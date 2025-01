CDNetworks và CV phần mềm Quang Trung hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế số

Theo nội dung thỏa thuận, hai đơn vị sẽ hợp tác song phương trong các dự án với mục tiêu cung cấp một nền tảng dịch vụ công nghệ, hạ tầng khu công nghệ toàn diện, đa dạng, chất lượng tin cậy, dịch vụ tăng tốc truy cập cũng như các dịch vụ an ninh an toàn bảo mật cho các hệ thống web và mạng nội bộ của doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Wu Yien - Giám Đốc Kinh Doanh khu vực Châu Á của công ty CDNetworks Holding Singapore Pte, Ltd, cho biết: “Với cam kết hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, CDNetworks đã không ngừng tăng cường cơ sở hạ tầng cũng như năng lực hỗ trợ thị trường địa phương và các dịch vụ bảo mật. Với trọng tâm hướng đến mở rộng phạm vi hỗ trợ, cung cấp dịch vụ phân phối nội dung chất lượng cao và các giải pháp an ninh mạng hiệu quả, chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số. Hợp tác với QTSC lần này là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi tiếp cận được những khách hàng mục tiêu”.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hợp tác, CDNetworks cũng sẽ sẵn sàng tham gia, đóng góp cho các chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, an ninh an toàn thông tin do QTSC tổ chức tại các tỉnh, thành phố, cũng như qua hình thức trực tuyến. Sự tham gia của CDNetworks nhấn mạnh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực quan trọng này, phù hợp với các mục tiêu hợp tác sâu rộng, nhằm nâng cao khả năng kỹ thuật số và các biện pháp an ninh mạng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên QTSC, ông Trần Hữu Dũng chia sẻ: “Hợp tác với CDNetworks giúp chúng tôi hoàn thiện danh mục dịch vụ công nghệ, hạ tầng khu công nghệ toàn diện, đa dạng, chất lượng tin cậy cho các doanh nghiệp, giúp chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp dịch vụ công nghệ và phát triển hạ tầng khu công nghệ tại Đông Nam Á. Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội to lớn của nền kinh tế số mang lại, QTSC sẽ tiếp tục thực hiện cam kết nhằm đẩy nhanh sự phát triển cho doanh nghiệp, cơ quan ban ngành và cộng đồng trong môi trường kinh tế số”.