Thời trang từ vải hữu cơ được người tiêu dùng ưa chuộng vì đẹp bền vững

Tiêu chí xác định vải hữu cơ đạt chuẩn

Về nguồn gốc, vải hữu cơ được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên như cây bông, gai, tơ tằm… không sử dụng hoá chất độc hại từ quá trình canh tác đến quy trình xử lý vải.

Ví dụ như với bông hữu cơ, hạt giống được sử dụng để trồng cây bông là hạt giống không biến đổi gen. Trong quá trình canh tác, cây bông cũng không sử dụng các loại hóa chất độc hại, hạn chế tối đa phân bón hóa chất và thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn GOTS (Global Organic Textile Standard).

Vải hữu cơ được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên, nhuộm tự nhiên, không sử dụng hoá chất độc hại từ quá trình canh tác đến quy trình xử lý vải.

Thay vào đó, người nông dân sử dụng các phương pháp tự nhiên như tự tay bắt sâu, dùng phân bón hữu cơ… để bảo vệ cây trồng. Những quả bông khi chín cũng sẽ được thu hoạch bằng tay, hạn chế sử dụng hóa chất không cần thiết như thuốc làm rụng lá (defoliants).

Vải hữu cơ để đạt chuẩn thì tất cả các khâu xử lý, dệt, nhuộm vải cũng không được sử dụng hóa chất. Vải thông thường sử dụng loạt hóa chất để làm trắng, làm mềm vải…, còn vải hữu cơ, mọi hóa chất đó được loại bỏ hoặc thay thế bằng phương pháp cơ học. Bản chất bông hữu cơ sau khi tinh chế xơ bông, được kéo thành sợi đều có bề mặt rất mềm mịn. Từ sợi có thể dệt thành vải cotton hữu cơ, sau đó nhuộm tự nhiên tùy theo nhu cầu.

Vải hữu cơ được nhuộm tự nhiên từ rau, củ, quả.

Hóa chất không chỉ nằm trong vải, mà còn ở trong chất nhuộm vải. Nếu sản phẩm có nhiều màu sắc sặc sỡ, khả năng cao là đã được nhuộm bằng thuốc nhuộm tổng hợp. Vải hữu cơ được nhuộm tự nhiên từ rau, củ, quả sẽ không cho ra màu quá sặc sỡ, an toàn tuyệt đối với da và không tạo nước thải độc hại ra môi trường.

Sản xuất bông hữu cơ được chứng nhận GOTS sử dụng ít hơn 91% nước so với sản xuất bông thông thường nhờ vào việc sử dụng nguồn nước tự nhiên. Đồng thời, đất hữu cơ cũng có khả năng giữ nước tốt hơn, giảm cần thiết phải tước. Bên cạnh đó, quy trình sản xuất bông hữu cơ còn được ghi nhận là thải ra ít khí nhà kính hơn 94%.

Khác biệt của thời trang vải hữu cơ

An toàn với sức khoẻ: Thời trang từ vải hữu cơ không sử dụng hoá chất độc hại trong quá trình sản xuất, đảm bảo không gây dị ứng da hay những hoá chất độc hại thấm vào cơ thể. Chứng chỉ GOTS (Global Organic Textile Standard) là bằng chứng vững chắc, đảm bảo tính hữu cơ của sản phẩm, tăng cường niềm tin và an tâm cho người tiêu dùng về chất lượng và an toàn sức khỏe.

Thời trang từ vải hữu cơ là lựa chọn tốt cho sức khỏe, góp phần bảo vệ môi trường.

Thoáng mát và thoải mái khi sử dụng: Nhờ vào tính chất tự nhiên của sợi vải, như khoảng cách giữa các sợi xa, vải hữu cơ không chỉ giúp thoát hơi mồ hôi một cách hiệu quả mà còn duy trì tính chất thoáng mát sau nhiều lần sử dụng. Trong khi các loại vải thông thường có thể chứa tồn dư hóa chất và mồ hôi từ cơ thể, vải hữu cơ giữ được sự thoải mái và không gian thoáng đãng, không chỉ từ lần sử dụng đầu tiên mà còn qua những lần sử dụng kế tiếp.

Thân thiện môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong ngành thời trang: Quy trình sản xuất vải hữu cơ tiết kiệm nước, giảm lượng nhiên liệu sử dụng và đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho những người tham gia sản xuất. Ngoài ra, khả năng phân hủy nhanh chóng của vải hữu cơ cũng giúp giảm gánh nặng môi trường, chỉ mất khoảng 5 năm để hoàn toàn phân hủy, không gây ra các vấn đề về ô nhiễm như vải thông thường.

Lựa chọn thời trang từ vải hữu cơ không chỉ là một lựa chọn tốt cho sức khỏe, là một phong cách sống, mà còn là một cách thể hiện sự cam kết đóng góp tích cực của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng một tương lai an toàn và bền vững.