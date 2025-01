Nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông để giảm thiểu tối đa phạt nguội

Tại chương trình, các chuyên gia, diễn giả và khách mời đều đồng tình việc nâng cao ý thức, văn hóa tham gia giao thông là cần thiết, cho rằng rất cần có những giải pháp ứng dụng công nghệ để giúp người tham gia giao thông được thoải mái, thuận tiện khi lưu thông trên các cung đường, có thể làm chủ tốc độ giới hạn, làm chủ được các vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho bản thân và cho cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Quốc Bình – Admin Offb cho biết, khi tham gia giao thông thì mỗi người cần phải hết sức nhẫn nại, biết kiềm chế và cần đặc biệt tôn trọng luật giao thông thì mới có thể không vướng vào các vi phạm phạt nguội.

Giao lưu cộng đồng Offb - Icar Gspee.

Đưa góc nhìn khác về việc nâng cao ý thức giao thông, làm chủ các vi phạm tốc độ, vi phạm phạt nguội, admin kênh mê xe, anh Lê Mạnh Linh cho biết, tâm lý “sợ” có thể là một điểm giúp ý thức tham gia giao thông được nâng cao hơn. Và để có thể làm chủ các vi phạm, việc rút ra những bài học kinh nghiệm từ hành vi di chuyển hàng ngày, tham gia giao thông nhiều kết hợp với sự hỗ trợ từ công nghệ là cần thiết.

Cũng tại buổi giao lưu, đại diện Icar Việt Nam giới thiệu ra mắt về sản phẩm Icar GSpeed 2.0, với nhiều tính năng cập nhật, đổi mới tốt hơn so với phiên bản đầu tiên. Đây là giải pháp công nghệ góp phần làm chủ vi phạm tốc độ, vi phạm phạt nguội, được kỳ vọng sẽ là công cụ hỗ trợ cho nhiều lái xe, cùng tạo dựng văn hóa giao thông tích cực.

Việc phát triển tính năng cảnh báo phạt nguội trên phần mềm GSpeed phiên bản mới hướng đến mục tiêu ngắn hạn là giải pháp cho các tài xế có cơ hội sửa đổi hành vi trước khi gặp phải hậu quả tiền bạc và pháp lý. Nhưng lý tưởng sâu xa hơn là kỳ vọng có thể giúp tài xế xây dựng thói quen lái xe đúng luật một cách tự nhiên và nhất quán thông qua việc thường xuyên nhìn thấy các cảnh báo phạt nguội từ ứng dụng.

Một nguyên lý quan trọng trong việc hình thành các thói quen tích cực đó là "Gieo hành động, gặt thói quen", tính năng cảnh báo phạt nguội GSpeed của Icar không chỉ nhắc nhở tài xế về hậu quả của hành vi vi phạm mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông để bảo vệ bản thân và người khác trên đường, nhờ đó sẽ xây dựng thói quen tự nhiên cho các tài xế, góp phần vào việc tạo ra một cộng đồng lái xe an toàn và tuân thủ luật.

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm "Giải pháp nâng cao ý thức văn hoá tham gia giao thông".

Từ khi chính thức trình làng vào tháng 3/2023 đến nay, phần mềm cảnh báo tốc độ giới hạn dùng chung với Google Maps Icar GSpeed đã hỗ trợ cho rất nhiều tài xế trong việc kiểm soát được tốc độ trên các cung đường. Nhờ độ chính xác cao do nghiên cứu data chỉn chu, đội ngũ trực tiếp lấy dữ liệu hàng tuần nghiêm túc, cùng với đó là những đóng góp thực tế liên tục từ chính những người sử dụng, tất cả đã giúp Icar GSpeed mang đến những cảnh báo kịp thời bằng cả hình ảnh và âm thanh vô cùng rõ ràng, chính xác nhất cho chủ xế – từ đó nhận được các đánh giá tích cực từ cộng đồng về giá trị của phần mềm.

Việc phát triển phần mềm cảnh báo tốc độ giới hạn dùng chung với Google Maps Icar GSpeed và các tính năng nổi bật như cảnh báo tốc độ và cảnh báo phạt nguội... hướng đến góp một phần sức lực phát triển một cộng đồng lái xe an toàn và tuân thủ luật pháp, tạo ra môi trường giao thông an toàn, nơi mà mỗi người tham gia đều đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác.

Để tạo ra một môi trường văn hóa giao thông an toàn và văn minh rất cần sự chung tay hỗ trợ và đồng hành của nhiều đơn vị, cơ quan và đặc biệt là cộng đồng. Do đó, tại buổi giao lưu, ngoài công bố ra mắt GSpeed phiên bản mới và các tính năng lớn được cập nhật, đại diện Icar còn chia sẻ thêm về sự thành hình của cộng đồng Group FB GSpeed Official, nơi cộng đồng lái xe GSpeed có thể chia sẻ trải nghiệm, trò chuyện với nhiều thành viên, tạo nên sợi dây gắn kết trong việc cùng tạo dựng văn hóa giao thông tích cực.

Icar cũng thực hiện ký kết hợp tác với MobiFone, một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu tại Việt Nam, gửi nhiều gói ưu đãi Data đặc biệt dành riêng cho người dùng Icar, nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng với tính năng mới trên web và app Icar, cho phép người dùng mua hàng, gia hạn và nắm rõ thông tin Data sim Mobi, một hợp tác quan trọng để nâng tầm trải nghiệm công nghệ hiện đại, tiện ích dành cho khách hàng của Icar GSpeed.