Những xu hướng công nghệ ảnh hưởng tới báo chí trong lương lai

Trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, 5G, thực tế ảo/tăng cường, Big Data và đám mây... là những công nghệ tiên tiến đang dần len lỏi và định hình lại diện mạo của ngành báo chí trong tương lai. Người đọc sẽ có trải nghiệm đa phương tiện đỉnh cao, nhưng đồng thời dấy lên lo ngại về các vấn đề đạo đức và tính xác thực khi con người ngày càng dựa vào AI để tạo ra nội dung.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và sức mạnh của máy học

Xu hướng công nghệ tác động mạnh mẽ nhất đến báo chí hiện nay chính là trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (Machine Learning). AI có khả năng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, nhận diện xu hướng và đưa ra các dự đoán, giúp các nhà báo tạo ra nội dung phù hợp với nhu cầu của độc giả.

Một ứng dụng quan trọng của AI là khả năng phân tích và dự đoán xu hướng thông qua việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Hãng tin kinh tế Bloomberg đã sử dụng AI để phân tích dữ liệu tài chính và kinh tế trên toàn cầu, giúp các nhà báo nhanh chóng phát hiện và đưa tin về các xu hướng kinh tế quan trọng. Còn tại tờ The Washington Post, hệ thống AI tên Heliograf được sử dụng để tự động viết các bài tin ngắn về kết quả bầu cử hay sự kiện thể thao, giúp giảm tải công việc cho các nhà báo.

Ngoài ra, AI còn được ứng dụng để cá nhân hóa nội dung theo hành vi và sở thích của từng độc giả nhằm nâng cao trải nghiệm đọc báo. Tại Reuters, AI phân tích dữ liệu từ các nguồn tin tức khác nhau để đưa ra các đề xuất bài viết phù hợp với từng nhóm độc giả, tăng cường khả năng tương tác và sự hài lòng.

AI cũng được kỳ vọng sẽ giúp báo chí kiểm tra và ngăn chặn tình trạng lan truyền tin giả. Tại Snopes - website chuyên xác minh thông tin, AI được sử dụng để phân tích và đánh giá độ tin cậy của các nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội và các nền tảng khác.

Không chỉ giúp sản xuất nội dung văn bản, AI còn có khả năng tạo ra các nội dung đa phương tiện như video, hình ảnh và âm thanh. BuzzFeed đã ứng dụng AI để sản xuất các video ngắn, hấp dẫn theo xu hướng và chủ đề nóng hổi, qua đó thu hút lượng lớn người xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Kỷ nguyên blockchain và nguồn tin minh bạch

Blockchain - công nghệ nền tảng cho các loại tiền kỹ thuật số - cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều đột phá cho ngành báo chí. Blockchain có thể được sử dụng để đảm bảo tính xác thực và nguồn gốc của thông tin, ngăn chặn hiệu quả việc lan truyền tin giả.

Civil là một minh chứng điển hình về nền tảng báo chí phi tập trung dựa trên blockchain, nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các nhà báo độc lập và đảm bảo tính minh bạch của nguồn tin. Tờ Forbes cũng đang hợp tác với Civil để đăng tải bài viết trên blockchain, nâng cao mức độ tin cậy của thông tin.

Hạ tầng mạng 5G - Cú hích cho trải nghiệm đa phương tiện

Sự ra đời của mạng 5G với tốc độ truyền tải dữ liệu siêu cao và giảm thiểu đáng kể độ trễ cũng sẽ thay đổi cách tiếp cận và cập nhật tin tức trong tương lai. Nhờ 5G, việc xem video chất lượng cao, theo dõi các sự kiện trực tiếp (livestream) sẽ đạt được trải nghiệm tối ưu.

Đài truyền hình BBC đã thử nghiệm thành công việc phát video qua 5G tại các lễ hội và sự kiện thể thao lớn, mang lại trải nghiệm xem sống động như đang có mặt tại hiện trường cho khán giả. Trong khi đó, đài CNN đang tận dụng 5G để cung cấp livestream chất lượng cao từ những khu vực có hạ tầng mạng kém phát triển, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dùng toàn cầu.

Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) - Kể chuyện bằng trải nghiệm

Hai công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) cũng mở ra những cách thức kể chuyện và thể hiện nội dung báo chí đột phá. Với VR, độc giả có cơ hội được trực tiếp trải nghiệm các tình huống, sự kiện được mô phỏng gần như thực tế, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về những gì đang được kể. Còn AR cho phép bổ sung các lớp thông tin và hình ảnh lên thế giới thực, tạo nên trải nghiệm xem tin tức tương tác và hấp dẫn.

Tờ The New York Times ra mắt ứng dụng NYT VR đưa người dùng tới các vùng xung đột hoặc tận hiện trường của các sự kiện quan trọng thông qua công nghệ VR. Trong khi đó, tại tờ The Guardian, AR được sử dụng để tạo nên các tác phẩm đa phương tiện tương tác như "6x9: A Virtual Experience of Solitary Confinement" (tạm dịch: Trải nghiệm ảo về việc bị giam trong phòng biệt lập), giúp người đọc cảm nhận trực tiếp cảm giác của người bị giam trong phòng giam biệt lập.

Ứng dụng VR và AR không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo, sống động cho người đọc mà còn thể hiện tính sáng tạo và đổi mới về hình thức truyền tải nội dung của các cơ quan báo chí. Những công nghệ này cho phép kể chuyện bằng cách đưa người xem trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận các sự kiện, giúp họ hiểu sâu sắc hơn về vấn đề đang được trình bày. Đây là xu hướng mới trong cách làm báo, phá vỡ ranh giới giữa người kể chuyện và người nghe chuyện, tạo nên sự liên kết chặt chẽ và tương tác cao hơn.

