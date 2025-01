Thành lập Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam: Đánh dấu mốc son trong truyền thống và sự phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự đại hội - Ảnh: DANH TRỌNG

Chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được đảm nhận bởi Thượng tướng Lê Quý Vương. Đại hội đã tín nhiệm bầu cử 21 thành viên vào Ban chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, đã được bầu làm Chủ tịch hội. Ông Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch thường trực của hội.

Ngoài ra, Trung tướng Trần Văn Nhuận, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 3, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an, và Trung tướng Đường Minh Hưng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, đồng thời làm Phó Chủ tịch hội.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đạt lời chúc mừng từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khen ngợi sự thành lập của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và gửi lời chúc cho thành công của đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh về hành trình lịch sử dài 78 năm của lực lượng Công an nhân dân, qua đó đã vượt qua nhiều thách thức, gian nan, và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ an ninh và trật tự xã hội.

Thủ tướng cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công an nhân dân bằng việc thúc đẩy việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, cung cấp một tổ chức thích hợp để các cựu cán bộ và chiến sĩ công an hưu trí có thể tiếp tục gắn kết và đóng góp cho cộng đồng.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam mang ý nghĩa to lớn đối với cựu cán bộ, chiến sĩ công an, đặc biệt trong việc duy trì và phát triển các giá trị, truyền thống của lực lượng công an, đồng thời tiếp tục tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh và trật tự xã hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại đại hội - Ảnh: DANH TRỌNG

Sự kiện này không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất, tạo điều kiện cho các thế hệ cựu cán bộ công an kết nối, đoàn kết và tiếp tục phát triển.

Các cựu cán bộ công an hưu trí sẽ có một tổ chức để tham gia, tương tác với đồng đội, và tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an.