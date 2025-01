Mojawa ra mắt bộ đôi tai nghe truyền dẫn xương thế hệ mới

Cụ thể, Mojawa Run Plus và Mojawa Run Air được kết hợp công nghệ tiên tiến với thiết kế hiện đại, mang đến trải nghiệm âm nhạc khác biệt, đáp ứng nhu cầu về âm thanh chất lượng cao và phong cách sống năng động. Không chỉ cải tiến về hiệu năng, Run Air và Run Plus còn đảm bảo sự thoải mái, an toàn, bền bỉ, phù hợp cho mọi hoạt động từ thể thao đến công việc hàng ngày.

Điểm khác biệt của tai nghe truyền dẫn xương so với các dòng sản phẩm tai nghe khác đó chính là ứng dụng công nghệ truyền dẫn qua xương, âm thanh sẽ không truyền thẳng vào tai như các thiết bị In-Ear (nhét tai) khác mà chuyển âm thanh trực tiếp qua xương, giúp giảm áp lực lên màng nhĩ, giảm nguy cơ nhiễm trùng tai trong, đồng thời hạn chế cảm giác đau tai và mệt mỏi khi đeo lâu. Đây là giải pháp tối ưu cho những ai mong muốn sự an toàn, bảo vệ thính giác và trải nghiệm nghe nhạc thoải mái trong mọi hoạt động.

Nhờ thiết kế Open-Ear (tai nghe mở), tai người dùng sẽ luôn thông thoáng và dễ dàng nhận biết âm thanh xung quanh như tiếng xe cộ hay các cuộc trò chuyện mà vẫn không ảnh hưởng đến trải nghiệm âm nhạc. Điều này đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi di chuyển trên đường và là giải pháp lý tưởng cho những người thường xuyên phải thực hiện nhiều công việc hoặc hoạt động trong ngày.

Để làm được điều này, thiết kế khung dây dẫn bằng titan của Mojawa đảm bảo độ chắc chắn tuyệt đối ngay cả khi thực hiện những động tác thể thao mạo hiểm như lộn nhào. Cùng với thiết kế công thái học thẳng đứng độc quyền, Mojawa mang đến sự vừa vặn và chắc chắn tối đa, cho phép bạn khám phá mọi hoạt động thể thao mà không lo tai nghe bị rơi ra.

Bên cạnh đó, khung titan còn có khả năng uốn cong 360 độ, giúp tai nghe luôn trở về hình dáng ban đầu, đảm bảo sự bền bỉ và tuổi thọ cao. Ngoài ra, lớp phủ UV và Nano bảo vệ bề mặt silicone, mang lại độ bền cao và sự thoải mái khi sử dụng.

Thông qua công nghệ cảm ứng tiên tiến, chỉ cần một cú vuốt nhẹ lên hoặc xuống, người dùng có thể điều chỉnh âm lượng và tận hưởng âm nhạc liền mạch, không gián đoạn. Đặc biệt, thao tác chạm hai lần sẽ kích hoạt trợ lý giọng nói, giúp bạn kết nối và điều khiển dễ dàng ngay trong tầm tay. Trải nghiệm sự tiện nghi hiện đại với mỗi cú chạm. Đặc biệt, Run Air có trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 26g, mang lại sự nhẹ nhàng, thoải mái suốt ngày dài.

Đáng chú ý, Run Air mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao với bộ rung Maglev-Bass thế hệ thứ 3. Công nghệ tiên tiến này giúp tăng cường âm bass mạnh mẽ, với tốc độ rung nhanh hơn gấp 3 lần và mật độ rung cao hơn, mang lại âm thanh sâu lắng và mạnh mẽ. Nhờ khả năng phản hồi nhanh và độ trễ thấp, Run Air giúp người dùng có thể thưởng thức từng chi tiết âm nhạc một cách rõ ràng, chân thực, tạo động lực mạnh mẽ trong suốt buổi tập luyện.