Dữ liệu lớn (Big Data) và cá nhân hóa trải nghiệm

Dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ phân tích dữ liệu cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng của báo chí số. Bằng cách khai thác và phân tích dữ liệu về hành vi, sở thích của độc giả, các cơ quan truyền thông có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của khán giả mục tiêu, từ đó cá nhân hóa nội dung và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Tại tờ The Guardian, phân tích dữ liệu được sử dụng để cá nhân hóa nội dung cho từng nhóm độc giả, đưa ra các đề xuất bài viết phù hợp với sở thích của họ. Còn ở BuzzFeed, Big Data giúp theo dõi và phân tích hiệu suất của các nội dung đã đăng tải, giúp tối ưu hóa chiến lược nội dung để thu hút thêm nhiều độc giả hơn.

Công nghệ đám mây hỗ trợ phân phối và cộng tác

Công nghệ đám mây (Cloud Computing) cũng mang lại nhiều lợi ích trong việc lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan báo chí. Tờ The Financial Times đã tận dụng các dịch vụ đám mây của AWS để lưu trữ, phân tích dữ liệu và nâng cao khả năng bảo mật. Còn tại Hãng tin AP, đám mây đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ và phân phối tin tức nhanh chóng trên toàn cầu, hỗ trợ hiệu quả công tác cộng tác giữa các nhà báo tại nhiều địa điểm khác nhau.

Xu hướng tương tác bằng giọng nói và trợ lý ảo

Nếu công nghệ đám mây và Big Data tối ưu hóa việc sản xuất nội dung, thì tương tác giọng nói và các trợ lý ảo sẽ làm nâng cao trải nghiệm tiêu thụ thông tin của người dùng. Các trợ lý ảo như Alexa, Google Assistant hay Siri đang dần trở thành công cụ hữu ích để tìm kiếm, cập nhật và tiếp cận nội dung tin tức một cách nhanh chóng, tiện lợi.

The New York Times đã tích hợp với Alexa để cung cấp tin tức bằng giọng nói, cho phép người dùng dễ dàng nghe và cập nhật thông tin chỉ bằng một vài câu lệnh đơn giản. Hay BBC cũng phát triển kỹ năng cho trợ lý Google Assistant giúp người dùng có thể yêu cầu nghe tin tức mới nhất dưới dạng bản tin gọn hoặc chương trình radio đầy đủ.

Sẵn sàng cho cuộc cách mạng báo chí số tại Việt Nam

Các xu hướng công nghệ đang tạo nên những cơ hội và thách thức chưa từng có cho ngành báo chí trên toàn cầu. Tại Việt Nam, để không bị tụt hậu so với thế giới, các cơ quan truyền thông trong nước cần phải sẵn sàng nắm bắt và ứng dụng các công nghệ mới này một cách thích hợp.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng công nghệ đang và sẽ tiếp tục tạo ra những tác động sâu rộng tới ngành báo chí trong tương lai. Các xu hướng như AI, blockchain, 5G, AR/VR, Big Data, đám mây… sẽ thay đổi toàn diện cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ tin tức. Điều này đòi hỏi các cơ quan truyền thông phải năng động thích ứng, linh hoạt ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng nội dung, tương tác tốt hơn với người dùng và duy trì vị thế quan trọng của mình trong kỷ nguyên số.

Công nghệ mang lại nhiều lợi ích to lớn như nâng cao chất lượng và tính sáng tạo của nội dung, cung cấp trải nghiệm đa phương tiện hấp dẫn, tăng cường tính minh bạch và xác thực của thông tin. Tuy nhiên nó cũng nảy sinh nhiều thách thức như vấn đề đạo đức và chất lượng nội dung khi dựa nhiều vào AI, kiểm soát nguồn dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ. Chất lượng và tính sáng tạo của nội dung do AI sản xuất vẫn còn là dấu hỏi lớn so với nội dung do con người tạo ra. Các yêu cầu về tính minh bạch trong quá trình sử dụng dữ liệu cũng đang được đặt ra để đảm bảo tính xác thực của thông tin.

Để vượt qua các thử thách, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan nhằm xây dựng khung pháp lý, chuẩn mực cũng như quy định rõ ràng về ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam.

Có thể thấy, công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi diện mạo của ngành báo chí trong tương lai. Với sự kết hợp giữa cơ hội và thách thức, ngành báo chí đang đứng trước nhiều biến động. Những tổ chức truyền thông nào vươn lên dẫn đầu xu thế số hóa, chủ động nắm bắt và ứng dụng công nghệ sẽ chiếm lĩnh lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, những ai đóng khung và chậm chạp đổi mới có nguy cơ bị tụt hậu và mất đi vị thế trong thời đại mới.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ sẽ tạo nên nhiều thay đổi với ngành báo chí Việt Nam trong tương lai. Với sự kết hợp giữa cơ hội và thách thức, ngành báo chí đang đứng trước nhiều biến động. Những cơ quan truyền thông nào chủ động đón đầu làn sóng số hóa, nhanh nhạy ứng dụng các công nghệ hiện đại sẽ chiếm lĩnh lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, những ai chậm chạp đổi mới có nguy cơ bị tụt hậu và mất đi vị thế trong thời đại báo chí số.