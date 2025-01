Cisco chính thức ‘thâu tóm’ Splunk

Dự kiến ​​dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng dần trong năm tài chính đầu tiên, và non-GAAP EPS tăng dần trong năm thứ 2.

Được biết, cả Cisco và Splunk đều được bầu chọn là “Nơi làm việc tốt nhất”, do đóviệc hợp nhất với những giá trị tương đồng, nền văn hóa vững mạnh và đội ngũ tài năng giúp củng cố vị thế cả hai đơn vị. Đồng thời sự hợp tác của hai giải pháp hàng đầu sẽ giúp Cisco gia tăng vị trí dẫn đầu về bảo mật và khả năng giám sát trong thời đại AI.

“Chúng tôi rất hào hứng về sự kết hợp giữa Cisco và Splunk. Năng lực tổng hợp của chúng tôi sẽ thúc đẩy cho ra đời thế hệ giám sát và an ninh do trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ. Từ việc phát hiện và ứng phó đến dự đoán và ngăn chặn mối đe dọa, chúng tôi sẽ giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô an toàn và linh hoạt hơn.” Chuck Robbins, Chủ tịch và CEO của Cisco khẳng định.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Splunk, Gary Steele, chia sẻ: “Hợp nhất với Cisco thể hiện giai đoạn tiếp theo trong hành trình phát triển của Splunk, đẩy nhanh sứ mệnh giúp các tổ chức trên toàn thế giới trở nên bền vững hơn, đồng thời nhanh chóng mang lại giá trị hấp dẫn cho các cổ đông của chúng tôi. Splunk và Cisco sẽ cùng nhau hình thành một công ty dẫn đầu về khả năng giám sát và bảo mật toàn cầu, khai thác sức mạnh của dữ liệu và AI để mang lại kết quả xuất sắc cho khách hàng và chuyển đổi ngành công nghiệp. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với một đối tác lâu năm và đáng tin cậy, có chung niềm đam mê đổi mới và trải nghiệm khách hàng đẳng cấp thế giới, chúng tôi hy vọng cộng đồng nhân viên Splunk cũng sẽ được hưởng lợi từ cơ hội hợp tác này.”

Đáng chú ý, sau khi hợp nhất. Cisco và Splunk sẽ cùng nhau năng lực bổ trợ của AI, bảo mật và khả năng giám sát này sẽ mở ra giá trị thực sự của dữ liệu, giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô trở nên an toàn hơn và linh hoạt hơn về mặt kỹ thuật số. Cụ thể hơn, các tính năng bảo mật của Splunk sẽ được bổ sung vào danh mục hiện có của Cisco, cung cấp các phân tích và phạm vi bảo mật hàng đầu từ thiết bị, ứng dụng cho đến đám mây.

Qua đó, cả Cisco và Splunk sẽ mang đến khả năng giám sát trên các môi trường hybrid và đa đám mây, cho phép khách hàng trải nghiệm ứng dụng mượt mà và hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Cisco và Splunk có vị thế tốt để giúp khách hàng khai thác sức mạnh của AI một cách có trách nhiệm dựa trên quy mô lớn, khả năng hiển thị dữ liệu và nền tảng của sự tin cậy.

Sự hợp nhất của hai công ty này sẽ cho phép đầu tư nhiều hơn vào các giải pháp mới, tăng tốc đổi mới và mở rộng quy mô toàn cầu để hỗ trợ nhu cầu của mọi khách hàng.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Cisco dự định mua Splunk với giá 157 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, tương ứng với khoảng 28 tỷ USD giá trị vốn chủ sở hữu. Dự kiến giao dịch này sẽ khiến ​​dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng dần trong năm tài chính đầu tiên, và non-GAAP EPS tăng dần trong năm thứ 2, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp.

Việc mua lại đã được ban giám đốc của cả Cisco và Splunk nhất trí thông qua. Dự kiến ​​​​sẽ kết thúc vào cuối quý 3 năm 2024, tùy thuộc vào sự chấp thuận theo quy định và các điều kiện kết thúc thông thường khác, bao gồm cả sự chấp thuận của các cổ đông của Splunk.