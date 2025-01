Số vụ tấn công mạng tại Việt Nam giảm mạnh

Đầu năm 2022, sau hàng loạt các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt để đối phó với đại dịch, Việt Nam chính thức bước vào trạng thái “Bình thường mới”, tạo điều kiện cho người dân dần trở lại với các hoạt động thường ngày như làm việc, học tập, du lịch… Cũng trong thời gian này, dữ liệu thống kê từ Kaspersky Security Network (KSN) cho thấy, số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam bị phát hiện và ngăn chặn trong năm 2022 là 41.989.163 vụ, giảm 33,8% so với 63.482.728 vụ vào năm 2021.

Việt Nam đứng thứ 49 trên toàn thế giới về số lượng các cuộc tấn công trực tuyến vào năm 2022.

Đáng chú ý, số vụ tấn công tại Việt Nam năm 2022 cũng đã giảm 25,39% so với năm 2021 và giảm tới 54,74% so với năm 2020. Trong đó, có tổng số 121.542.272 mối đe dọa liên quan đến phần mềm độc hại phát tán qua USB, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác. Xếp vị trí thứ 31 trên toàn thế giới về các mối đe dọa ngoại tuyến.

Trong khu vực, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có số lượng các mối đe dọa từ Internet thấp nhất, với 3.206.428 vụ. Trong khi đó, với tổng số 2.377.147 cuộc tấn công đã được Kaspersky phát hiện và ngăn chặn, Singapore là quốc gia ít bị tấn công nhất bởi các phương thức ngoại tuyến tại Đông Nam Á.

Thứ hạng (2021) Thứ hạng (2022) Việt Nam 34 (977.218 vụ) 31 (1.726.804 vụ) Malaysia 38 (801.264 vụ) 39 (695.996 vụ) Myanmar 101 (10.506 vụ) 107 (12.145 vụ) Philippines 43 (610.227 vụ) 48 (364.766 vụ) Singapore 10 (10.416.804 vụ) 12 (11.123.465 vụ) Thái Lan 82 (33.205.557 vụ) 49 (364.219 vụ) Campuchia 75 (7.009.370 vụ) 93 (25.195 vụ) Indonesia 64 (74.803.899 vụ) 10 (14.286.132 vụ)

Xếp hạng thế giới của các quốc gia Đông Nam Á về nguồn gốc các đe dọa, 2021 – 2022

“Trong năm qua, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đã có nhiều khởi sắc nổi bật nhờ sự chung tay của chính phủ, các tổ chức tư nhân và doanh nghiệp tại đây. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường trong cách tiếp cận và khai thác lỗ hổng của tội phạm mạng, chúng tôi khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực an ninh mạng để kịp thời phát hiện và xử lý các lỗ hổng. Bên cạnh đó, việc cải thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tổ chức các khóa đào tạo về an ninh mạng cho nhân viên cũng là những hành động cần thiết giúp doanh nghiệp phòng thủ tốt hơn trước các cuộc tấn công mạng đang không ngừng mở rộng về quy mô và chất lượng”. Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, nhận xét.

Để giúp các tổ chức nhận biết và bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công, Kaspersky khuyến nghị các doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện các đề xuất sau: