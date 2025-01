QUAD phát động chiến dịch thử thách an ninh mạng

Đối thoại An ninh bốn nước (QUAD) bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc đã phát động một chiến dịch công khai có tên là 'QUAD thử thách an ninh mạng' nhằm tăng cường an ninh mạng trên khắp các quốc gia và khu vực.