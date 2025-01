An Giang: Chưa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Đức Thành

Sau khi tổng hợp ý kiến Sở Xây dựng, UBND thành phố Long Xuyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình UBND tỉnh An Giang chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đức Thành tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang của Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 3.

Tuy nhiên, ngày 5/7/2024, UBND tỉnh An Giang đã cho ý kiến: Chưa chấp thuận điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đức Thành tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang theo đề xuất của Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 3.

Khu dân cư Đức Thành

Theo UBND tỉnh An Giang, dự án Khu dân cư Đức Thành thuộc Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr ngày 25/9/2023 của Thanh tra Bộ Xây dựng, sau khi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đối với Công văn số 426/UBND-KTN của UBND tỉnh sẽ xem xét việc điều chỉnh dự án Khu dân cư Đức Thành.

Về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, ngày 23/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 508-TB/TU Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh có Công văn số 754/UBND-KGVX ngày 10/6/2024 về việc thực hiện Công văn số 367-CV/BCSĐ ngày 10/5/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, trong đó giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 508-TB/TU ngày 23/5/2024 của Tỉnh ủy về kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Việc xem xét điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đức Thành sẽ được thực hiện sau khi Sở Y tế có báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Dự án Khu dân cư Đức Thành được UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 29/8/2017; dự án được UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ 1/500 vào các năm 2018 và 2019.

Dự án có tổng diện tích đất 76.893 m2, quy mô dân số khoảng 2.500 người, trong đó nhà ở kết hợp thương mại là 123 nền, nhà phố liền kề là 216 nền.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 3 được thành lập tháng 5/2015 có địa chỉ tại số 25, Tổ 1, khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang; người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là Đồng Kim Ngân (Long Xuyên, An Giang).

Doanh nghiệp này có ngành nghề chính: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm.