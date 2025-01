Core Ultra sẵn sàng chinh phục kỷ nguyên AI PC

Trong đó, dòng vi xử lý x86 mới tiết kiệm điện năng nhất từ trước đến nay sẽ có tên gọi Intel® Core™ Ultra 200V. Các vi xử lý mới này của Intel mang đến những đột phá về hiệu năng, khả năng tiết kiệm điện, hiệu suất đồ họa, cũng như tương thích hoàn hảo với các ứng dụng, bảo mật tốt hơn, và xử lý ứng dụng AI mạnh mẽ.

Ngoài ra, các công nghệ sẽ được trang bị trong những mẫu AI PC tiên tiến và mạnh mẽ nhất với hơn 95 sản phẩm dành cho người tiêu dùng từ hơn 25 đối tác sản xuất hàng đầu trên thế giới, bao gồm Acer, ASUS, Dell Technologies, HP, Lenovo, LG, MSI, và Samsung. Chương trình đặt hàng trước sẽ bắt đầu từ hôm nay cho những máy được bán chính thức trên toàn cầu thông qua 30 đối tác bán lẻ toàn cầu kể từ ngày 24/9. Tất cả sản phẩm đều được trang bị dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V và chạy hệ điều hành Windows phiên bản mới nhất để sẵn sàng cho bản cập nhật Copilot+ PC được phát hành miễn phí vào tháng 11 tới.

“Dòng vi xử lý Core Ultra mới nhất của Intel thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành về AI di động và hiệu năng đồ họa, và qua đó, xóa bỏ hoàn toàn định kiến về khả năng khai thác năng lượng hiệu quả của kiến trúc x86. Với mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và bền chặt với các ISV và OEM, cũng như hệ sinh thái công nghệ rộng khắp, chỉ Intel mới có thể mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm AI PC hoàn hảo nhất.” Bà Michelle Johnston Holthaus, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Nhóm Máy tính Phổ thông

Để có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của người dùng về một cỗ máy hiện đại, mạnh mẽ sẵn sàng với thời đại AI, các dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V cung cấp khả năng tiết kiệm điện năng hàng đầu cho những mẫu AI PC.

Cụ thể, các hệ thống sở hữu sức mạnh tính toán lên đến 120 TOPS (tera operations per second, ngàn tỉ phép tính trong một giây) từ bộ vi xử lý trung tâm (CPU), bộ xử lý đồ họa (GPU), và bộ xử lý thần kinh (NPU) mang đến trải nghiệm AI tương thích cao và hiệu năng tốt cho tất cả mô hình và bộ công cụ với điện năng tiêu thụ thấp hơn đến 50%. Nhờ tích hợp NPU thế hệ thứ tư mạnh gấp bốn lần so với thế hệ trước, các vi xử lý mới có thể chạy các ứng dụng AI liên tục mà vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng. Các nền tảng sở hữu thông số TOPS hàng đầu hiện nay hỗ trợ hơn 300 tính năng tăng tốc bằng AI nhờ nỗ lực hợp tác giữa Intel với hơn 100 nhà cung cấp phần mềm tích hợp (Integrated Software Vendor, viết tắt là ISV) và nhà phát triển thông qua Chương trình Xúc tiến AI PC.

Các bộ vi xử lý mới mang đến hiệu năng lõi ấn tượng và tiết kiệm năng lượng tốt hơn nhờ vào việc điều chỉnh khâu quản lý điện năng. Kết hợp lõi hiệu năng cao (Performance-core, viết tắt là P-core) được thiết kế lại hoàn toàn để tối ưu hóa hiệu năng trên mỗi đơn vị năng lượng và diện tích, và nhân tiết kiệm điện năng (Efficient-core, viết tắt là E-core) mạnh mẽ nhất của Intel hiện nay, vi xử lý mới có thể chạy được nhiều ứng dụng hơn, nhưng vẫn đảm bảo hệ thống luôn mát và yên tĩnh.

