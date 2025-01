Base.vn tổ chức sự kiện thường niên SaaS Day 2023

Có thể nói trong suốt 7 năm qua, Base đã góp phần tăng tốc vận hành, tạo đà tăng trưởng cho hơn 8000 doanh nghiệp với ba bộ sản phẩm chủ chốt: Base Work+ (Quản trị hiệu suất), Base Info+ (Quản trị thông tin) và Base HRM+ (Quản trị nhân sự). Mô hình nền tảng SaaS (Software as a Service - phần mềm dịch vụ) với sự chuyên sâu của hơn 50 ứng dụng cộng hưởng với nhau đã giúp Base giải quyết những bài toán hóc búa của vận hành một cách khoa học và hệ thống.

Hơn cả một sự kiện công nghệ, SaaS Day 2023 còn mang đến những lời giải mới cho các bài toán quản trị doanh nghiệp, những tri thức, phương pháp luận mà đội ngũ Base đã dày công nghiên cứu và chắt lọc đưa vào từng ứng dụng của Base. Đồng thời đây cũng là cơ hội để kết nối 1000+ CEO, C-level, nhân sự cấp cao các doanh nghiệp tại TP. HCM.

Với chủ đề Unlock New Power, Base “mở khóa” sức mạnh doanh nghiệp, từ vận hành và làm việc hiệu quả (doing things right) đến nắm bắt trọn vẹn dữ liệu và xác định những chỉ số quan trọng nhằm đưa ra các quyết định quản trị đúng đắn nhất (do right things).

Đồng thời trong khuôn khổ sự kiện, Base.vn cũng giới thiệu không gian quản trị số Xhome. Theo ông Nguyễn Thượng Tường Minh, Tổng Giám đốc Base.vn, một CEO hay một nhà quản trị có vài chục vấn đề lớn phải quan tâm hàng ngày với hàng trăm công việc cần xử lý như doanh thu, chi phí, khách hàng, sản xuất, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, văn hóa…

Trong mỗi mảng lớn như vậy lại có rất nhiều vấn đề con khác như tài chính thì có doanh thu tổng, doanh thu theo trung tâm, theo sản phẩm, theo chiến dịch; Chi phí thì có chi phí tổng, chi phí phân bổ đơn vị, chi phí phân bổ loại hình; Sản xuất lại có chuỗi cung ứng đầu vào, quy trình và thời gian sản xuất, hàng tồn kho; Marketing lại có nghiên cứu thị trường, phát triển thương hiệu; Nhân sự thì có tuyển dụng, cơ chế công lương, chính sách phát triển.

“Rất nhiều nhà quản lý chia sẻ với chúng tôi rằng họ có cảm giác đã làm rất nhiều thứ trong một thời gian dài, nhưng đến khi ngơi tay nhìn lại, thì phần lớn các việc đã làm đều là việc lặp lại hàng ngày, tốn thời gian nhưng không có ảnh hưởng trực tiếp nhiều tới mục tiêu lớn của công ty. Điều này có nghĩa công ty đang đi ngang thay vì có những hoạt động chiến lược mang tính tăng trưởng, hoặc nhiều trường hợp, là rủi ro khi không có bức tranh toàn cảnh để sớm phát hiện ra những vấn đề rủi ro nghiêm trọng đang hình thành ở các mắt xích trọng yếu của công ty”, ông Nguyễn Thượng Thường Minh, Tổng Giám đốc Base.vn nhận định.

Thực tế, các doanh nghiệp thường hoạt động theo nguyên tắc 80/20, tức là trong một tổ chức sẽ chỉ có 10-20% trong số toàn bộ đầu việc, và nó sẽ tác động đến 80% hiệu quả của tổ chức so với thông thường. Trong khi 80% công việc còn lại là việc thường nhật mà đa số nhân viên có thể đảm nhận được. Vì vậy, việc nhìn ra, xác định và bắt tay hoàn thành nhóm việc ''then chốt nhất" - sẽ nằm ở vai trò quan trọng của nhà lãnh đạo, quản lý.

“Giải pháp mà những nhà lãnh đạo thực sự cần đó là một bức tranh phản ánh tổ chức của mình - toàn cảnh và tức thời - để giúp chúng ta trả lời cho 2 câu hỏi: 1 là Toàn cảnh tổ chức các khối chính huyết mạch của mình ngay lúc này đang vận hành ra sao? Và 2 là trong bức tranh toàn cảnh đó, đâu là vấn đề quan trọng nhất nổi lên thực sự cần chúng ta phát hiện và ưu tiên xử lý ngay?

