Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (HoSE: VPI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 giảm tới 81% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.000 tỷ đồng, hàng tồn kho tiếp tục gia tăng và nợ vay ở mức cao, doanh nghiệp vẫn liên tiếp huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Theobáo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần gần 287,4 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Liên tục huy động vốn giữa lúc lợi nhuận giảm sâu, Văn Phú đang đối mặt áp lực gì?

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm của doanh thu tài chính và lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết. Trong đó, doanh thu tài chính giảm 84%, còn lợi nhuận từ các đơn vị liên doanh, liên kết giảm tới 94%.

Kết quả này khiến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 ở mức khá thấp khi sau quý đầu tiên, Văn Phú mới hoàn thành khoảng 6,4% kế hoạch doanh thu và 3,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Không chỉ lợi nhuận suy giảm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng âm hơn 1.095 tỷ đồng trong quý I/2026. Đây là chỉ số phản ánh lượng tiền tạo ra từ hoạt động cốt lõi chưa đủ bù đắp các khoản chi trong kỳ.

Bên cạnh đó, quy mô hàng tồn kho tiếp tục tăng. Tính đến ngày 31/3/2026, hàng tồn kho của Văn Phú đạt gần 5.954 tỷ đồng, tăng khoảng 709 tỷ đồng so với đầu năm. Đối với doanh nghiệp bất động sản, hàng tồn kho chủ yếu là giá trị các dự án đang triển khai, đồng nghĩa một lượng vốn lớn vẫn đang nằm trong các dự án và chưa được chuyển hóa thành doanh thu.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Văn Phú đạt hơn 9.874 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức khoảng 6.909 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng nợ phải trả. Đáng chú ý, dư nợ vay ngắn hạn tăng mạnh 78%, lên hơn 1.922 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Văn Phú tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, doanh nghiệp đã phát hành thành công ba lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 480 tỷ đồng. Theo thống kê từ HNX, từ năm 2018 đến nay, Văn Phú đã phát hành 19 lô trái phiếu và hiện còn 9 lô đang lưu hành với tổng giá trị khoảng 1.565 tỷ đồng, bao gồm ba lô vừa phát hành trong năm 2026. Trong đó, lô trái phiếu gần nhất đến hạn là mã VPIH2426001 với giá trị 150 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/6/2026.

Đáng chú ý, các lô trái phiếu phát hành gần đây đều được bảo đảm bằng cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan, bao gồm Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn, bà Đào Thị Hồng Hạnh - vợ ông Toàn và CTCP Đầu tư THG Holdings.

Ngoài kênh trái phiếu, ngày 20/5 vừa qua, HĐQT Văn Phú cũng thông qua chủ trương vay 150 tỷ đồng từ ông Vũ Thanh Tuấn, người nội bộ doanh nghiệp, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận suy giảm, dòng tiền kinh doanh âm, hàng tồn kho lớn cùng áp lực nợ vay gia tăng đang tạo ra nhiều thách thức đối với Văn Phú. Trong thời gian tới, khả năng cải thiện dòng tiền, đẩy mạnh bán hàng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.