Cisco công bố chiến lược môi trường bền vững thế hệ mới

Công ty hàng đầu thế giới về công nghệ và giải pháp mạng Cisco vừa công bố ra mắt “Kế hoạch khả thi” (The Plan for Possible), một chiến lược môi trường bền vững toàn diện nhằm xây dựng một tương lai có khả năng tái tạo.