Đánh dấu sự ra mắt của vi kiến trúc đồ họa Xe2 đột phá mới, dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V cung cấp hiệu năng xử lý đồ họa di động trung bình tăng hơn 30%. Với tối đa tám lõi Xe thế hệ hai mới, tám đơn vị ray tracing (dò tia) đã được cải tiến, hỗ trợ xuất ra ba màn hình độ phân giải 4K và các công cụ XMX AI tích hợp, card đồ họa tích hợp Intel Arc với sức mạnh tính toán lên đến 67 TOPS có thể chạy mượt mà các ứng dụng sáng tạo và nâng cao trải nghiệm chơi game nhờ các nhân XeSS được tăng cường.

Trước khi mang đến những lợi ích tiên tiến về AI, AI PC phải là một cỗ máy PC mạnh mẽ để đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Và dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V mang đến nguồn sức mạnh dồi dào với hiệu năng trên mỗi luồng tăng ba lần, trong khi hiệu năng cao nhất (peak performance) tăng 80%, và thời lượng pin cũng lên đến 20 giờ trong nhiều trường hợp sử dụng thực tế. Như vậy, tất cả những mẫu AI PC này sẽ là đại diện cho một chương mới của AI PC.

Qua đó, các vi xử lý mới sẽ giúp:

1. Sáng tạo nhiều hơn:

Làm việc nhanh nhờ tính năng tự động nhận biết những thay đổi để chỉnh sửa video nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thỏa sức sáng tạo bằng cách tạo ra những hình ảnh vector và raster thông qua các câu lệnh.

2. Bảo mật tốt hơn:

Xác định tính chân thực của video bằng công nghệ nhận diện deep-fake bằng AI chạy cục bộ trên PC.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên PC bằng AI thông qua các hoạt động quét, xác định, và bảo mật các tập tin nhạy cảm khỏi những ứng dụng độc hại và người dùng khác.

3. Làm việc hiệu quả hơn:

Tiết kiệm thời gian bằng cách quay video thuyết trình chỉ một lần duy nhất, loại bỏ các bước quay lại bằng cách tạo ra các âm thanh mới và hình ảnh với lời thoại mới.

4. Chơi game mượt mà hơn:

Tăng độ trung thực của hình ảnh và số khung hình trên giây bằng cách kết xuất trò chơi ở độ phân giải thấp hơn và sử dụng AI để nâng cấp hình ảnh.

Chuẩn Intel® Evo™ Edition mới sẽ có trên các mẫu laptop được trang bị Intel Core Ultra 200V. Theo đó,tất cả đều được đồng thiết kế thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Intel và các đối tác. Các thiết bị đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo mang đến trải nghiệm AI PC tốt nhất. Bằng cách kết hợp nhiều công nghệ nền tảng chủ chốt với việc tối ưu hệ thống, những mẫu laptop này được tạo ra để tăng tính mượt mà, sự tập trung, và thời lượng sử dụng, giúp người dùng giảm bớt sự phụ thuộc vào bộ sạc, đồng thời đảm bảo hiệu năng ấn tượng trong mọi tình huống.

Vào cuối năm nay, các mẫu laptop đạt chứng chỉ Intel Evo cần phải đáp ứng được những yêu cầu cao hơn để mang đến hiệu năng mạnh mẽ nhưng vẫn mát mẻ và yên tĩnh, đó là:

Hiệu năng mạnh mẽ và phản hồi nhanh trong những thiết kế siêu mỏng nhưng phải đảm bảo hệ thống luôn mát mẻ và yên tĩnh.

Thời lượng pin sử dụng thực tế lâu hơn.

Các tính năng bảo mật tích hợp phải hỗ trợ ngăn ngừa các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại, đồng thời giảm thiểu các lỗ hỏng bảo mật.

Card đồ họa tích hợp Intel® Arc™ giúp sáng tạo và chơi game mượt mà hơn mọi lúc mọi nơi.

Kết nối siêu nhanh với chuẩn Intel® Wi-Fi 7 (5 Gig).

Sở hữu khả năng kết nối PC với nhiều màn hình, truyền tải tập tin, và sạc PC với Thunderbolt Share.

Hỗ trợ đánh thức ngay lập tức và công nghệ sạc nhanh.

Đạt các tiêu chuẩn phát triển bền vững cao nhất với chứng chỉ EPEAT Gold.

Người tiêu dùng có thể đặt trước các mẫu PC trang bị Intel Core Ultra 200V ngay từ ngày hôm nay. Các thiết bị thương mại dựa trên nền tảng Intel vPro® sẽ được ra mắt vào đầu năm sau.