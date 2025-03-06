Tổng thống Panama Jose Raul Mulino tuyên bố "Kênh đào Panama là của người dân Panama". Ảnh: REUTERS.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump vui mừng tuyên bố Washington "đã giành lại được" kênh đào Panama.

Mỹ đã "giành lại" kênh đào Panama?

Ông Trump phát biểu trước Quốc hội Mỹ tối 4-3: "Chính quyền của tôi sẽ giành lại kênh đào Panama và chúng tôi đã bắt đầu làm điều đó".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nhóm tập đoàn tài chính Mỹ, dẫn đầu là "ông lớn" trong giới đầu tư BlackRock, đạt thỏa thuận mua lại hầu hết mảng kinh doanh cảng biển toàn cầu của công ty có trụ sở Hong Kong CK Hutchison.

CK Hutchison là doanh nghiệp nắm giữ Panama Ports Company - công ty sở hữu hợp đồng vận hành và khai thác hai cảng Balboa và Cristóbal ở hai đầu kênh đào Panama đến hết năm 2047.

Qua thương vụ trị giá lên đến gần 23 tỉ USD, nhóm doanh nghiệp Mỹ sẽ thu về 90% cổ phần Panama Ports Company.

Đổi lại BlackRock và các đối tác sẽ tiếp quản 43 cảng, bao gồm 199 chỗ neo đậu tàu, tại 23 quốc gia khác nhau.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với Reuters: "Chúng tôi rất vui khi thấy các nhà đầu tư Mỹ giành được cổ phần kiểm soát đối với Panama Ports Company, công ty sở hữu cảng Balboa và Cristóbal ở hai đầu kênh đào Panama".

Một đoạn của kênh đào Panama - Ảnh: REUTERS.

Ông Trump quan niệm việc phần lớn kênh đào Panama được vận hành bởi một công ty Hong Kong là hiểm họa an ninh lớn và đã liên tục yêu cầu "đòi lại" kênh đào này trong nhiều tháng qua.

Quan điểm này không được phía chính quyền Panama đánh giá cao. Sáng 5-3, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino lên mạng xã hội tuyên bố ông Trump "một lần nữa đang nói dối".

"Kênh đào Panama đang không phải trong quá trình bị lấy lại. Kênh đào là của người dân Panama và vẫn sẽ là của người dân Panama".

Theo ông, đó là thương vụ của các công ty tư nhân, không phản ánh quan điểm của chính quyền Panama.

Trong khi đó đồng giám đốc điều hành CK Hutchison, ông Frank Sixt, nhấn mạnh tính chất của thương vụ trên: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng thương vụ này thuần túy mang tính chất thương mại và hoàn toàn không liên quan những tin tức chính trị gần đây liên quan đến các cảng ở Panama".