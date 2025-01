Icar Việt Nam giới thiệu phần mềm cảnh báo tốc độ giới hạn Gspeed

Ngày 7/10, Icar Việt Nam đã phối hợp với nhóm cộng đồng xe ô tô và giao thông (Offb), Công ty TNHH The Farm tổ chức sự kiện “Giao lưu cộng đồng Offb - Gspeed “Làm chủ tốc độ giới hạn!”. Sự kiện có sự tham dự của admin cộng đồng Offb Nguyễn Quốc Bình; admin kênh mê xe Lê Mạnh Linh, TGĐ Icar Việt Nam Trần Quốc Thắng…

Sự kiện nhằm chia sẻ kiến thức, cập nhật những thông tin mới nhất về quy định pháp luật cũng như vai trò quan trọng của tốc độ giới hạn khi tham gia giao thông; cách nhận diện, xử lý tình huống khẩn cấp khi tham gia giao thông có liên quan đến kiểm soát, làm chủ tốc độ. Thông qua sự kiện, tăng giao lưu, thiết lập sự kết nối giữa các thành viên trong cộng đồng lái xe, cộng đồng Offb, cộng đồng Gspeed Icar…, qua đó góp một phần công sức tuyên truyền, lan tỏa, giúp giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông do không làm chủ tốc độ, là vấn đề giao thông vẫn luôn nhức nhối trên các cung đường Việt Nam hiện nay.

TGĐ Icar Việt Nam Trần Quốc Thắng chia sẻ tại sự kiện.

Tại sự kiện, các diễn giả khách mời, các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, thành viên cộng đồng Offb, cộng đồng Gspeed Icar đã cùng chia sẻ về vai trò quan trọng của tốc độ giới hạn khi tham gia giao thông; việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, cảnh báo tốc độ giới hạn.

Bên cạnh đó, các diễn giả khách mời cũng chia sẻ cách xử lý tình huống khẩn cấp, làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông; thảo luận về giải pháp cho thực trạng bất cập của vấn đề cảnh báo tốc độ bằng biển báo giao thông ở Việt Nam… Đặc biệt, sự kiện giới thiệu công nghệ cảnh báo tốc độ giới hạn Gspeed (phần mềm cảnh báo tốc độ giới hạn của Icar Việt Nam), giúp cộng đồng lái xe làm chủ tốc độ giới hạn.

Theo đại diện Icar Việt Nam, Google Maps được coi là “hoa tiêu” phổ biến được nhiều tài xế tin dùng. Tuy nhiên, tính năng cảnh báo tốc độ giới hạn cho tài xế vẫn còn “bỏ ngỏ” trên ứng dụng toàn cầu này tại thị trường Việt Nam. Do đó, Icar Việt Nam đã nghiên cứu, phát triển và cho ra đời phần mềm cảnh báo tốc độ Gspeed, nổi bật với 2 tính năng “Cảnh báo tốc độ giới hạn theo thời gian thực”, “Cảnh báo tốc độ giới hạn phía trước bằng hình ảnh và giọng nói”, thông qua sự kết hợp hoàn hảo với Google Maps và nhiều ứng dụng khác trên màn hình Android, Android box ở Việt Nam, giúp hỗ trợ tài xế lái xe đúng tốc độ hơn.

Để hoàn thiện và cập nhật độ chính xác trong cảnh báo của Gspeed, Icar Việt Nam đã phát triển tính năng đóng góp bởi người dùng; nỗ lực xây dựng và ghi nhận đóng góp từ người dùng.

“Đến thời điểm hiện tại, GSpeed đã hoạt động ổn định, data tốc độ đầy đủ, phủ kín hầu hết các con đường ở Việt Nam. Từ sự đóng góp, cập nhật của cộng đồng, theo thời gian Gspeed sẽ có sự chính xác gần như tuyệt đối” - đại diện Icar Việt Nam chia sẻ.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ năm 2016 đến năm 2022, có gần 100.000 vụ tai nạn giao thông do không làm chủ tốc độ gây ra, làm chết hơn 21.000 người, bị thương hơn 33.000 người. Trong đó, năm 2022, có 16.375 vụ tai nạn giao thông do vượt quá tốc độ, làm chết 4.440 người, bị thương 17.525 người.