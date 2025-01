Bạn đã sẵn sàng chờ đón iPhone 15?

Theo đó tại sự kiện diễn ra vào lúc 10h ngày 12 tháng 9 (tức 0h ngày 13/9 giờ Việt Nam) Apple dự kiến sẽ ra mắt 4 phiên bản iPhone 15, cùng với đó là Apple Watch Series 9 và có thể cả bản nâng cấp của Watch Ultra.

Trong thư mời lần này, logo của Apple như hé lộ các thông tin về sản phẩm mới, ví dụ như màu xám, xanh lam và đen có thể chính là các màu sắc mới của iPhone 15.

Chưa dừng lại ở đó, các thư mời cũng được thể hiện trên rất nhiều nền tảng, từ offline “in Apple Park” cho tới “Watch it online at apple.com”, hay “on the Apple TV app”. Điều đó chứng tỏ rằng sự kiện sẽ được tổ chức trực tiếp trên các nền tảng của hãng như trên website chính thức và trên nền tảng Apple TV.

Điều mà nhiều người dùng Việt quan tâm là sau động thái khai trương cửa hàng Apple Store trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5 và triển khai dịch vụ Apple Pay vào tháng 8 vừa qua thì người dùng có thể mua iPhone 15 cùng thời điểm với các nước trong khu vực hay không? Bởi như mọi năm, mà cụ thể hơn là năm 2022, iPhone 14 series được bán ra tại Việt Nam vào tháng 10, chậm hơn thị trường Singapore khoảng 3 tuần, chậm hơn Thái Lan khoảng 1 tuần.

Chúng ta sẽ cùng chờ xem.