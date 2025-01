Cisco nâng tầm bảo mật đám mây bằng AI

Đây là một trong những thành quả mà Cisco đang đầu tư, đặc biệt thời gian gần đây công nghệ này đã có được những cải tiến vượt trội trong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy (machine learning), cho phép các nhóm vận hành bảo mật đơn giản hóa quá trình và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Việc áp dụng Điện toán Đám mây đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Người dùng làm việc từ xa và kết hợp (hybrid work) đang chiếm đa số. Theo một nghiên cứu gần đây của Cisco với tiêu đề “Vị trí của tôi, Thiết bị của tôi: Thách thức an ninh mạng mới đối với mô hình làm việc kết hợp”, thì có 9 trên 10 (91%) người Việt Nam cho biết, nhân viên của họ sử dụng ít nhất hai mạng song song để truy cập vào công việc, 28% chia sẻ rằng nhân viên của họ sử dụng hơn năm kết nối mạng khác nhau. Hầu hết các doanh nghiệp đều dựa vào một mạng lưới phức tạp của những sản phẩm công nghệ không được thiết kế sẵn để hỗ trợ môi trường làm việc phân tán cao như hiện nay.

Khi người dùng buộc phải điều hướng trải nghiệm truy cập mạng không ổn định và liên tục phải xác thực lại sẽ làm giảm năng suất làm việc và trải niệm của người dùng. Vì vậy với Cisco Secure Access, giải pháp SSE mới của Cisco, những phương thức mà người dùng kết nối với các ứng dụng sẽ được xử lý một cách tự động, cho phép người dùng kết nối một cách nhanh chóng. Kết quả là người dùng được an toàn hơn và nhóm vận hành CNTT sẽ ít gặp trục trặc trong hệ thống hơn.

“Với Cisco Secure Access, chúng tôi đang giảm bớt gánh nặng bảo mật cho người dùng, đồng thời cung cấp những trải nghiệm vượt trội với khả năng truy cập dễ dàng vào tất cả các ứng dụng nhằm hỗ trợ làm việc kết hợp một cách an toàn. Khả năng giám sát mạng chưa từng có của Cisco sẽ mang lại cho chúng tôi một lợi thế mà không công ty nào có được, và chúng tôi thực sự tin rằng Cisco là lựa chọn số một khi nói đến bảo mật và hệ thống an ninh mạng.” Ông Jeetu Patel, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc khối Bảo mật và Cộng tác tại Cisco, chia sẻ.

Bà Lương Thị Lệ Thủy, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: “Trong một thế giới siêu phân tán như hiện nay, các doanh nghiệp cần một hướng đi thông minh hơn để quản lý truy cập mạng, đồng thời bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa đang hình thành. Khi áp dụng mô hình làm việc kết hợp và làm việc ở mọi nơi, các doanh nghiệp tại Việt Nam cần một nền tảng tích hợp giúp họ kết nối người dùng một cách liền mạch và an toàn trên mọi ứng dụng, thiết bị và ở bất cứ nơi đâu. Cisco Secure Access là cải tiến mới của chúng tôi nhằm mang lại những giá trị cao nhất cho khách hàng.”

Cisco Secure Access có các ưu điểm như:

Trải nghiệm truy cập nhanh: Cung cấp một cách đơn giản và dễ dàng để truy cập tất cả các ứng dụng và tài nguyên bằng cách điều hướng lưu lượng truy cập đến các trang nội bộ và công cộng một cách thông minh và an toàn mà không cần sự can thiệp của người dùng cuối.

Công cụ quản trị trên nền điện toán đám mây: Đơn giản hóa các hoạt động bảo mật bằng cách hội tụ nhiều chức năng thành một giải pháp dễ sử dụng để bảo vệ tất cả lưu lượng truy cập. Thay vì quản lý một loạt công cụ, quản trị viên và nhà phân tích có thể truy cập vào một nơi để xem tất cả lưu lượng truy cập, đặt ra tất cả chính sách và phân tích rủi ro bảo mật. Điều này giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí và linh hoạt trong môi trường CNTT.

Phát hiện và phản hồi nhanh hơn: Cisco Talos cung cấp khả năng phân tích để tăng tốc độ điều tra và ngăn chặn các mối đe doạ.

Cisco có quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị di động hàng đầu nhằm đem lại những trải nghiệm tốt nhất và an toàn nhất tới người dùng. Cụ thể, Cisco đã hợp tác với Apple để kết hợp các tính năng Zero Trust Access (ZTA), được cung cấp bởi Cisco Secure Access vào trải nghiệm gốc trên hệ điều hành iOS và macOS, giúp người dùng truy cập an toàn vào các ứng dụng phổ biến, đồng thời giúp hệ thống CNTT trở nên đơn giản hơn và an toàn hơn cho mọi người.

Là một phần của nền tảng Đám mây Bảo mật của Cisco, Cisco Secure Access tận dụng toàn bộ tính năng còn lại của danh mục mạng và bảo mật của Cisco, bao gồm khả năng giám sát mạng Cisco ThousandEyes. Ngoài ra, Cisco Secure Access còn có thể dễ dàng tích hợp với các giải pháp từ các nhà cung cấp bên thứ ba.

Cisco Secure Access có sẵn phiên bản giới hạn trong tháng 7 này và khả dụng rộng rãi vào tháng 10 năm nay.

Thông tin chi tiết, truy cập Cisco.com/go/security.