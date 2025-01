Tập trung tháo gỡ những vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án đường dây 500kV mạch 3

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thi công xuyên Tết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo về tình hình giải phóng, bàn giao mặt bằng, thi công các dự án; nêu các khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và các đề xuất, kiến nghị.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài gồm 4 dự án thành phần, có chiều dài 519 km nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) tới Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đường dây này được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành vào tháng 6/2024, để tăng cung ứng điện cho miền Bắc.

Theo báo cáo của EVN, sau chuyến kiểm tra của Thủ tướng Chính phủ trong hai ngày 27-18/1 vừa qua, công tác thi công được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến; nhiều khó khăn, vướng mắc cũng đã được các đơn vị phối hợp giải quyết.

Đến nay, tổng cộng đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1.114/1.180 (94%) vị trí móng cột. Toàn bộ dự án có 226 gói thầu, đến nay cơ bản đã được ký hợp đồng (chỉ còn 4 gói thầu đang tiến hành nốt thủ tục trong vài ngày tới).

Về tiến độ thi công, Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa khởi công ngày 25/10/2023, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 77/180 vị trí móng trụ và đang triển khai làm đường thi công, thi công đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 92/180 vị trí móng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định.

Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối khởi công ngày 18/01/2024, đến nay hoàn thành đúc móng được 4/334; đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng tại 181/334 vị trí móng. Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 93/203 vị trí.

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khởi công ngày 18/01/2024, đến nay hoàn thành đúc móng được 1/463; đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 247/463 vị trí.

Riêng từ ngày 28/01/2024 đến hết ngày 16/02/2024 đã hoàn thành đúc móng thêm 38 vị trí, triển khai thi công thêm 421 vị trí móng; bàn giao thêm 733 vị trí móng cột.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN, EVNNPT, Ban QLDA các công trình điện miền Trung, các nhà thầu thi công trên công trường đã tích cực, chủ động tổ chức liên hệ, làm việc với chính quyền địa phương các cấp có đường dây đi qua (bao gồm các xã, huyện) để phát huy, tận dụng nguồn lực tại chỗ nhằm thực hiện công tác “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của Thủ tướng, bao gồm cung cấp vật liệu tại chỗ, nhân công tại chỗ, máy móc thi công tại chỗ, đơn vị thi công và lực lượng đền bù thi công tại chỗ.

Công tác thi công trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên Lễ, xuyên Tết, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đã thực hiện thi công trong dịp Tết Nguyên Đán.

Thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Tích cực vào cuộc để hoàn thành dự án vào tháng 6/2024

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay với dự án là thủ tục chuyển đổi đất rừng, quy định tác động vào rừng để mở đường tạm phục vụ thi công của từng dự án thành phần; công tác thi công có những khó khăn về huy động máy móc thiết bị…

Với khối lượng công việc còn lại rất nhiều, để phấn đấu hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo EVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 156/NĐ-CP. Trong khi chờ sửa đổi nghị định có hiệu lực, kiến nghị Chính phủ giao UBND các tỉnh quyết định chủ trương về tác động vào rừng để làm đường tạm, các công trình tạm phục vụ thi công.

Đối với diện tích rừng thuộc phạm vi móng cột đã được duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu phải điều chỉnh theo thiết kế kỹ thuật mà không vượt tổng diện tích đã phê duyệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh chấp thuận mà không phải báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

EVN cũng kiến nghị Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức chặt, hạ cây cao su để đảm bảo tiến độ thi công dự án. Đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở ngành, địa phương tiếp tục phối hợp để bàn giao mặt bằng các vị trí còn lại cho chủ đầu tư sớm nhất có thể.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh mục tiêu của chuyến kiểm tra và cuộc làm việc là để tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường phương thức các thành viên Chính phủ về làm việc với địa phương, gắn kết chặt chẽ hơn giữa Trung ương và địa phương, phối hợp đồng bộ, hiệu quả hơn giữa các cơ quan trong triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia theo tinh thần khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết. Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng và các bộ ngành sẽ báo cáo đầy đủ với Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng đã có những tiến bộ, chuyển biến tích cực trong triển khai các dự án nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự trách nhiệm, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động tham gia các dự án.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các chủ thể liên quan, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và sự ủng hộ của người dân 3 tỉnh để việc giải phóng mặt bằng các dự án đạt kết quả rất tích cực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng tặng quà động viên các đơn vị tham gia dự án

Các dự án trong quá trình triển khai có nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng đến nay đã lấy lại được tiến độ, đang tăng tốc, khối lượng công việc đã làm được là rất lớn. Với khí thế trên công trường, Phó Thủ tướng nhận định các dự án có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiến độ rất gấp của các dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan, chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát... tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các dự án cao tốc và đường dây 500 kV mạch 3, theo đúng tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, vượt nắng, thắng mưa, làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết", bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các dự án, bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các địa phương chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn nơi triển khai dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan khẩn trương trình Chính phủ xem xét, xử lý vướng mắc liên quan quy định tác động vào rừng để làm đường tạm thi công các dự án (sau khi làm xong dự án sẽ trả lại đất rừng), trước mắt trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về nội dung này trong tuần cuối cùng của tháng 2/2024; sau đó tiếp tục trình sửa đổi ban hành Nghị định 156/NĐ-CP và các quy định liên quan để giải quyết căn cơ.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan cùng với chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương sớm hoàn thành giải phóng, bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc và đường dây điện theo tiến độ đã giao. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có hướng dẫn chung cho các địa phương với các trường hợp gặp khó khăn khi xác định chủ sử dụng đất.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động nhân lực, vật liệu tại chỗ trong quá trình thi công. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao sớm trình Thủ tướng điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng cho các địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm cao nhất, vì đất nước, vì nhân dân, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng tiến độ.