Amazon Global Selling Việt Nam vinh danh các đối tác bán hàng, thúc đẩy tăng trưởng  

Vinh danh nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế

Năm năm qua, hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu kinh doanh toàn cầu thông qua Amazon. Số lượng sản phẩm bán ra trên Amazon từ các đối tác bán hàng Việt Nam tăng hơn 300%. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam đạt doanh số 1 triệu USD/ năm trên Amazon tăng vọt gấp 10 lần trong vòng 5 năm.

Nhằm ghi nhận những kết quả này, Amazon Global Selling Việt Nam đã vinh danh các đối tác bán hàng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng mạnh mẽ trên hành trình kinh doanh toàn cầu.

Amazon Global Selling Việt Nam vinh danh các nỗ lực từ các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon.

Đó là: The Polaris - Nhà bán hàng của năm 2024: Thyoi; The Rocket - Nhà bán hàng tăng trưởng vượt bậc năm 2024: Greenvibe; The Rising Star - Nhà bán hàng mới xuất sắc năm 2024: Carve Vietnam Tech; The Innovator - Nhà bán hàng đổi mới năm 2024: HT Trading Group;The Companion - Nhà cung cấp dịch vụ của năm 2024: Vinalink

Bà Quỳnh Giang, đại diện Thyoi, chia sẻ: “Thyoi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng Nhà bán hàng của năm 2024 từ Amazon Global Selling Việt Nam. Amazon là một bệ phóng lý tưởng giúp mọi thương hiệu, bao gồm cả những thương hiệu mới chuyển đổi từ gia công sản xuất sang TMĐT bán lẻ như Thyoi, phát triển và vươn ra thị trường quốc tế. Đây chỉ mới là bước khởi đầu; chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang nhiều sản phẩm Made-in-Vietnam hơn ra thế giới và mở rộng dấu ấn của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại toàn cầu”.

Năng lực sản xuất và đổi mới sản phẩm theo thị hiếu khách hàng

Những doanh nghiệp được vinh danh trong sự kiện năm nay đại diện cho rất nhiều những đối tác bán hàng Việt Nam đang không ngừng phát triển, cải tiến chiến lược kinh doanh và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế. Với sự hỗ trợ từ Amazon, họ đang từng bước nắm bắt cơ hội mở rộng toàn cầu, đồng thời khẳng định chất lượng sản phẩm Made-in-Vietnam trên trường quốc tế.

Thyoi là thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ tràm. Xuất thân từ gia công sản xuất, doanh nghiệp đã cung cấp hàng chục triệu sản phẩm cho các thương hiệu quốc tế lớn. Trải qua ba thế hệ kinh doanh, Thyoi luôn nung nấu khát vọng xây dựng thương hiệu Việt Nam của riêng mình, khẳng định thương hiệu Made-in-Vietnam trên toàn cầu. Với quyết tâm đó, Thyoi bắt đầu tham gia bán lẻ trực tuyến qua TMĐT xuyên biên giới. Những khó khăn bước đầu khi kinh doanh toàn cầu, từ phân phối, vận hành, xây dựng thương hiệu… dần được tháo gỡ với những hỗ trợ, giải pháp từ Amazon.

Việc chuyển đổi từ mô hình B2B sang bán lẻ trực tiếp thông qua Amazon đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Thyoi. Không chỉ thay đổi tư duy, công ty còn tái cấu trúc tổ chức và mạnh tay đầu tư vào khâu thiết kế và phát triển sản phẩm. Thyoi cũng mở rộng quy mô vận hành thông qua việc xây dựng đội ngũ marketing và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Tận dụng các công cụ tiên tiến của Amazon, như Brand Analytics và Voice of the Customer, doanh nghiệp đã tối ưu hóa thiết kế sản phẩm và điều chỉnh chiến lược bán hàng.

Kết quả, chỉ sau bảy tháng kể từ khi ra mắt trên Amazon vào đầu năm 2024, Thyoi đã đạt được thành công vang dội, sản phẩm thảm sàn gỗ tràm là một trong các mặt hàng bán chạy trên Amazon của thương hiệu. Điều này cũng góp phần khẳng định sức hút của sản phẩm Made-in-Vietnam đối với khách mua toàn cầu. Tự hào mang nhãn hiệu "Made-in-Vietnam", Thyoi cam kết mở rộng dấu ấn toàn cầu của mình, tập trung vào trải nghiệm và phản hồi của khách hàng để cải tiến và hoàn thiện sản phẩm.

