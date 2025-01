Cyber Immunity là chìa khóa bảo vệ tương lai của AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực an ninh mạng và hơn thế nữa. Sự xuất hiện của ChatGPT vào tháng 11 năm ngoái đã trở thành chủ đề của các cuộc tranh luận về AI, nó cho thấy những tác động hữu hình của công nghệ Neural Network và tiết lộ AI có khả năng phá hủy các ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Để tìm hiểu sâu hơn về sự chồng chéo giữa AI và tương lai của an ninh mạng, Kaspersky đã tổ chức Tuần lễ An ninh mạng thường niên với chủ đề “Deus Ex Machina: Thiết lập định hướng an ninh cho các thiết bị thông minh”, với sự tham gia của các cơ quan thông tấn từ châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nhằm mục đích lập ra một bản đồ an toàn khi thế giới đón nhận sức mạnh của AI.

Một trong những cuộc thảo luận xung quanh ChatGPT là cách tội phạm mạng có thể khai thác công nghệ này để tăng các cuộc tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại. Khái niệm Cyber Immunity của Kaspersky ngụ ý rằng phần lớn các kiểu tấn công mạng đều không hiệu quả và không thể ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng của hệ thống trong các tình huống sử dụng được chỉ định ở giai đoạn thiết kế.

“Kaspersky Cyber Immunity là một phương pháp được đăng ký nhãn hiệu ở cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Công nghệ này đại diện cho một hệ thống bảo mật được thiết kế an toàn, có khả năng tạo ra các giải pháp hầu như không thể bị xâm phạm và giảm thiểu tối đa số lượng lỗ hổng tiềm ẩn. Trong thời đại mà người tốt cũng như kẻ xấu đều có thể sử dụng công nghệ, an ninh mạng truyền thống không còn đủ khả năng bảo vệ nữa. Chúng ta cần cách mạng hóa hệ thống phòng thủ để đảm bảo tạo ra một thế giới kỹ thuật số an toàn hơn”. Ông Eugene Kaspersky, Giám đốc điều hành của Kaspersky cho biết.

Hiện khu vực APAC đang đi đầu trong cuộc cách mạng AI. Một nghiên cứu gần đây của IDC tiết lộ chi tiêu cho AI tại khu vực này sẽ tăng gấp đôi sau 3 năm, từ 9,8 tỷ USD vào năm 2023 lên 18,6 tỷ USD vào năm 2026.

Để nâng cao hiệu quả và giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng kỹ thuật, phần lớn các doanh nghiệp địa phương cũng đặt mục tiêu đưa AI vào các danh mục công nghệ kinh doanh ba năm tới đây. Hiện tại, quy mô thị trường AI tại khu vực APAC ở mức 22,1 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng gần gấp 4 lần vào năm 2028, ở mức 87,6 tỷ USD.

“Các công ty nhận thức được cách tận dụng sức mạnh của AI để tăng hiệu quả tài sản, cải thiện chất lượng sản phẩm và thậm chí hợp lý hóa chuỗi cung ứng để có lợi nhuận tốt hơn. Báo cáo của IDC nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Úc và Ấn Độ là ba quốc gia dẫn đầu về chi tiêu cho AI trên toàn khu vực và tôi tin rằng nhiều quốc gia khác cũng sẽ “nối gót” theo sau. Điều này khiến chúng tôi phải vạch ra lộ trình an toàn ngay bây giờ khi đang triển khai và áp dụng AI tại khu vực APAC, để đảm bảo khai thác được những lợi thế của công nghệ này mà không ảnh hưởng đến an ninh mạng,” Adrian Hia, Giám đốc điều hành khu vực APAC của Kaspersky cho biết thêm.

Được biết, chi tiết hơn về tương lai của an ninh mạng sẽ được Kaspersky trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh phân tích bảo mật Kaspersky (SAS) 2023 diễn ra tại Phuket, Thái Lan từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 10 tới.

Sự kiện sẽ chào đón các nhà nghiên cứu chống phần mềm độc hại có năng lực cao, các cơ quan hành pháp toàn cầu, nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính và các giám đốc điều hành cấp cao từ các dịch vụ tài chính, công nghệ, y tế, học viện và các cơ quan chính phủ trên toàn cầu.

