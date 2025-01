Cuộc thi ý tưởng xã hội “Tôi 20” – Twenties chính thức khởi động trở lại

Cuộc thi ý tưởng xã hội Twenties’ Projects For Social Innovation 2023 (TPSI 2023) với chủ đề “Hãy trở thành điều bạn muốn thay đổi trên thế giới” (Be the change you wish to see in the world) chính thức khởi động trở lại sau 6 năm tạm dừng hoạt động.