercedes-Benz: The Avantgarde 2023.

THE AVANTGARDE - Không có ranh giới cho sự sáng tạo

Là một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Pháp, từ Avant-garde được sử dụng để mô tả về những người yêu thích sự đổi mới và sáng tạo, mang đến những điều chưa từng có và tưởng chừng như phi lý. Trong thời trang nói riêng, Avant-garde chính là một trào lưu dẫn đầu, thể hiện sự sáng tạo mới mẻ, vượt qua những khuôn khổ và quy chuẩn thông thường, khác với sự bình thường của số đông, mang tính cá nhân và biểu tượng cao. Đồng thời, Avantgarde biểu trưng cho sự thôi thúc đổi mới và sáng tạo không ngừng.

Không một hãng xe nào có thể tự tin với tinh thần Avantgarde như Mercedes-Benz. Với lịch sử hơn 130 năm, hãng xe Đức luôn thiết lập những chuẩn mực đổi mới và cấp tiến, tạo ra một sự giao thoa giữa ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity đầy cảm xúc và trải nghiệm công nghệ cấp tiến trên những cỗ máy di chuyển phức tạp. Có thể nói, thương hiệu ngôi sao ba cánh luôn dẫn đầu với những phát kiến công nghệ mang tính dẫn dắt trong ngành công nghiệp xe hơi, thổi một làn gió nghệ thuật sáng tạo tới dải sản phẩm của mình trải dài từ Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz tới những mẫu xe EQ thuần điện mới nhất.

Triển lãm xe độc đáo từ chiều dài lịch sử của MERCEDES-BENZ

Cách đây 137 năm, vào năm 1886, Mercedes-Benz đã đặt viên gạch đầu tiên trong lịch sử của nền công nghiệp ô tô thế giới bằng chiếc xe Benz Patent-Motorwagen. Theo dòng chảy lịch sử, đa dạng các mẫu xe xa xỉ ra đời với những đột phá về công nghệ, thời thượng và khác biệt trong thiết kế, đưa Mercedes-Benz trở thành một trong những thương hiệu xe sang giá trị nhất toàn cầu.

Sự kiện triển lãm Mercedes-Benz: The Avantgarde sẽ mang đến trọn bộ sưu tập những dòng xe hạng sang mới nhất của Mercedes-Benz Việt Nam cùng một biểu tượng mang tính di sản của thương hiệu: Benz Patent-Motorwagen.

Benz Patent-Motorwagen mẫu xe đánh dấu một chương mới cho kỉ nguyên di chuyển của con người

Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới, đánh dấu một chương mới cho kỉ nguyên di chuyển của con người, Benz Patent-Motorwagen là một khu vực trưng bày không thể bỏ qua tại sự kiện. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm trọn bộ sưu tập xe mới nhất của các thương hiệu thuộc Mercedes-Benz Việt Nam, từ Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz đến các dòng xe sedan và SUV thuần điện. Bên cạnh những mẫu xe Mercedes-Benz GLC thế hệ mới và Mercedes-AMG C 43 4MATIC, khách tham quan sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm các dòng xe EQ thuần điện như EQS 450+, EQS 580 4MATIC, EQS 500 4MATIC (SUV), EQE 500 4MATIC (SUV),…

Sự giao thoa giữa xe hơi & Nghệ thuật thẩm mỹ

Kỳ vọng truyền tải tinh thần và nét thẩm mỹ Avantgarde thông qua từng không gian sự kiện, buổi triển lãm sẽ đưa người xem dạo chơi tới những vùng đất nghệ thuật độc đáo kết hợp giữa những dòng xe biểu tượng xa xỉ vượt thời gian của Mercedes-Benz và những nghệ sĩ tài năng của Việt Nam.

Một trong những người bạn đồng hành cùng Mercedes-Benz trong triển lãm lần này là họa sĩ Hà Mạnh Thắng. Ông là hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được xuất hiện trên ấn phẩm ‘Painting Today’ (2009) của nhà xuất bản Phaidon cùng với các nghệ sĩ bậc thầy thế giới như Gerhard Richter, Neo Rauch và Peter Doig. Những tác phẩm nghệ thuật đương đại gần đây của ông mang tới trải nghiệm mới mẻ, tự do và trọn vẹn về vẻ đẹp vô tận và tinh tế của phong cảnh.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Mercedes-Benz Việt Nam cùng nghệ sĩ trẻ Lê Tuấn Ry sẽ mang đến trải nghiệm thị giác đầy tính sáng tạo. Với các sáng tác kỹ thuật số, nghệ sĩ khắc hoạ một thế giới trừu tượng đầy khác lạ bằng những chất liệu hình ảnh góp nhặt được từ cuộc sống đời thường đến dáng hình vũ trụ. Không gian nghệ thuật này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc thị giác dành cho những tín đồ nghệ thuật cấp tiến đến từ triển lãm Mercedes-Benz: The Avantgarde.

MERCEDES-BENZ: THE AVANTGARDE 2023 - Bữa tiệc trải nghiệm xe & Nghệ thuật đẳng cấp

Triển lãm Xe và Nghệ thuật MERCEDES-BENZ: THE AVANTGARDE 2023 - sự kiện quan trọng trong năm 2023 của thương hiệu ngôi sao 3 cánh, dành cho khách tới tham quan và thưởng lãm bộ sưu tập xe mới nhất của Mercedes-Benz, trong một không gian tràn đầy nghệ thuật & công nghệ cùng với những khu trải nghiệm lái thử xe, bao gồm cả những mẫu xe thuần điện mới nhất.

Có thể nói, buổi triển lãm là một sự kiện đặc biệt dành cho những ai có niềm đam mê ô tô nói chung và thương hiệu xe sang Mercedes-Benz nói riêng khi được trải nghiệm trọn vẹn những giá trị đã làm nên thành công trong suốt hơn trăm năm qua của hãng xe Đức.

Đây còn là sự kiện hấp dẫn để khách tham quan có dịp được thư giãn cùng gia đình trong một không gian sang trọng đầy tính nghệ thuật mà Mercedes-Benz đã tỉ mỉ xây dựng và thiết kế, dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Để tham gia sự kiện, khách hàng có thể đăng ký tại link: mb4.me/Mercedes-Benz-The-Avantgarde và nhận thư mời từ buổi triển lãm.