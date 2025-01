Rạng Đông - Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2024

Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông) thành lập năm 1961, là một trong 13 nhà máy được Chính phủ và Bác Hồ lựa chọn xây dựng sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc.

Ngày 28/4/1964, Bác Hồ kính yêu đã về thăm nhà máy. Những lời dạy của Bác năm đó “phải sản xuất nhiều - nhanh - tốt - rẻ; sản phẩm bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp, mang lại giá trị cho người tiêu dùng, lợi ích cho cộng đồng và xã hội” đã trở thành động lực cho các thế hệ đội ngũ CBNV-NLĐ nhà máy trong suốt các chặng đường phát triển.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Rạng Đông đã xây dựng mô hình “một trục - hai cánh”. Một trục là nhân tố con người làm trung tâm; hai cánh là khoa học kỹ thuật và khoa học quản trị. Cánh khoa học quản trị giúp xây dựng chiến lược, định hướng cho khoa học kỹ thuật. Chính bởi vận hành cân bằng, hiệu quả mô hình “một trục - hai cánh” đã góp phần giúp Rạng Đông thực hiện chuyển đổi số thành công. Và nhờ kiên trì con đường phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế, Rạng Đông đã xây dựng được lý luận về chuyển đổi số phù hợp với ngữ cảnh, năng lực và hoàn cảnh thực tế của mình. Chiến lược chuyển đổi số Rạng Đông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 cũng đạt kết quả tốt đẹp bước đầu.

Gặp mặt báo chí và công bố chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và 20 năm thành lập Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Trong giai đoạn 2020 - 2023, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới và Việt Nam đều suy giảm. Tuy nhiên, nhờ chuyển đổi số thành công, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Rạng Đông vẫn giữ mức cao. Năm 2020 tăng 15,6%; 2021 tăng 15,9%; 2022 tăng 21%; 2023 tăng 20,4% so với năm trước. Đặc biệt, trong quý I/2024, Rạng Đông đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể lên đến 32,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thực tế cho thấy, giai đoạn 2020 - 2023, sản phẩm đèn LED Rạng Đông đã được Bộ Công Thương chứng nhận “Sản phẩm hiệu suất cao nhất” với 121 model sản phẩm trong suốt 4 năm liền. Sản phẩm phích nước Rạng Đông không dùng viên đệm Amiant trong ruột, được các tổ chức quốc tế SGS, LFGB chứng nhận sản phẩm không có chất độc hại và bảo đảm an toàn thực phẩm. Rạng Đông có năng lực sản xuất lớn, với 100 triệu sản phẩm LED/năm; 5 triệu sản phẩm đèn bàn và thiết bị chiếu sáng/năm, 32 triệu sản phẩm phích và ruột phích/năm. Hệ thống phân phối của Rạng Đông là 23.000 điểm bán trên 63 tỉnh, thành và xuất khẩu tới 47 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều sản phẩm đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tổng Giám đốc Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, chuyển đổi số là phương tiện để Rạng Đông hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Công nghệ số đã giúp Rạng Đông sản xuất tiết kiệm năng lượng hơn, tạo ra sản phẩm cho tiêu dùng xanh, giảm phát thải ra môi trường.

“Năm 2024, Rạng Đông sẽ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm. Hướng đến ngày kỷ niệm này, Rạng Đông đặt mục tiêu phải bứt phá doanh thu đạt 11.000 tỷ, tăng 32% so với 2023. Và Rạng Đông phải là một Rạng Đông mới, Rạng Đông công nghệ cao, tiên phong trong các trào lưu thời đại. Đồng thời, phấn đấu trở thành doanh nghiệp thương hiệu Việt nổi bật, đóng góp một phần nhỏ bé công sức vào thực hiện khát vọng của Bác Hồ, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu” - ông Đoàn Thăng chia sẻ.

Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm nhà máy

60 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Rạng Đông đã thi đua làm theo lời dạy của Bác, vượt qua mọi thách thức, liên tục phát triển. Rạng Đông hiện nay đã trở thành doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt trong ngành chiếu sáng, liên tục phát triển vượt bậc cùng sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Năm 2023, Rạng Đông đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Năm 2024, Rạng Đông bước vào vòng lặp 3 (2024-2025) trong lộ trình 3 vòng lặp chuyển đổi số với mục tiêu là đồng bộ hóa từng phần mở rộng và đồng bộ hóa toàn phần. Rạng Đông đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung tái cấu trúc chiến lược sản phẩm/dịch vụ và thực hiện sản xuất thông minh (tự động hóa dây chuyền, tự động hóa khâu điều hành, từng bước thực hiện Make in Vietnam) giúp tăng năng suất, giảm giá thành.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tại buổi họp báo.

Chiến lược Chuyển đổi số của Rạng Đông sẽ tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, hướng đến mặt bằng tăng trưởng mới, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 25% đến 30% mỗi năm. “Đây sẽ là một khởi đầu cho xu hướng chuyển đổi số - chuyển đổi xanh; sử dụng năng lượng tái tạo, kinh tế tri thức và phát triển bền vững của Rạng Đông. Rạng Đông đặt mục tiêu, đến năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp số, dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam; tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Hệ sinh thái Sản phẩm/ Dịch vụ - 4.0. Đến năm 2030, thương hiệu Rạng Đông sẽ vươn tầm khu vực, doanh thu tầm tỷ đô; thu nhập bình quân hệ số 1 đạt 2000 USD/người/tháng” - ông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ.

Vượt qua bao thăng trầm, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, Rạng Đông hôm nay đã trở thành thương hiệu nổi bật của Việt Nam; đạt được nhiều giải thưởng thương hiệu và được xếp hạng ở nhiều bảng xếp hạng danh giá.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, Rạng Đông đã đón nhận cơn mưa giải thưởng: TOP 10 Doanh nghiệp Tiên phong triển khai công nghệ số 2023; TOP 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2023; TOP 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, 50 Doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả, 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2023, 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023; TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023; Giải nhất sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2023; Giải nhì và ba giải sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2023.

Năm 2024, Rạng Đông cũng đã đạt được TOP 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2024; TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024; Trung tâm số điều hành sản xuất kinh doanh đạt TOP 10 Giải thưởng Sao khuê 2024 và 3 giải thưởng Sao khuê 2024 khác.