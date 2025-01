Ưu đãi độc quyền mới từ Xbox

Theo đó, Gói đăng ký chơi game PC Game Pass trong 3 tháng đầu áp dụng cho người dùng mới sẽ có giá ưu đãi độc quyền chỉ 24,900 đồng, ưu đãi này sẽ bắt đầu từ 31/01 đến hết ngày 14/02/2024.

Với dịch vụ giải trí PC Game Pass, Xbox tin rằng mọi người đều có thể tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt hơn trong mùa Tết này. Khách hàng có thể chìm đắm vào những cuộc phiêu lưu kì thú tại những vương quốc ảo, hay hóa thân vào các nhân vật chinh phục những vùng đất mới với dịch vụ PC Game Pass có sẵn hơn 100 tựa game bom tấn trên nền tảng Windows, nổi bật như:

Tựa game FIFA 23 mới toanh dành cho các game thủ đam mê bộ môn thể thao đá bóng,

Dòng game lái xe Forza Horizon và nổi bật nhất là tựa game thể thao/đua xe xuất sắc nhất năm 2023 - Forza Motorsport vừa ra mắt tháng 10 cùng năm,

Loạt game nhập vai hấp dẫn như: Persona 3 – hóa thân một học sinh trung học tham gia trò chơi tiên tri và khám phá những điều bí ẩn, Assassin's Creed Valhalla - trở thành người Viking chinh phục những cuộc chiến hào hùng, Starfield – tham gia vào những chuyến du hành, khám phá vũ trụ rộng lớn, Sea of Thieves Season 11 – ngạt thở trong những cuộc trốn thoát cướp biển, hoặc tựa game chủ đề Zombies vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng game thủ Việt – Resident Evil 2, v.v

Mỗi tựa game mang đến đa dạng trải nghiệm độc đáo, hứa hẹn sự phấn khích, phiêu lưu và nhập vai với lối kể chuyện chiến lược, lôi cuốn, hấp dẫn trong lúc làm nhiệm vụ. Truy cập liên kết sau để nhận được ưu đãi độc quyền từ PC Game Pass: https://www.xbox.com/vi-VN/xbox-game-pass/pc-game-pass.

Ngoài ra, khách hàng đăng ký dịch vụ PC Game Pass cũng có thể tận hưởng các lợi ích của Riot Games và EA Play. Bằng cách liên kết hồ sơ PC Game Pass với tài khoản Riot Games (mở tài khoản miễn phí), để nhận được các phần thưởng cao cấp và chỉ dành cho thành viên như: mở khóa toàn bộ nhân vật hiện tại, có thể sử dụng nhân vật mới trong ngày đầu tiên ra mắt và tăng 20% kinh nghiệm (XP) cho game VALORANT và Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends).

Hơn thế nữa - ứng dụng EA Play cũng có sẵn trong dịch vụ PC Game Pass, người chơi có thể truy cập không giới hạn vào bộ sưu tập các tựa game hay nhất của EA như Battlefield, The Sims 4 và Need for Speed Unbound, hoặc chơi thử các trò chơi mới ra mắt của EA, được giảm giá 10% khi thanh toán trực tiếp trên EA và còn nhiều ưu đãi hơn thế nữa.

Chi tiết về gói ưu đãi, vui lòng truy cập đường dẫn sau: Đón Tết cùng Xbox.