Được xem là bước tiến mới giúp Base mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp dành cho doanh nghiệp, một sản phẩm hoàn toàn mới mang tên XHOME - Không gian quản trị số đã chính thức được giới thiệu tại sự kiện sáng nay. Theo đó, giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp tập trung dữ liệu, thiết kế trải nghiệm làm việc liền mạnh và cá nhân hoá, mà còn giúp nhà lãnh đạo nhìn sâu vào các chỉ số quan trọng nhất và tự tin đưa ra nước đi đúng đắn nhất cho doanh nghiệp của mình.

Ông Nguyễn Thượng Tường Minh, Tổng Giám đốc Base.vn, công bố ra mắt XHOME - Không gian Quản trị số

Nếu như những Bộ giải pháp lớn của Base giúp doanh nghiệp vận hành và làm việc hiệu quả (do things right) để có thêm thời gian làm điều quan trọng thì giải pháp XHOME mới này của Base sẽ giúp chúng ta tập trung để hoàn thành những điều quan trọng đó một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất (do right things).

Base Finance+ ra đời vì một sức khỏe tài chính và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm được dựa trên phương pháp luận quản trị tài chính thời gian thực. Ông Nguyễn Trường Hiệp, Giám đốc Bộ sản phẩm Base Finance+

Có thể bạn chưa biết?

Base Finance+ giúp nắm bắt và kiểm soát dòng chảy tài chính trong doanh nghiệp. Đây là sản phẩm tiếp theo của bộ giải pháp Quản trị Nhân sự toàn diện được ra mắt vào cuối năm 2020. Base Finance+ là bộ giải pháp Quản trị Tài chính doanh nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp thích nghi và ra quyết định chính xác, vượt qua bối cảnh thị trường đầy biến động.

Mặt khác, Base Finance+ còn là sự kết hợp giữa tổ chức dữ liệu đa chiều để ra quyết định và chia sẻ dữ liệu phù hợp cho các cấp nhân sự, từ tầng quản trị đến tầng kế toán và vận hành, để tận dụng sức mạnh của cả tổ chức.

Bộ sản phẩm hiện có 4 ứng dụng, mỗi ứng dụng tập trung giải quyết một bài toán cụ thể, như lượng hóa kế hoạch bằng con số tài chính (planning & budgeting), làm chủ tình hình tài chính với Dashboards theo thời gian thực (controlling), kiểm soát dữ liệu thu chi tập trung, quản lý tiền mặt tự động, quản lý doanh thu và chi phí…

"Các ứng dụng được thiết kế dựa trên bức tranh tài chính toàn cảnh của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu giúp chủ doanh nghiệp nắm thông tin tài chính đầy đủ nhất, sớm nhất, để ra quyết định chính xác và kịp thời. Đồng thời, bộ máy vận hành thông suốt và mọi nhân sự có thể cùng tham gia vào quy trình quản lý chi phí cho doanh nghiệp", ông Nguyễn Trường Hiệp, Giám đốc Bộ sản phẩm Base Finance+ cho biết.

Theo đó, tất cả dữ liệu từ các hoạt động vận hành, chi tiêu được hệ thống và sắp xếp một cách khoa học trên các ứng dụng của bộ sản phẩm này, giải quyết trọn vẹn từng bài toán riêng biệt, rồi sau đó được tập trung về một nơi tin cậy duy nhất dành cho lãnh đạo. Mọi thông tin như từng khoản tiền ra khỏi hoặc đi vào tài khoản ngân hàng của công ty, ngân sách được phép chi cho từng bộ phận, phòng ban, khoản chi phí đã được phê duyệt cho các hoạt động lớn nhỏ… đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Đặc biệt, Base Finance+ có khả năng đào sâu nhiều tầng dữ liệu khác nhau, cung cấp cho doanh nghiệp những góc nhìn đa chiều. Ví dụ, khi nhận thấy doanh thu sụt giảm so với kế hoạch, nhà lãnh đạo có thể đào sâu dữ liệu doanh thu theo từng chi nhánh, phòng ban, từ đó phát hiện ra điểm nóng đang nằm ở đơn vị nào.

Được thiết kế để mở rộng không giới hạn, Base Finance+ giúp cung cấp bất cứ góc nhìn tài chính nào mà doanh nghiệp cần, ngay lập tức.

Bộ giải pháp Quản trị Tài chính Base Finance+

SaaS Day 2023 có sự đồng hành của Visa (Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới). Hợp tác này Visa nhằm mục tiêu giải quyết các bài toán về quản trị tài chính và thanh toán cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm của Visa trong hỗ trợ số hóa thanh toán B2B, nâng cao trải nghiệm cho doanh nghiệp, hợp tác chiến lược giữa Base và Visa thể hiện cam kết của hai đối tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong xu hướng số hóa.