Sunhome, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực năng lượng ra mắt thị trường Việt

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Sunhome, đồng thời đáp ứng đúng các mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo cũng như khẳng định cam kết của Sunhome trong việc cung cấp các hệ thống năng lượng tái tạo hiện đại và bền vững.

Sunhome chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Được biết, thị trường năng lượng mặt trời cho hộ gia đình tại Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước và xu hướng sử dụng năng lượng sạch. Nắm bắt tiềm năng này, Sunhome mang đến cho người dùng Việt hệ thống năng lượng thông minh tích hợp, bao gồm hệ thống Oasis Home dành cho biệt thự, hệ thống Woods Home cho nhà phố và hệ thống Moss Home cho các căn hộ chung cư.

Tất cả các giải pháp này tích hợp đầy đủ các ứng dụng: sản xuất điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, sạc xe điện (EV) và quản lý năng lượng thông minh, giúp các gia đình tự chủ 100% năng lượng tái tạo, giảm chi phí điện và thúc đẩy lối sống xanh bền vững.

Ngoài ra, các hệ thống năng lượng thông minh nói trên đều được sản xuất và vận hành dựa trên nền tảng "Power-Magic Cube" - công nghệ điện năng lượng tái tạo toàn diện do Sunhome nghiên cứu và phát triển. Cụ thể, nền tảng "Power-Magic Cube" được tạo thành bởi 3 công nghệ cốt lõi là:

Ultimate Cube: Công nghệ sản xuất và sử dụng năng lượng hiệu quả, triển khai linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng, được cập nhật thói quen tiêu thụ năng lượng thông qua AI.

Agile Cube: Công nghệ tối ưu hoá bằng trí tuệ số, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ khảo sát, đánh giá, thiết kế, lắp đặt, bảo trì đến vận hành thông qua các công cụ kỹ thuật số như Sunhome App và iSolarRoof App.

Harmonious Cube: Công nghệ tích hợp linh hoạt theo bối cảnh, kết hợp hài hoà giữa công nghệ và kiến trúc, thân thiện với môi trường, dễ dàng tích hợp với hệ thống lưới điện.

Qua đó, hệ thống năng lượng thông minh Sunhome sẽ mang đến nhiều tiện ích vượt trội như:

Công nghệ tự phát triển toàn diện, mang lại hiệu suất tối ưu với chi phí tối thiểu:

Hiệu suất phát điện cao, cải thiện lên đến 3%.

Sạc nhanh, cấp điện tức thì, cải thiện lên đến 25%.

Tích hợp hệ thống toàn diện, chuyển đổi năng lượng hiệu quả.

Bảo vệ toàn diện, an toàn tuyệt đối:

Cấp điện 24/7 với khả năng chuyển đổi liền mạch chỉ trong 10 mili-giây.

Tính năng ngắt khẩn cấp chỉ với một chạm.

Thiết kế ẩn dây dẫn, an toàn cho trẻ nhỏ và thú cưng.

Khả năng chống chịu thời tiết với hệ thống bảo vệ nhiều lớp.

Thẩm mỹ cao nhờ sự kết hợp hài hoà giữa công nghệ và kiến trúc:

Tấm pin màu đen toàn bộ, tính thẩm mỹ cao.

Thiết kế giấu dây dẫn tinh tế.

Tích hợp công nghệ với kiến trúc hiện đại.

Hệ thống quản lý nhà thông minh:

Tối ưu hoá quản lý, vận hành bằng công nghệ IoT

Đo lường chính xác quá trình tạo và tiêu thụ năng lượng

Khả năng tạo, lưu trữ và sử dụng năng lượng được tối ưu bởi chiến lược sử dụng AI

Hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ toàn diện của Sunhome

Sunhome có các giải pháp cho biệt thự, nhà phố và căn hộ chung cư

Đặc biệt, trong chiến lược mở rộng và phát triển tại thị trường Việt Nam, hệ sinh thái dịch vụ toàn diện của Sunhome còn hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ các đối tác địa phương dựa trên các nền tảng kỹ thuật số tiên tiến. Ví dụ như Hệ thống Sunhome Partner giúp các đối tác ối ưu hóa quy trình bán hàng, tiếp thị, xử lý đơn hàng, phối hợp dịch vụ và quản lý tài sản, tăng cường khả năng vận hành và kết nối nhằm đem đến cho các khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp và tiện lợi nhất. Ngoài ra, nền tảng iSolarRoof cũng sẽ hỗ trợ đánh giá chính xác và thiết kế lắp đặt chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất cho mọi mô hình nhà ở.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Ted Liu, Tổng Giám đốc Sunhome khu vực Âu - Á, cho biết: "Gia nhập thị trường Việt Nam là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của chúng tôi. Sunhome mong muốn mang đến các giải pháp năng lượng bền vững cho các hộ gia đình Việt, đồng thời hỗ trợ các đối tác với các công cụ và nguồn lực tiên tiến nhất để cùng phát triển bền vững."