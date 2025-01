Nỗ lực cao, phối hợp tốt để đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3

Cuộc họp diễn ra sáng ngày 26/3/2024 tại Hà Nội và được kết nối trực tuyến tới 9 tỉnh có Dự án đi qua.

Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trương; Lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên, các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Bộ trưởng Bộ Công Thương- Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đến nay tổng cộng 4 Dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (100%) vị trí móng cột và 218/503 khoảng néo, còn 285/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng.

Về tiến độ thi công, hiện nay đang triển khai đồng loạt trên toàn tuyến được 1176/1177 vị trí (99,99%), còn 01 vị trí 127 (thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang thỏa thuận chi phí đền bù với hộ dân để làm đường vào thi công. Hoàn thành đúc móng được 321/1177 vị trí. Đã nhận và bàn giao đến công trường 104/1177 cột thép. Hoàn thành lắp dựng 23/1177 cột thép, đang lắp dựng 49/1177 cột thép.

Thi công móng cọc: đây là phần công việc đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, thời gian thi công dài, và phải có máy thi công chuyên ngành như robot ép cọc, máy đóng cọc. Việc đồng thời huy động số lượng lớn các máy thi công này cho 240 vị trí móng cọc trên toàn tuyến đường dây trong thời gian ngắn là rất khó khăn. Tại nhiều địa phương không có máy ép cọc/đóng cọc công suất lớn nên phải huy động từ các vùng miền khác gây chậm tiến độ. Ngoài ra máy ép cọc có tải trọng lớn (200 tấn/1 máy), nhiều vị trí móng bị cô lập bởi xung quanh là ao - đầm - kênh - sông nên việc mở đường vào cho máy ép cọc mất nhiều thời gian, công sức và chi phí.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu và nêu các kiến nghị tại cuộc họp.

Dự án gặp vướng mắc thỏa thuận đền bù thi công: Hiện đang vướng mắc đường vào thi công vị trí 127 thuộc Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hộ gia đình đã nhận tiền bàn giao mặt bằng phần diện tích đất vĩnh viễn, nhưng chưa thể triển khai thi công được do chưa thỏa thuận được chi phí bồi thường mượn đất để làm đường vào thi công (hộ dân yêu cầu giá bồi thường cao hơn rất nhiều so với quy định cũng như so với các vị trí khác tương tự trên cùng địa bàn.

Cùng với đó là dự án gặp khó khăn về cung cấp cột thép khi tổng khối lượng thép của 4 dự án mạch 3 là gần 140 nghìn tấn thép và chế tạo thành 1.177 cột trong thời gian rất ngắn (105 ngày). Vì vậy nhiều đơn vị không nhập kịp nguyên vật liệu đầu vào, đồng thời bị quá tải so với năng lực sản xuất trong một số thời điểm, gây chậm tiến độ cung cấp cột thép. Đối với thép khổ lớn chỉ một số ít nhà sản xuất trong nước có thể đáp ứng được, còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Ngoài ra, trên công trường, các Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung thực hiện thêm giải pháp điều hành thi công, điều chuyển các loại cột khác nhau giữa các gói thầu xây lắp để đồng bộ giữa việc cấp cột cho các vị trí móng đã hoàn thành nhằm hạn chế tối đa việc móng đã hoàn thành nhưng phải chờ cột và ngược lại.

Thi công móng Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Chung sức vì mục tiêu tiến độ dự án

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Cẩm Xuyên tiếp tục quan tâm sớm giải quyết vướng mắc trường hợp hộ dân yêu cầu mức hỗ trợ di chuyển cây cao hơn so với quy định tại vị trí 127 Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu để được vào thi công trong tháng 3 năm 2024.

Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan liên quan sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột, hoàn thành trong tháng 3/2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp.

Về bàn giao hành lang tuyến: Được sự quan tâm chỉ đạo của ủy ban nhân dân các tỉnh, các Sở, Ngành, đến nay đã bàn giao được 218/503 khoảng néo. EVN, EVNNPT kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục quan tâm để hoàn thành bàn giao các khoảng néo còn lại để chủ đầu tư chuẩn bị công tác thi công kéo dây.

Về công tác tái định cư: Các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện/Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà/hộ dân phải di dời tái định cư để thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo an toàn hành lang tuyến để đóng điện công trình trong tháng 6/2024.

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương- Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVN, EVNNPT trong nỗ lực thi công và nỗ lực của các địa phương trong việc bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Tuy nhiên nột số công việc chưa đạt được yêu cầu, đặc biệt là hành lang tuyến mới chỉ đạt 43,3%. Khối lượng công việc còn lại khá lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

Một số vị trí hố móng tuy được bàn giao nhưng không có mặt bằng thi công hoặc đưa vật tư, máy móc vào thi công khó khăn; Tiến độ thi công trên công trường của một số vị trí chưa đạt so với tiến độ đề ra.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tỉnh có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tuyên truyền vận động để hộ dân đồng thuận ủng hộ bàn giao mặt bằng trong tháng 3. Tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu trong mở đường, bãi tập kết nguyên vật liệu, nhất là những vị trí khó khăn.

Đề nghị bộ NN&PTNT tiếp tục theo dõi hướng dẫn các địa phương liên quan đến thủ tục đất rừng nhất là khoảng néo hành lang tuyến.

Đối với EVN và EVNNPT cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thiện hồ sơ, khung chính sách công tác BTGPMB; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công đặc biệt vị trí khó khăn, vị trí ảnh hưởng thời tiết để bù tiến độ; Chú trọng kiểm tra, giám sát các nhà thầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn thi công, đảm bảo hoàn trả mặt bằng đẹp. Tiếp tục phối hợp với các địa phương để tuyên truyền người dân ủng hộ dự án này vào bảo vệ hành lang trong tương lai.