Trong khi đó, thành công xác lập vị trí vững chắc trong ngành hàng gia dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á, Sunhouse đặt mục tiêu mới: tiến vào cuộc chơi xuyên biên giới, hướng tới trở thành một thương hiệu toàn cầu. Sunhouse đã tận dụng cơ hội từ Amazon để ra mắt tám sản phẩm chủ lực trong danh mục đồ gia dụng. Thông qua bộ công cụ tiên tiến của Amazon như Product Opportunity Explorer và Brand Analytics, Sunhouse dần đọc vị được sở thích của người tiêu dùng, từ đó cho phép công ty đánh giá lại chiến lược bán hàng và tinh chỉnh lại danh mục sản phẩm. Kết hợp với thế mạnh hệ sinh thái sản xuất gia dụng hàng đầu trong nước và giải pháp tối ưu kho bãi, Sunhouse không chỉ cải thiện cơ cấu chi phí mà còn vượt qua kỳ vọng về tăng trưởng. Tính đến hết tháng 9/2024, tổng doanh thu tăng trưởng 30% so với cùng kỳ 2023, trong đó điển hình có tháng tăng trưởng 50-100%.

Ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược & Marketing của Sunhouse, cho biết: “Tiến ra thị trường quốc tế là một chiến lược tất yếu và trọng điểm của Sunhouse để khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt và thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Hành trình đó là không hề dễ dàng với nhiều khó khăn có thể nhìn thấy trước. Trong suốt hành trình đó của chúng tôi, Amazon là đối tác quan trọng đồng hành cùng Sunhouse vượt qua những thách thức trong hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế. Trở thành đối tác bán hàng của Amazon cho phép chúng tôi nhanh chóng đăng tải và quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng quốc tế, đặc biệt là tại Mỹ, và liên tục điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược của mình. Với sự hỗ trợ của Amazon, chúng tôi đã tối ưu hóa cơ cấu chi phí, tăng trưởng doanh thu và kiến tạo nền tảng vững chắc cho cho sự phát triển liên tục trong ba năm tới”.

Tương tự, Trung Nguyên Legend, thương hiệu cà phê nổi tiếng của Việt Nam, đã thay đổi chiến lược toàn cầu của mình thông qua nguồn dữ liệu từ Seller Central của Amazon. Vốn chỉ dựa vào phân tích thị trường nội bộ, Trung Nguyên Legend sau đó chuyển sang tận dụng cơ sở dữ liệu của Amazon, cho phép doanh nghiệp khám phá sở thích của người tiêu dùng Mỹ. Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy người tiêu dùng ưa thích các hương vị phổ biến như hạt phỉ và mocha. Từ đó, công ty tập trung nguồn lực vào các sản phẩm này, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm cà phê khác như cà phê rang xay và trong tương lai là cà phê dạng viên nén. Sau bốn năm có mặt trên Amazon, Trung Nguyên đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trên toàn cầu, đồng thời tạo dựng vị thế cho đặc sản cà phê "Made-in-Vietnam" trên thị trường quốc tế.

“Tăng tốc. Vươn tầm. Bứt phá thành công.”: Củng cố hệ sinh thái xuất khẩu trực tuyến tại Việt Nam

Tại Hội nghị TMĐT xuyên biên giới 2024, Amazon Global Selling Việt Nam công bố trọng tâm chiến lược năm 2025 với định hướng “Tăng tốc. Vươn tầm. Bứt phá thành công.” Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu qua TMĐT, củng cố vị thế của sản phẩm và thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Tăng tốc: Tập trung khai thác và thúc đẩy tiềm năng lớn của các sản phẩm Made-in-Vietnam, bằng cách chia sẻ các kiến thức hỗ trợ các đối tác bán hàng phát triển danh mục sản phẩm mới, đa dạng hóa cách thức tìm kiếm và thu hút nhà bán hàng, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất từ đa lĩnh vực và các thương hiệu nội địa.

Vươn tầm: Thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực TMĐT xuyên biên giới, bằng cách cải thiện hệ thống hỗ trợ và mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ. Bao gồm mở rộng danh mục cung cấp dịch vụ, tăng nhận biết về các chương trình, dịch vụ logistics như Amazon SEND, và quản lý tồn kho của Amazon, từ đó hỗ trợ toàn diện và nâng cao hiệu quả vận hành cho các doanh nghiệp trong nước.

Bứt phá thành công: Nâng cao năng lực và thành công của các đối tác bán hàng, bằng cách tăng cường các chương trình và nội dung đào tạo nhà bán hàng, củng cố quan hệ hợp tác cùng chính phủ và các hiệp hội ngành nghề, và đầu tư vào các sáng kiến phát triển nhà bán hàng và hợp tác trong cộng đồng nhà bán hàng.

Nắm bắt và khai thác các xu thế phát triển của TMĐT quốc tế, các nỗ lực hỗ trợ từ chính phủ, nguồn lực toàn cầu của Amazon và các sáng kiến hỗ trợ TMĐT xuyên biên giới trong nước của Amazon Global Selling Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác hiệu quả tiềm năng xuất khẩu TMĐT, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số quốc gia.