Với tần số dưới 1KHz, âm bass của Run Air lớn hơn gấp 10 lần so với các thiết bị phát âm thanh truyền thống, mang đến những trải nghiệm âm nhạc sâu sắc hơn, đặc biệt phù hợp cho những ai đam mê nhạc điện tử hoặc các dòng nhạc có nhiều âm trầm.

Khả năng chống nước của Run Air cũng được nhà sản xuất tính đến. Vì xác định đây là dòng sản phẩm sẽ đồng hành cùng người dùng trong mọi điều kiện thời tiết nên Run Air đã được trang bị chống nước chuẩn IP67, giúp nó có thể hoạt động đáng tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả khi trời mưa hoặc trong các buổi tập luyện ra nhiều mồ hôi.

Run Air có thời lượng pin lên đến 8 giờ nếu nghe ở mức âm lượng 50% và 6 giờ ở mức 75%, không quá dài nhưng cũng đủ để cùng bạn tận hưởng âm nhạc suốt cả ngày mà không lo gián đoạn. Công nghệ sạc nhanh giúp người dùng chỉ mất 60 phút để có thể sạc đầy, trong các tình huống cấp bách thì chỉ cần 5 phút sạc là chúng ta đã có thể sử dụng 80 phút sử dụng.

Trong khi đó, ở Mojawa Run Plus, công nghệ đột phá này đã được nâng cấp, bên cạnh khả năng chống nước tuyệt đối và chế độ MP3 độc lập. Tai nghe cũng có trọng lượng rất nhẹ, chỉ 29g. Đồng thời, với công nghệ Dual Suspension Anchor System™, Run Plus có thể tự hào khi mang đến chất lượng âm thanh ổn định, ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Công nghệ này cũng giúp giảm thiểu cảm giác rung khó chịu, nâng cao sự thoải mái, và đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng tai nghe suốt cả ngày dài.

Run Plus được trang bị bộ rung Maglev-Bass™ thế hệ thứ 4, mang đến trải nghiệm âm bass tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Nhờ khả năng phản hồi cực nhanh và độ trễ gần như bằng không, Run Plus giúp người dùng cảm nhận rõ ràng từng nhịp bass, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực.

Chế độ chống nước tuyệt đối với tiêu chuẩn IP68 giúp Run Plus có thể hoạt động ngay cả khi bơi dưới nước ở độ sâu 2 mét trong vòng 2 giờ, và vẫn đảm bảo hiệu suất tối đa mà không lo ngại về vấn đề hư hỏng. Thiết kế hoàn hảo này được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích thể thao dưới nước.

Với bộ nhớ trong lên đến 32GB, Run Plus cho phép bạn lưu trữ hàng nghìn bản nhạc MP3 yêu thích, mang đến trải nghiệm âm nhạc không gián đoạn, mọi lúc, mọi nơi, mà không cần phụ thuộc vào kết nối internet. Công nghệ Bluetooth 5.2 tiên tiến giúp Run Plus có thể kết nối cùng lúc với hai thiết bị mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ nét và kết nối ổn định.

Run Plus cho phép nghe nhạc liên tục 10 giờ ở mức âm lượng 50% và 8 giờ ở mức 75%, và chỉ mất 60 phút để có thể sạc đầy cũng như với 5 phút sạc là có ngay 90 phút sử dụng, giúp bạn tiếp tục trải nghiệm âm nhạc không gián đoạn.

Chất lượng âm thanh của Mojawa được điều chỉnh bởi 5 nhà sản xuất âm nhạc đoạt giải Grammy.

Mojawa là sản phẩm tiếp theo được phân phối chính hãng bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam và sẽ được bán chính thức tại website, sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop của O-Tech Vietnam với giá bán lẻ đề nghị Mojawa Run Plus có giá 3,990,000 đồng và Mojawa Run Air có giá 2,990,000 đồng.

Thông tin thêm về sản phẩm xem tại https://o-tech.com.vn/