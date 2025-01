Welegend: Hành trình hỗ trợ giáo dục nhận thức, tư duy và kỹ năng cho trẻ em

Có thể nói, Welegend đã rất khéo léo tận dụng sức hấp dẫn của video câu chuyện để xây dựng hệ thống bài học và kỹ năng thú vị, phù hợp với tâm hồn nhí của trẻ em. Thấu hiểu rằng việc phát triển các khả năng sống cốt lõi cho trẻ em là một yếu tố then chốt, Welegend đã đặt mục tiêu này ở vị trí hàng đầu, tạo nên một nguồn cảm hứng và sự phấn đấu không ngừng cho tương lai của họ.

Với tầm nhìn của Welegend, những câu chuyện không chỉ là những dòng chữ trên giấy, mà là cánh cửa đưa trẻ em vào thế giới hứa hẹn của kiến thức và kỹ năng sống. Những câu chuyện đầy màu sắc và tương tác không chỉ thu hút sự tò mò của các bé mà còn giúp họ tiếp cận những bài học thực tiễn, sẵn sàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Đặc biệt, một trong những điểm mạnh nổi bật của Welegend chính là việc học thông qua trải nghiệm. Với triết lý "học có thể vui và thú vị", Welegend đã thiết kế các trải nghiệm giáo dục độc đáo, mang đến sự hứng thú và niềm vui cho việc học tập. Welegend tin rằng, khi trẻ em hòa mình vào không gian học tập đầy thú vị, họ sẽ tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và tự tin hơn trong việc ứng dụng.

Tại Welegend, việc tạo ra một lộ trình học tập cá nhân cho từng đứa trẻ không còn là điều xa vời. Thông qua trí tuệ nhân tạo và hệ thống bài học khoa học, mỗi em sẽ được hướng dẫn theo lộ trình riêng, từ những bước đầu tiên đến những thành tựu mới. Với hơn 30 khả năng sống cốt lõi được xây dựng, Welegend mang đến sự đa dạng trong việc phát triển tư duy và kỹ năng cho trẻ.

Gamification - phương pháp học thông qua trò chơi - cũng được Welegend ứng dụng để làm cho việc học trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Welegend cũng đã thiết lập liên kết với các hệ thống trường mầm non, theo phương pháp giáo dục Montessori, để giúp trẻ áp dụng những gì họ học vào cuộc sống hàng ngày.

Welegend tại vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp trẻ 2023.

Thành công của Welegend không chỉ dừng lại ở việc phát triển nền tảng giáo dục độc đáo này, mà còn được thể hiện qua loạt giải thưởng danh giá. Dự án đã từng đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi BẢN LĨNH NHÀ KHỞI NGHIỆP - STARTUP CHALLENGE 2023 do Câu lạc bộ Khởi nghiệp, khoa quản trị kinh doanh Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Đồng thời, Welegend còn tự hào vượt qua hàng trăm ý tưởng khác để đạt giải khuyến khích tại cuộc thi BIG IDEA 2023 do câu lạc bộ Sinh viên Khởi nghiệp - Dynamic UEH tổ chức. Không chỉ dừng lại ở đó, Welegend đã lọt vào Top 30 Khởi nghiệp cùng KWAI 2023 và vinh dự đứng trong Top 9 cuộc thi Khởi nghiệp trẻ 2023 do Học viện tài chính tổ chức.

Welegend vào Top 100 Startup Wheel.

Đằng sau sự thành công của Welegend là một câu chuyện về đam mê và tình yêu dành cho trẻ em của người sáng lập - Mạnh, một sinh viên năm 2 tại Khoa Kinh tế quốc tế, trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. Từ những kỷ niệm thơ ấu và những trải nghiệm cá nhân, Mạnh đã nhận ra sự cần thiết của việc kết hợp giảng dạy và giải trí để giúp trẻ em phát triển tư duy và kỹ năng sống. Với sự kiên nhẫn và tình yêu, Mạnh cùng đội ngũ của mình đã xây dựng Welegend từ những câu chuyện cuốn hút và bài học thực tiễn, để mang đến cho trẻ em một nền tảng giáo dục tốt nhất.

Welegend không chỉ đơn thuần là một nền tảng giáo dục, mà còn là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình phát triển của thế hệ trẻ. Từ sự nhận thức đến tư duy, từ kỹ năng sống đến niềm vui học tập, Welegend đang góp phần xây dựng một tương lai sáng tạo và thịnh vượng cho các thiên thần nhỏ của chúng ta.