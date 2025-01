24hStore: Gắp hạnh phúc, đón Tết sum vầy

Theo đó, kể từ 29/12/2022 đến hết ngày 31/01/2023, 24hStore đồng loạt giảm giá các sản phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu như Apple, Samsung, Xiaomi… đi kèm chương trình 100% gắp trúng quà giá trị.

Cụ thể, khách hàng tham gia chương trình có cơ hội nhận hơn 2.400.000 phần quà hấp dẫn bao gồm vàng 24K, các dòng điện thoại chính hãng như iPhone, Samsung, Xiaomi, OPPO, Apple Watch, AirPods,... cùng hàng chục ngàn suất voucher trị giá đến 2.4 triệu đồng. Tổng số lượng quà tặng lên đến 2.400.000 phần quà.

Với mỗi hóa đơn giá trị trên 1 triệu đồng, khách hàng đã chơi minigame sẽ được nhận 1 phần quà hấp dẫn

Bên cạnh các phần quà “xịn sò” kể trên, 24hStore còn giảm giá hàng loạt sản phẩm Apple như iPhone giảm giá đến 7,8 triệu, iPhone cũ giảm đến 10 triệu, iPad giảm đến 3,5 triệu, MacBook giảm đến 18,14 triệu cùng loạt phụ kiện Apple cũng đồng loạt giảm từ 1,5 đến 2,5 triệu. Các thương hiệu lớn khác như Samsung giảm đến 9,4 triệu, OPPO và Xiaomi giảm từ 1,5 đến 2 triệu. Loạt phụ kiện cũng được giảm 62%, chỉ từ 299.000 đồng.

Để tham gia minigame, khách hàng truy cập vào website, bấm vào nút Chơi Game, điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân. Sau đó, nhấn vào nút "Gắp Ngay" để chơi Gắp lì xì. Cuối cùng, người chơi có thể đem mã trúng thưởng được gửi qua Email và Zalo đến 24hStore để mua sắm và nhận lì xì.

Loạt ưu đãi ngất ngây áp dụng cho tất cả khách hàng tham gia mua sắm Online lẫn Offline tại toàn bộ 11 cửa hàng thuộc hệ thống 24hStore

Trước đó, 24hStore cũng tổ chức chương trình mừng Giáng sinh và khai trương thêm 2 cửa hàng mới tại Tp HCM. Các chương trình khuyến mãi liên tục được tổ chức sẽ giúp khách hàng có thể mua sắm sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất, thực hiện đúng cam kết của 24hStore, là hệ thống ủy quyền chính hãng có mức giá tốt nhất trên thị trường.

Bên cạnh các hoạt động khuyến mãi, ưu đãi cũng như uy tín và chất lượng của 24hStore giúp hệ thống nâng cao độ nhận diện thương hiệu cũng như tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022.

Cụ thể, từ tháng 7/2022 doanh số và lượng khách đến các cửa hàng của 24hStore đã tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cũng tăng 50% so với năm 2021. Và dự kiến trong năm 2023, 24hStore sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống và nâng cao doanh số lên 50% so với 2022.

“Việc tăng trưởng doanh số trong năm nay là bước khởi động vững chắc cho 24hStore trong việc phân phối các sản phẩm chính hãng. Trong năm tới, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện để phục vụ cho khách hàng của mình.” Ông Hồ Tác Thành, đại diện 24hStore cho biết.

Chi tiết về các chương trình khuyến mãi, cập nhật giá bán xem thêm tại https://24hstore.vn/ hoặc liên hệ hotline 1900 0351.