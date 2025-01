Công ty Cổ phần Next Robotics chính thức thành lập

Với vai trò là một doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực Intech (Công nghệ công nghiệp), công ty Cổ phần Next Robotics (Next Robotics) được thành lập bằng việc kết hợp công nghệ lõi (AI/Robotics/Sensor) và mức độ am hiểu chuyên sâu về ngành.