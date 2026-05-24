Công ty nước sạch Hải Dương tăng cường cấp nước mùa nóng 2026

Công nhân Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương vận hành hệ thống xử lý nước tại nhà máy trong mùa cao điểm hè 2026.

Vận hành 24/24 giờ, ưu tiên áp lực và lưu lượng nước

Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương vừa ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị sản xuất lên kế hoạch ứng phó với mùa cao điểm nắng nóng hè 2026. Theo đó, toàn bộ ca trực sản xuất hoạt động 24 giờ mỗi ngày, đồng thời tăng giờ bơm và điều chỉnh công suất phù hợp với từng khu vực.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hè năm nay nắng nóng kéo dài hơn mức bình thường, khiến nhu cầu dùng nước sinh hoạt, sản xuất của người dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tăng mạnh. Đây là áp lực lớn đòi hỏi đơn vị cấp nước phải chuẩn bị kỹ từ trước.

Ngoài việc phân công ca trực liên tục, công ty yêu cầu các đơn vị dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất và duy tu máy móc thiết bị trước mùa cao điểm. Bộ phận vận hành chịu trách nhiệm đưa các trạm bơm tăng áp, cụm bể lắng, bể lọc hoạt động hết công suất để đảm bảo chất lượng nước đạt quy chuẩn địa phương.

Cụm bể lắng và bể lọc tại khu xử lý nước sạch Hải Dương hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong mùa hè.

Xử lý sự cố nhanh, hạn chế gián đoạn cấp nước

Công ty đặt yêu cầu cao về tốc độ xử lý sự cố. Các điểm vỡ ống, rò rỉ phải được phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để tình trạng mất nước kéo dài. Mỗi đơn vị sản xuất cần xây dựng phương án ứng phó cho từng tình huống cụ thể, đảm bảo nguồn nước đến tay người dùng không bị gián đoạn.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra hệ thống bơm cấp nước nhằm bảo đảm nguồn nước sạch ổn định cho người dân và doanh nghiệp

Song song với các giải pháp kỹ thuật, công ty khuyến cáo người dân chủ động trữ nước và sử dụng tiết kiệm trong các khung giờ cao điểm. Đây là biện pháp hỗ trợ quan trọng giúp giảm áp lực lên hệ thống phân phối khi nhu cầu tăng đột biến.

Với các biện pháp đồng bộ từ sản xuất đến vận hành và xử lý sự cố, Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương hướng tới mục tiêu duy trì nguồn nước sạch ổn định, an toàn đến người dân và doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng thiếu nước trong suốt mùa hè năm nay.